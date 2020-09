Dresden

Ob Niqab oder Burka, die praktischen Ganzkörpertarnanzüge aus dem Morgenland haben ihre Fans. Gerüchten im Internet zufolge soll sogar FDP-Chef Christian Lindner ob der miesen Umfragewerte für seine Partei erwägen, die Burka-Pflicht einzuführen, auf dass man die liberalen Politiker für eine Weile nicht mehr sieht, während die Linken mit der Einführung der Burka-Pflicht für alle ein Zeichen in punkto Willkommenskultur setzen wollen. Sind aber wohl Fake News. Trau, schau, wem – gilt auch im Netz.

Eine mit einem Niqab bis auf die Augen vollverschleierte Frau huscht jedenfalls zum Auftakt in der Komödie „Vier Stern Stunden“ herum, die unter der Regie von Holger Böhme auf dem Theaterkahn Premiere hatte. Unter dem kontrovers diskutierten „Großen Schwarzen“ der islamischen Welt steckt allerdings, wie sich etliche Szenen später erweist, eine junge Influencerin namens Lisa ( Cordula Hanns), die gelegentlich gern Niqab trägt, um in unterschiedlichen Gesellschaften die Reaktion auf die Vollverschleierung zu testen und diese Reaktionen dann als Blog ins Netz zu stellen.

Anzeige

Ekel-Romancier vs. Groupie-Journalistin

In ihrem Fall ist es – mal wieder – ein alter weißer Mann, das klassische gesellschaftliche Auslaufmodell also, der sich ob des Niqabs provoziert fühlt und entsprechend höhnisch reagiert. Dumm nur: der alte weiße Mann ist Lisas Sugardaddy. Er hört auf den Namen Frederic Trömerbusch ( Thomas Förster) und ist ein ungemein erfolgreicher Schriftsteller, was die Grundvoraussetzung war, weshalb Lisa mit ihm ins Bett geht. Nun bestand sie aber beim Einchecken im angejahrten Kulturhotel Reichenshoffer, wo der Erfolgsautor nicht eben zu seiner Begeisterung Stargast der hoteleigenen „Sternstunden“-Veranstaltungsreihe ist, auf getrennten Betten, weshalb Trömerbuschs Laune ohnehin schon im Keller war. Ausbaden muss dies ausgerechnet sein größter Fan, die Kulturjournalistin Mariella Brem (Beate Laaß).

Weitere DNN+ Artikel

Die Konfrontation auf offener Hotelbühne zwischen der Groupie-Journalistin und dem arroganten, selbstgefälligen Ekel-Romancier ist einer der raren komischen Höhepunkt der Komödie des Österreichers Daniel Glattauer, die ohnehin deutlich weniger pointenselig ist als etwa Glattauers Werk „Gut gegen Nordwind“. Die erste Hälfte des Abends zieht sich verdammt zäh, dass ein Bild einfach so von der Wand fällt, ist nicht das Einzige, was billigen Schmierencharakter hat.

Dass der junge Hotelerbe David-Christian Reichenshoffer, bis zur Karikatur linkisch ist, die Technik nicht in den Griff kriegt und sich bei seinen „Sternstunden“-Ansagen rhetorisch derart als Null erweist, ist schon hanebüchen arg in die Klischee-Kiste gegriffen. Maximilian Westphal ist um diese eindimensionale Rolle nicht zu beneiden, immerhin findet Lisa – welche wie Kai aus der Kiste kommende Volte – Gefallen an ihm, im Übrigen in erster Linie deshalb, weil er „einer ist, der sich was sagen lässt“. Sie wird ihn auf einem Spaziergang begleiteten, der erst in den Kurpark führt, dann in die Sauna... Vorher hat sie, die es nicht so mit Gestreichel und Gekuschel hat, sondern eine schnelle, unverbindliche Nummer zu schätzen weiß, Trömerbusch den Laufpass gegeben. Ihr Lifestyle und der Weltschmerz eines Dichters, der wiederholt greint, dass er „keine Fünfzig mehr ist“, das passt einfach nicht zusammen, wie Lisa, die Trömerbuschs Credo „Mache nie das Erwartbare!“ deutlich besser umzusetzen weiß, klar geworden ist.

Zusammenprall der Generationen

Nach der Pause nimmt die zunächst zähe Handlung deutlich Fahrt auf. Nun werden in Glattauers aktuelle Reizthemen aufgreifendem Stück endlich halbwegs ansehnlich jene Fragen durchdekliniert, wie sie in Literatur, auf der Bühne und im Feuilleton immer wieder gern verhandelt werden: Was ist Liebe? (das wollte bekanntlich schon der kleine Prager Holzkopf Hurvínek von seinem „Vatilein“ Spejbl wissen). Welchen Stellenwert soll dieses ganze „beschissene Kulturerbe“ (Reichenshoffer) im Leben haben? Welchen Sinn hat das Leben im Allgemeinen und das eigene Tun im Besonderen? Wenn der Großschriftsteller bei seinem unwirschen Auftritt gegenüber der Kulturjournalistin Brem raunzt, die Frage, weshalb man morgens überhaupt aufstehe, sei doch allemal interessanter als das Bohren in literarischen Metaphern, werden ihm selbst viele von denen beipflichten, die durchaus kulturaffin sind.

Zweimal prallen zwei Generationen, aber auch zwei Arten kulturellen Selbstverständnisses aufeinander, letztlich zerbröselt das Konfliktpotenzial beim absehbaren Weg in neue Paarfindungen. Apart sind immerhin dann allerlei sprachliche Finessen, etwa wenn der „verlassene“ Trömerbusch und die „entlassene“ Brem darüber streiten, ob „ver“ immer übler sei als „ent“? „Entgiften“, das sei die Rettung, „vergiften“ hingegen der Tod. In Zeiten, in denen mal wieder ein Kreml-Kritiker einem mysteriösen Giftanschlag zum „Kummer“ Putins zum Opfer gefallen ist, hat diese Aussage Trömerbuschs einen von Autor und Regisseur so sicher nicht beabsichtigten bitteren Beigeschmack.

nächste Vorstellungen: 25.9. sowie 6., 21. & 22.10., jeweils 20 Uhr

www.theaterkahn.de

Von Christian Ruf