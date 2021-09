Dresden

„Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen“, lautet die sattsam bekannte Sentenz Loriots – in dem Stück „Herr Käpt’n, die Schaluppe leckt!“, das jüngst am Boulevardtheater Premiere hatte, wird hingegen präzisiert: „Männer und Frauen passen nur an einer Stelle zusammen.“

Rund um diese „Stelle“ strickt das Boulevardtheater seit geraumer Zeit als „frivole Komödien“ beworbene Stücke (etwa „Herr Doktor, die Kanüle klemmt!“), die erst ab 18 Jahren freigegeben sind und durchaus großen Publikumszuspruch finden. Dass ein Privattheater, das nach monatelangem Lockdown noch deutlich mehr als staatlich oder städtisch subventionierte Bühnen auf Zugpferde im Spielplan setzen muss, um die leeren Kassen wieder zu füllen, kann man nachvollziehen, auch das Stück „Die Frank-Schöbel-Story“, das in Kürze am 8. September Premiere hat, dürfte viel Zuspruch finden, zumal Frank Schöbel selbst mitspielt.

Libido-Entfachung per Bakterium

Grundidee des aktuellen Stücks „Herr Käpt’n, die Schaluppe leckt!“, zu dem Clemens Wolkmann die Buchvorlage lieferte und bei dem Jürgen Mai die Regiestrippen zog: Das kleine exklusive Kreuzfahrtschiff „Flotte Welle“ sticht zum 100. Mal in See – und Crew wie Gäste dann auch alsbald nach einem mysteriösen Unwetter der Hafer, was im Klartext heißt, dass sie von einer mysteriösen Wollust befallen sind und sich an die Wäsche wollen. Ein Bakterium geht um, das die Libido anheizt und deshalb das Tragen von Schutzmasken erfordert, aber eben an den Stellen, wo Frauen und Männer aneinander „andocken“ können, sprich zusammenpassen.

Aber so wie in den Asterix-Comics ganz Gallien von den Römern besetzt ist, ein kleines Dorf allerdings doch nicht, so ist in diesem Stück jemand immun gegen das um sich greifende (Kopulationsbedürfnis-)Phänomen, nämlich die mit allen Wassern gewaschene und nie um einen zweideutigen und letztlich sogar eindeutigen Spruch verlegene Rentnerin Leutheuser-Schnarrenthal.

Für Wiederholungstäter in Sachen P18-Komödie ist die „Dame“, die erklärtermaßen auch deshalb aus einem Altersheim floh, weil es dort Kaffee und Kuchen nur in Verbindung mit einer leidigen Dichterlesung gibt, eine gute alte Bekannte. Schön schräg und schlagfertig gespielt von Ulrike Mai ist sie einmal mehr der absolute Publikumsliebling. Auf den Plätzen folgen – nimmt man mal den Schlussapplaus als Gradmesser – Guido Fuchs und Alice Erk. Beide haben gleich zwei Rollen. Fuchs glänzt insbesondere als gestresster Kapitän Florian Goldeisen, Erk als mit russischem Akzent sprechendes Blondchen namens Bella Biegsam, das einräumt, schon deshalb älteren Männern etwas abzugewinnen, weil man mit denen so wunderbar „Kopulation“ machen kann. An sich meinte sie natürlich „Konversation“, die junge Maid verwechselt da schon mal gern die Fremdwörter. Geistig unterbelichtet ist Bella Biegsam aber durchaus nicht – so lässt sie Kapitän wie Zuschauer wissen, dass sie tagsüber keinen Alkohol trinkt, nicht weil die Beine anschwellen würden, sondern „weil sie dann auseinander gehen“.

Unterhalb der Gürtellinie

Wer jetzt beim Lesen innerlich aufstöhnt, weil er in Sachen Humorverständnis auf anderer Wellenlänge durchs Leben geht, dem sei versichert, dass viele der Witze der maritim-intimen Farce zwar (durchaus erwartungsgemäß) schweinigelnd unter die Gürtellinie gehen, dass aber, nach Abzug einschlägiger Zoten, etlichen dieser Scherze eine gewisse Aperçu-Eleganz und -Süffisanz nicht abzusprechen ist. Da sind die eingestreuten Kalauer, mit denen bemühtes Politiker-Bashing betrieben wird, deutlich mauer.

Der Vollständigkeit halber: Auch Maciej Bittner, Mandy Partzsch und Thomas Kaufmann schlagen sich achtbar in ihren Rollen. Ein Extra-Lob gebührt nicht zuletzt der Musik-Auswahl. In den kurzen Umbaupausen werden Lieder eingespielt, die im weitesten Sinne rund ums Thema „Seefahrt“ bzw. „Meer“ kreisen, ob nun „Wir lieben Flipper, Flipper“ von der einschlägigen US-Serie der 1960er-Jahre oder Wencke Myhres einstiger Hit „Er hat ein knallrotes Gummiboot“.

nächste Vorstellungen: heute und morgen sowie 5 & 6.11., jeweils 19.30 Uhr, 7.11., 16 Uhr

Karten unter: (0351) 26 35 35 26

Von Christian Ruf