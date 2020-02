Preisträger beim Hellerau Photography Award benannt: Italienerin gewinnt in Dresden

Dresden

Kurz vor der Eröffnung der diesjährigen Ausstellung zum Hellerau Photography Award „Portraits“ sind am Donnerstag die Preisträger öffentlich benannt worden. Siegerin ist die Italienerin Rosa Mariniello mit ihrer Serie „ Vitiligo“, in der sie Menschen porträtiert, die die sogenannte Weißfleckenkrankheit haben. Der erste Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Ingar Krauss aus Deutschland, der 2010 das Dresdner Fotostipendium innehatte, kam als Zweiter ein. Für seine Schwarz-Weiß-Aufnahmen der „Wanderarbeiter“ erhält er 2000 Euro.

Aus der Serie "Vitiligo" Quelle: Rosa Mariniello

Platz drei wurde in diesem Jahr von der sechsköpfigen Jury zweimal vergeben, mit jeweils 1000 Euro. Dafür wurde das Preisgeld entsprechend aufgestockt. Er ging sowohl an den Niederländer Milan Gies für die Serie „State of Identity“, in der Gies junge Menschen in Phasen ihrer Geschlechtsumwandlung zeigt, als auch an den Italiener Raul Ariano. Er lebt in Shanghai und dokumentiert in „ LGBT in China“ das versteckte Leben von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern im Reich der Mitte. Der Residenzpreis geht an die Polin Agata Wieczorek. Er umfasst ein Aufenthaltsstipendium und eine daraus resultierende Ausstellung.

Am Donnerstagabend sind die beiden großen „Portraits“-Ausstellungen in Hellerau und in den Technischen Sammlungen Dresden eröffnet worden, am Freitag kommen vier Satellitenausstellungen dazu. Weitere werden bald folgen.

www.portraits-hellerau.com

Von Torsten Klaus