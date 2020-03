Dresden

Die Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan erhält den diesjährigen Preis der Dresdner Musikfestspiele.

Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung heißt vollständig „ Glashütte Original Musikfestspielpreis“ und wird der Künstlerin am 28. Mai im Anschluss an ein Konzert mit den Münchner Philharmonikern im Dresdner Kulturpalast verliehen, teilte das Festival am Dienstag mit. Hannigan widme sich mit Leidenschaft nicht nur ihren eigenen Bühnenprojekten, sondern gebe ihre Erfahrungen seit 2017 in dem vor ihr gegründeten Programm „Equilibrium Young Artists“ an junge Musiker weiter.

„ Barbara Hannigan ist ein kreativer Vulkan. Sie ist eine der innovativsten Künstlerinnen der heutigen Musikwelt“, erklärte Festspielintendant Jan Vogler und lobte das Engagement der Musikerin für den musikalischen Nachwuchs.

Der Festspielpreis wird in diesem Jahr zum 17. Mal von der Uhrenmanufaktur Glashütte Original gestiftet und gemeinsam mit den Dresdner Musikfestspielen verliehen. Zu den Preisträgern zählen Persönlichkeiten wie Hélène Grimaud, Hilary Hahn, die Fado-Sängerin Mariza, Andris Nelsons, Steven Isserlis, Joyce DiDonato und der Geiger Joshua Bell. Die Dresdner Musikfestspiele sollen vom 12. Mai bis 12. Juni stattfinden.

Von DNN