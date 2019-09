Prägend für Generationen: Hans Theo Richter

Dresden

Der Zeichner und Grafiker Hans Theo Richter (1902–1969), seit 1956 Ordentliches Mitglied der Akademie der Künste Berlin, seit 1959 der Bayerischen Akademie, war in den 1950er/60er Jahren einer der wenigen Künstler aus dem Osten – von Josef Hegenbarth lässt sich das Gleiche sagen –, der internationale Wirkung entfalten konnte. So war es auch eine Ausstellung mit Richter-Arbeiten in Paris, die einen aus dem fernen Chile kommenden jungen Künstler beeindruckte. In der Folge bemühte sich der junge Mann schließlich, als er ein Europa-Stipendium in der Tasche hatte, um ein Studium an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste (HfBK) bei Hans Theo Richter. Das klappte dann zwischen 1958 und 1961. Dieser junge Mann war Hernando León (Jg. 1933), der, nachdem der Pinochet-Putsch die Allende-Regierung hinweg gefegt hatte, 1974 als Verfolgter wieder nach Dresden kam und bis zu Beginn der 1990er Jahre an seiner einstigen Studienstätte als Lehrender wirkte.

So wie León haben seit den späten 1940er Jahren – Hans Grundig hatte Hans Theo Richter 1947 als Professor an die HfBK berufen – viele ihre Handschrift dank dieses Lehrers ausprägen können, wobei es sicher um mehr ging als „Handwerk“, um eine künstlerische Haltung. Er selbst formulierte es so: „Ich versuche, den Menschen in den Mittelpunkt meiner Arbeit zu stellen, und muss das aus innerster Notwendigkeit tun. Vielleicht einseitig, aber vielleicht deshalb umso eindringlicher. Ich möchte das Elementare sichtbar machen, in großer Form und Verdichtung. Begegnung, Mutterschaft, Liebe und Verstehen zueinander, die durch Jahrtausende wiederkehrenden Handlungen des einfachen Lebens und Seins, das im tiefsten Sinne für mich eine große Spannung bedeutet. Von Anbeginn, bis der Kreis sich schließt. Ist es eine Sprache, die den Menschen zugänglich ist, ablesbar? Ich möchte es.“

Hans Theo Richter: Mutter mit Kind; um 1965, Pinsel in Tusche über Kreide, 421 x 295 mm. Quelle: Herbert Boswank

Traditionslinien für zahlreiche Dresdner Künstler

Es war diese Haltung, die Nachkommende wie Max Uhlig, Claus Weidensdorfer, Gerhard Kettner prägte und die Wesentliches davon mittels ihres Schaffens und ihrer Lehrtätigkeit weiter gaben. Diese Linie lässt sich fortsetzen bis zu Elke Hopfe, die Hans Theo Richter noch in seinen letzten Lebensjahren kennen lernte und ihrerseits von Kettner stark geprägt wurde. Für ganze Generationen von Künstlern, die in Dresden studierten, ergaben sich so – schon aus den 1920er/30er Jahren gespeiste – Traditionslinien einer den Menschen in seinen existenziellen Befindlichkeiten ins Zentrum stellenden Kunst, die über die Zeiten ihre Bedeutung behält.

Hans Theo Richter, dessen Todestag sich am heutigen Sonnabend zum 50. Mal jährt, hatte seine Position unter anderem auch in der Reibung mit Dix herausarbeiten können, dessen Meisterschüler er zwischen 1928 und 1931 war. Die Zuspitzung bis an die Grenze des Unerträglichen, wie sie Dix pflegte, war seine Sache nicht. Er wollte das Menschliche heraus heben.

Otto Dix: Selbstbildnis mit Muse, 1925, Öl auf Leinwand. Quelle: Dietrich Flechtner

Bei allen Unterschieden waren sich beide Künstler freundschaftlich und kollegial verbunden. Ein Bild-Zeugnis davon ist Dix’ Doppelporträt von Richter und seiner ersten, beim Luftangriff auf Dresden am 13. Februar 1945 umgekommenen Frau. Dass Richters künstlerische Position nichts mit Weltfremdheit zu tun hat, zeigt nicht zuletzt sein Zyklus „Totentanz“ aus dem Jahr 1944, der wie eine bildnerische Vorwegnahme des kommenden katastrophalen Endes des „Tausendjährigen Reiches“ erscheint.

Künstlerisch nah fühlte sich Richter bei Kollwitz

Künstlerisch nah fühlte er sich besonders einer der ganz Großen realistischer Kunst des 20. Jahrhunderts: Käthe Kollwitz (1867–1945). Die von ihm verehrte Künstlerin konnte er noch 1943 in Berlin besuchen, ihr seine Bewunderung ausdrücken. Bald darauf fielen Bomben auf deren Wirkungsstätte, und es begann eine Flucht, die über das ebenfalls bald bombardierte Nordhausen nach Moritzburg führte – ins heutige Käthe-Kollwitz-Haus, das an die Künstlerin erinnert und mit Wechselausstellungen Kunstschaffende ehrt, die sich dieser Haltung auf die eine oder andere Weise verbunden fühlten und fühlen.

Die Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz auf einem undatierten Foto. Quelle: picture alliance/dpa

So ist es ein wunderbares Zusammentreffen, dass die Moritzburger Gedenkstätte aktuell „Späte Zeichnungen“ des Künstlers aus dem Bestand der 1998 in Dresden begründeten Hildegard und Hans Theo Richter-Stiftung präsentieren kann, als deren ehrenamtlicher Vorstand Sebastian Schmidt tätig ist. Die 37 Blätter sind meist mit schwarzer Tusche sowie Pinsel und Feder oder schwarzer Kreide ausgeführt. Unwillkürlich erinnert man sich an den Ausspruch des Künstlers: „Der Krieg hat mir die Farbe verschüttet...“

37 Blätter sind insgesamt in Moritzburg zu sehen

Gleichwohl entwickeln diese Blätter – sie entstanden in den letzten Lebensjahren zwischen 1965 und 1969, als Richter gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, Lithografien zu drucken – ihre eigene Farbigkeit mit den vielfältigsten Grauschattierungen zwischen Weiß und Schwarz, die wiederum die gerade im Kupferstich-Kabinett gezeigte Schau „Rembrandts Strich“ ins Gedächtnis rufen. Neben den vielfältigen Kinder- und Mutter-Kind-Darstellungen sowie zahlreichen Männer- und Frauenköpfen, die nicht näher bezeichnet sind, fallen einige Porträts auf, die Kollegen verschiedener Generationen gelten: Hermann Glöckner, Willy Wolff, Max Uhlig sowie Eva Maria Schreiter und Siegfried Klotz. Ebenso ist auch Fritz Löffler, der für so viele wichtige Förderer, mit Kreide festgehalten.

Man würde sich wünschen, dass dieses Erbe – natürlich nicht im Geiste einer dogmatischen „Heldenverehrung“ – mit als Grundlage eines Studiums, etwa an der HfBK Dresden, lebendig gehalten würde, was natürlich Lehrende voraussetzt, die es kennen und schätzen.

bis 10. November, Käthe Kollwitz Haus Moritzburg, Meißner Straße 7Öffnungszeiten bis Oktober:

Mo–Fr 11 bis 17 Uhr, Sa/So 10 bis 17 Uhr;

ab November: Di–Fr 12 bis 16 Uhr,

Sa/So 11 – 16 Uhr

Veranstaltungshinweis: 8. Oktober, 19 Uhr: Gespräch mit Sebastian Schmidt (Hildegard und Hans Theo Richter Stiftung) und Frank Lehmann ( Gal. Gebr. Lehmann)

www.kollwitz-moritzburg.de

Von Lisa Werner-Art