Wohl jeder Dresdner kennt die tragische Geschichte von Gräfin Constantia von Cosel, der bekanntesten Mätresse Augusts des Starken, die 49 Jahre bis zu ihrem Tod vom Dresdner Hof auf Burg Stolpen verbannt wurde. Wie sieht es aber aus mit der 1886 in Laubegast geborenen Melli Beese? Sie war die erste Frau, die in Deutschland einen privaten Pilotenschein erwarb.

Oder Marta Fraenkel, wissenschaftliche Geschäftsführerin der „2. Internationalen Hygieneausstellung“ in Dresden 1930? Bis zur NS-Zeit leitete sie das Frauenreferat des Deutschen Hygiene-Museums und konzipierte verschiedene Ausstellungen. Danach wurde die jüdische Ärztin 1933 entlassen und emigrierte in die USA. Dresdens Geschichte wurde auch von Frauen geschrieben. Ihre Namen und Geschichten kennen aber wahrscheinlich nur einige.

Postkarten sollen Dresdner Frauen ins öffentliche Gedächtnis holen

Das wollen die Archäologin Cornelia Rupp und die Gestalterin Sylvia Heinle vom Zonta-Club-Dresden ändern: Seit Dezember vertreiben sie ein Postkarten-Set mit Abbildungen und Informationen zu elf Dresdner Frauen, deren Geschichten es wert sind, bekannter zu werden. Der Verkaufserlös soll Künstlerinnen und Frauen in Dresden zugute kommen, die in der aktuellen Situation besonders auf Hilfe angewiesen sind.

Marta Fraenkel vor dem Deutschen Hygienemuseum vor 1933. Quelle: Leo Baeck Institute New York

Die Idee für die Postkartenserie wurde durch die Corona-Pandemie ausgelöst. Normalerweise würden Cornelia Rupp und Sylvia Heinle mit ihrem Zonta-Club Benefizveranstaltungen organisieren. Dieser ist eine internationale Organisation berufstätiger Frauen, die sich für die bessere Stellung der Frau in rechtlichen, politischen sowie wirtschaftlichen Bereichen engagieren. Dafür veranstalten sie Basare, Kinoevents oder Podiumsdiskussionen, um internationale soziale Projekte zu fördern. Das war im vergangenen Jahr nur schwer bis gar nicht möglich, weshalb Cornelia Rupp und Sylvia Heinle nach einer Alternative gesucht haben, um Dresdnerinnen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Vor allem die Bildrechte waren eine Geduldsprobe

Jede Postkarte zeigt ein Bild der jeweiligen Person samt ihrem Namen und Beruf. Außerdem ist ein prominentes Zitat abgedruckt, wie zum Beispiel die letzten Worte von Melli Beese: „Fliegen ist notwendig. Leben nicht.“ Rupp übernahm die Bild- und Textrecherche und durchsuchte internationale Archive, wandte sich an Vereine, Museen und andere Institutionen. Für die Bearbeitung mancher durch das Alter gezeichneten Bilder gewannen sie Liane Zuther.

Verschiedene Dresdner Museen hätten bereits Interesse gezeigt, die Karten in ihren Shops zu anzubieten, sagte Cornelia Rupp den DNN. Da durch Corona allerdings sämtliche Kultureinrichtungen vorerst geschlossen sind, ist das Postkartenset derweil nur über die e-Mail info@zonta-dresden.de und in der Blasewitzer Weinhandlung „Edelrausch“ für zehn Euro erhältlich.

Die Resonanz ist laut Rupp angesichts der gegenwärtigen Umstände sehr gut. Es habe sogar schon Rückmeldungen à la „Wie konntet ihr diese berühmte Frau vergessen?“ gegeben. Eine zweite Auflage sei also durchaus denkbar.

Jutta Fleck, auch als „Frau vom Checkpoint Charlie“ bekannt. Quelle: Privat

Neben weniger bekannten Persönlichkeiten sind auch prominentere Frauen vertreten. Beispielsweise die Malerin und Grafikerin Elfriede Lohse-Wächtler. 1932 hatte man sie mit der Diagnose „Schizophrenie“ in die Nervenklinik in Arnsdorf eingeliefert, 1940 wurde sie von den Nazis im Zuge des Euthanasieprogrammes in Pirna-Sonnenstein ermordet.

Eine andere ist die Dresdnerin Jutta Fleck, die „Frau vom Checkpoint Charlie“. Ihre Geschichte wurde 2007 in einem zweiteiligen Fernsehfilm deutschlandweit bekannt gemacht. Heute ist sie die Leiterin des Projektes „Politisch-Historische Aufarbeitung der SED-Diktatur“ in Hessen.

Von Tim Krause