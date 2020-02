Dresden

Der Ende vergangenen Jahres verstorbene Sänger Peter Schreier ist am Freitag in Dresden posthum von der Regierung Japans geehrt worden. Der Tenor genoss eine große Popularität im Fernen Osten, wo er über viele Jahrzehnte auch als Brückenbauer für die europäische Kunst und Kultur gewirkt und sich ein treues Publikum ersungen hatte.

Für seine Verdienste um die Förderung der Freundschaft zwischen Japan und Deutschland mittels der Musik ist er mit dem „Orden der Aufgehenden Sonne am Band, goldene Strahlen“ (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette), ausgezeichnet worden.

Die vom japanischen Botschafter vorgenommene Ehrung wurde am Freitag im engen Familienkreis Peter Schreiers in Dresden entgegengenommen. Das Andenken an den weltbekannten Künstler aus Dresden solle auch in Zukunft beim japanischen Publikum bewahrt werden.

Von DNN/ME