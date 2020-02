Ein inneres Konfettikanönchen – Patrick Salmen in der Schauburg

Dresden

Der Wuppertaler Poetry-Slammer, Autor und Lese-Kabarettist Patrick Salmen stellte am Sonnabendabend in der Schauburg sein neues Programm „ Ekstase – ist doch auch mal ganz schön“ vor. Neben Texten aus dem gleichnamigen Buch gab es auch allerhand anderen Klamauk und absurde Dialoge um Erziehungsüberforderung, suizidbegünstigende Popmusik und holländischen Gangster-Rap.

Ein Rammstein-Konzert, nur langsamer und ohne Pyrotechnik

Als Salmen auf die Bühne der Schauburg kommt und an seinem Lesetischchen Platz nimmt, deutet wenig auf die angekündigte Ekstase hin – wer ihn kennt, rechnet aber ohnehin nicht damit, denn der Wuppertaler Lese-Kabarettist eskaliert mehr nach innen. „Mein inneres Konfettikanönchen kommt voll zum Einsatz, freut euch auf einen Abend voll mit dem, was ich für Humor halte“, gibt Salmen sich unter dem anhaltenden Jubel vorfreudig und verspricht „eine Performance nahe an einem Rammstein-Konzert, nur langsamer und ohne Pyrotechnik“. Nachdem der Quoten-Grummelbär und die Sekt-Gabi des Abends im Publikum bestimmt wurden, geht es dann auch direkt los.

Salmen hasst Smalltalk – schwierig in einer Zeit, „wo sich auf Partys Leute auch mit zwei Promille noch stundenlang über Themen wie Baufinanzierung unterhalten können“. Dann doch lieber über Staubsaugerroboter reden, die zum Mordwerkzeug für Katzen werden oder sich ein Beispiel an Taxifahrern nehmen, denen der Austausch von belanglosem Geplänkel ganz und gar mühelos über die Lippen geht. Salmen erweist sich dabei als Meister des Aufschnappens von Gesprächsfetzen aus Dialogen anderer, bei manchen Dingen hört er aber lieber weg.

Mit von der Partie: Comedy-Kollege André Herrmann

So ist Namikas „Lieblingsmensch“ „der erste Song seit ‚Cotton Eye Joe’, der mir körperliche Schmerzen bereitet und mich an den Rand des Suizids getrieben hat“, gibt der Autor zu und nimmt uns sogleich mit zu einem Konzertabend mit Mark Forster, den seine jugendliche Begleitung einfach nur süß findet – „ganz süß, wie eine Mischung aus Hundewelpen und Grafikdesigner“. Salmen versteht nicht, wieso sich das Internet auf ekligste Weise über Forsters schwindende Haarpracht echauffiert, wie sie sich letztens auf einem der seltenen unbemützen Fotos des Sängers offenbarte: „Hallo? Können wir bitte mal über die unfassbar schlechte Musik reden, die dieser Mann macht?“ Als er dann einen Special Guest auf die Bühne bittet, ist das wenig überraschend und konsequent natürlich nicht Mark Forster („Das wäre sonst der teuerste Gag aller Zeiten“), sondern Comedy-Kollege André Herrmann aus Leipzig, der äußerst lustig gegen E-Scooter – die es in Leipzig übrigens bis heute nicht auf die Straße geschafft haben – und komische Gestalten im ebay-Kleinanzeigen-Kosmos wettert. Weiter geht’s mit dem nach Salmens eigenem Dafürhalten besten Teil der Lesung, einer höchst unterhaltsamen Battle-Rap-Einlage – auf Holländisch. Was all das auf Deutsch heißt, „wenn überhaupt“, weiß Salmen selbst nicht mehr, es rührt jedoch den Saal zu Tränen und weckt anders als ein Namika-Song auch nicht den Wunsch, das eigene Ableben möge möglichst rasch eintreten.

Die zweite Hälfte widmet sich dann vor allem dem Alltag des jungen Familienvaters und den Herausforderungen, die sein mittlerweile vierjähriger Sohn und der eigene gebärfreudige Freundeskreis an ihn stellen. Bei der Masse der eintreffenden Geburtstagsverkündungsnachrichten weiß Salmen längst nicht mehr, wie man da noch angemessen gratulieren soll. Dass „Klasse gebrütet! Weiter so!“ nicht der ideale Glückwunsch ist, hat er schließlich längst erkannt. Einige brutale Dinosaurierkämpfe, siezende Sandkastenkinder und Begegnungen mit der weizenbrötchenfeindlichen „Dinkelmütter-Mafia“ später lernen wir die Vorzüge von „Glamping“ kennen, einer längst überfälligen Symbiose aus Glamour und Camping, und erfahren, dass anders als von Forrest Gump propagiert, das Leben eben doch keine Pralinenschachtel ist – „da steht hinten drauf, was da drin ist, in der Packung“. Weil ein Mann in einem anderen Publikum unlängst seine gesamte Lesung verschlief, holt Salmen dann zum Finale noch Gast Kerstin auf die Bühne, die stellvertretend für das restliche Auditorium Fragen zu Salmens gezeigtem Programm beantworten muss. Ekstase mal anders und tatsächlich: auch mal ganz schön! Zu Hause wird bei vielen dann sicher noch weiter gelacht worden sein. Die Schlange am Büchertisch, oder wie Salmen es nennt: „schlecht sortierten Einzelhandel“, ist lang.

