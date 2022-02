Poetische Weltseitenblicke: Corona-Jahr 2020 in Wolfgang Hegewalds neuem Buch

Dresden

Wollen wir begreifen, was im Pandemiejahr 2020 mit uns geschehen ist, kann uns Wolfgang Hegewald mit seinem Buch „Tagessätze“ dabei helfen. Auslöser dafür war nicht das Virus, wie er bei seiner Lesung in der Galerie des Dresdner Stadtmuseums im Gespräch mit Hans-Peter Lühr betonte. Über zwölf Monate hinweg in allen Jahren mitzuschreiben, die auf eine Null enden, habe er schon 2000 praktiziert. Als andere auf diesen Lockdown-Tagebuch-Zug aufsprangen, saß er bereits drin.

Ein Tagebuch allerdings ist’s auch nicht, was er da verfasst hat. „Tagebuch ist Introspektion“, sagt er. Ihn jedoch interessiere die Betrachtung von außen. „Weltseitenblicke“ nennt er das. „Ich komponiere Aufzeichnungen“, erklärt er an einer Stelle. Die sind mannigfaltig. Es ist ein Patchwork-Buch aus kleinen und größeren Flicken in den verschiedensten Farbschattierungen. Aphorismen, Lektüre-Fundstücke, Beschreibungen, Beobachtungen, Essays und Rezensionen im Westentaschenformat, Erinnerungen, Begegnungen, Porträts. Nichts, was man in einem Rutsch wegliest.

Ständiges Springen fordert den Leser

Mit jedem Fragment wechselt die Perspektive. Wir müssen uns aufs ständige Springen einlassen. Lauschten wir eben noch einem Gespräch beim Friseur, wechseln wir abrupt in die Geschichte Thüringens 1930, verfolgen Auftritte Donald Trumps, vernehmen Episoden aus Kindheit und Jugend, entziffern, was jemand auf eine Parkbank gekritzelt hat, lauschen seinen Ansichten über Philosophen, Schriftstellerkolleginnen und -kollegen, lernen das erstaunliche Verhalten exotischer Tiere kennen.

Die Gleichzeitigkeit des Verschiedenen

Aber ist nicht diese Gleichzeitigkeit des Verschiedenen genau die Weise, in der wir heute Welt wahrnehmen, immer am Rand zur Überforderung?, wie Moderator Hans-Peter Lühr treffend bemerkte. Eine anspruchsvolle Lektüre, die Kondition verlangt. Pausen des Nachsinnens sind angeraten. Aber das zahlt sich aus. Denn wir haben es mit einem philosophischen Kopf und scharfsichtigen Beobachter zu tun, der unter die Oberfläche des Geschehens dringt. An Corona, dem dominierenden Ereignis, zeigt er uns die schleichenden Veränderungen. Nicht nur, dass ältere Menschen wie er, zuvor ewig junge, fitte Konsumenten, nun zu Verletzlichen, „Vulnerablen“ werden, Risikogruppe. Oder wir uns in Nichtplanbarkeit und ein Leben in Unsicherheit einüben müssen.

Umfassende Veränderung der Lebenswelt

Er beschreibt eine „atmosphärische Eintrübung“, „Haarrisse in den Fundamenten der Lebenswelt, mikrotektonische Verwerfungen“, folgenreicher, als wir uns auszumalen imstande sind. „Corona indiziert eine Grundlagenkrise unserer Lebensform, eine systemische Problemlage.“ Denn gleichzeitig treiben in der Weltpolitik Autokraten wie Trump, Viktor Orban, Jair Bolsonaro oder Putin ihr Unwesen. Dazu mehren sich Alarmzeichen in der Natur. In Auseinandersetzungen wird der Ton rauer, aufgeheizt in digitalen Netzwerken. Die Klimaveränderung ist allumfassend.

Wolfgang Hegewald: "Tagessätze. Roman eines Jahres", Wallstein, 285 S., 24 Euro. Quelle: Cover

„Verschwörungsinsassen“ lächeln herablassend

Das registrieren auch andere. Aber Wolfgang Hegewald tut das in einer Sprache, die ebenso dicht wie präzise ist. Er demonstriert, wie viel mehr man in weniger Worten sagen kann. Er verzichtet auf die in massenhaftem Gebrauch abgenutzten Begriffe, findet eigene, bessere. Andere reden von „Verschwörungstheoretikern“ oder „Schwurblern“. Er hingegen von „Verschwörungsinsassen“. Fragt sich: Wie mit solchen reden? „Die aus ihrem perfekt abgedichteten und isolierten Wahngehäuse selig überlegen auf uns herablächeln, die wir uns mit Komplexität und Ambivalenz plagen, ohne dass je ein Ende in Sicht wäre?“

Widersprüche bei Menschen aushalten

Zu seiner Genauigkeit gehört die selten gewordene Kunst, Widersprüche bei Menschen auszuhalten. Musterbeispiel dafür ist sein Nachruf auf den Dichter Ulrich Schacht (1951–2018), 2007 Dresdner Stadtschreiber. Politisch trennten ihn Welten von diesem nationalkonservativen Rhetoriker. Andererseits bewundert er ihn für seine Umsichtigkeit, Zärtlichkeit. In der Begeisterung für Gedichte fanden sie zusammen – „Ulrich, der unbegreifliche Freund“.

Aufmerken lässt, wie schonungslos Wolfgang Hegewald auch sich selbst betrachtet. Man findet Momente, in denen er über sich erschrickt. Das geht so weit, dass er sich gewisse Ähnlichkeit mit Trump eingesteht: „Wie und bis wohin lasse ich die bösen Geister der Aufmerksamkeitsbedürftigkeit in mir gewähren?“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wunderschöne poetische Miniaturen

In allem kommt es ihm auf Sprache an: „Weltverwahrlosung beginnt bei Sprachverwahrlosung.“ Damit hat zu tun, dass er in der Literatur die Geister streng scheidet. Leichtverdauliches, Marktgängiges verabscheut er. Da wird er in der Polemik bissig, mit fein geschliffenen Zähnen. Er begeistert uns für eine Literatur der „Wörtlichkeit“, in der Sprache einem „Erkenntnisinteresse“ folgt. „Poesie ist nicht verbale Daseinsdekoration, sondern ein Erkenntnismodus wie etwa die exakten Wissenschaften mit ihren Mitteln auch.“

Diesen hohen Anspruch löst er selbst ein mit wunderschönen poetischen Miniaturen, die Natur beschreiben. Und er wagt etwas mit seinen „Tagessonaten“ – Collagen aus drei Sätzen aus der Zeitung, in an Dada erinnernder Weise zueinander gefügt. Sinnfrei? Verborgener, unbekannter Sinn? Dass er mit solch Absurdem die einen entzückt, die andern schulterzuckend zurücklässt, nimmt er mutig in Kauf.

Wolfgang Hegewald: Tagessätze. Roman eines Jahres. Wallstein. 285 S., 24 Euro

Von Tomas Gärtner