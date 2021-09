Plädoyer für Toleranz: „Die Jüdin von Toledo“ im Soci

Dresden

Al-Andalus, das islamische Spanien, wird gern als tolerante Gesellschaft gerühmt, in der Völker mit verschiedenen Sitten, Sprachen und Religionen friedlich zusammenleben und eine kulturelle Hochblüte herrschte. Doch Al-Andalus war auch ein Motor des afrikanisch-muslimischen Sklavenhandels, wo Christen und Juden spezifische Steuern – eine Individualsteuer und eine Grundsteuer – zu zahlen hatten, die sehr viel höher waren als die für Muslime. Außerdem war es den christlichen und jüdischen Gemeinden verboten, ihre Religion öffentlich sichtbar auszuüben, etwa was das Läuten von Glocken und das Abhalten von Prozessionen angeht.

Verklärtes Bild im Historienroman

Insofern ist das Bild, das der deutsch-jüdische Schriftsteller Lion Feuchtwanger in seinem vorletzten, 1955 veröffentlichten Historienroman „Die Jüdin von Toledo“ von den historischen Fakten her zeichnet, verklärend. In Dresden ist der Text nun vom Ensemble Cie. Freaks und Fremde am Societaetstheater in Szene gesetzt worden.

Mal abgesehen davon, dass in Feuchtwangers Parabel ein christlicher Priester und ein muslimischer Gelehrter auftreten, die über ihre Liebe zu Büchern auf einer bestimmten Ebene zueinander finden, dreht sich die Handlung vorrangig um drei Figuren. Da wäre der König Alfonso von Kastilien, der aus Ruhmsucht und Glaubenseifer durchaus gern wie andere christliche Herrscher in den Kreuzzug gegen die Muslime ziehen würde, letztlich aber doch lange durch seinen jüdischen Finanzminister Jehuda Ibn Esra davon abgehalten wird – Krieg ist teuer, besser sei es, das Geld in Wirtschaft und Handel zu stecken. Nun hat aber der weise Ratgeber eine hübsche Tochter, Judith. Und wenn Jehuda Ibn Esra sich auch sträubt, die Wohlfahrt des Landes „mit der Hurerei meiner Tochter zu bezahlen“, genießen Judith und der an sich mit Eleonore von England verheiratete König Alfonso die Freuden der Liebe, ausgelebt im Lustschloss La Galiana.

Einheimische wenig erfreut über jüdische Flüchtlinge

Einen ersten Dämpfer bekommt diese Liebe, als Judith auf Geheiß ihres Vaters mehr oder minder beim „Bettgeflüster“ Alfonso bittet, jüdische Flüchtlinge aus Frankreich aufzunehmen, wo Juden wie in Deutschland verfolgt werden. Alfonso zürnt, holt aber 6000 jüdische Flüchtlinge nach Kastilien. Klerus wie Volk sind mäßig erbaut über diesen Akt der Nächstenliebe des Königs. Der zieht dann doch in den Krieg. Als er eine Schlacht verliert, ruft insbesondere die betrogene, gekränkte und in ihrem Stolz verletzte Ehefrau des Königs dazu auf, in den Juden die Schuldigen zu suchen. Es kommt unter dem Schlachtruf „Deus vult“ (Gott will es) zum Pogrom, Judith und Jehuda Ibn Esra werden umgebracht, in der Schlusssequenz liegt der König ermattet am Boden und hadert damit, „die vier Reiter der Apokalypse über sein Land gebracht“ zu haben.

Pluspunkte: Marionetten, Kulisse, Musik

Die Qualität der Inszenierung ist durchwachsen. Absoluten Pluspunkten wie den Kulissen, der Musik (Frieder Zimmermann) oder dem Einsatz von aparten Marionetten (gebaut von Christian Werdin) und dem hehren Ansatz, was etwa das Plädoyer für Toleranz und die Aufnahme verfolgter Menschen angeht, wirkt diese Adaption, an der Kathleen Gaube, Ariella Hirshfeld, Sabine Köhler, Heiki Ikkola, Dirk Neumann regietechnisch gemeinsam strickten und auch zusammen auf der Bühne agieren, mitunter bemüht und gelegentlich überfrachtet. Dass Lion Feuchtwanger (als Marionette) auch noch in seinem Exil in Kalifornien auftaucht, sorgt für den einen oder anderen mauen Witz, etwa wenn Alfonso ihn anherrscht „Was suchst Du in meinem Stück?“, ist aber letztlich mäßig originell.

Minuspunkte: Überfrachtung, Zeigefinger

Zum pädagogischen Holzhammer wird peinlicherweise gegriffen, wenn die eingespielte Off-Stimme Hannah Arendts zu hören ist, wie sie 1943 den US-Amerikanern erklärt, was es bedeutet, ein Flüchtling zu sein. Noch bemühter wird es, wenn per Ton-Einspielung Goebbels (oder Hitler?) gegen die Juden geifert, was dann nahtlos übergeht in „Nine-Eleven“ und den „Kampf gegen den Terror“.

Alfonso wird mal als quengelnd-missgelaunter Kindskopf gezeigt, mal als belfernder Hasardeur, es bleibt entsprechend erklärungsbedürftig, weshalb Judith sich von ihm angezogen fühlt. Und dass die Kultur von Al-Andalus der des christlichen Europa in Teilen überlegen war, hat auch nicht gerade Neuigkeitswert, mal abgesehen davon, dass der Vergleich des Erscheinungsbildes von muslimischen Palästen (licht, prachtvoll) mit christlichen Bürgen (düster, karg) auf den eines Vergleichs von Äpfeln mit Birnen hinausläuft.

