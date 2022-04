Dresden

Gerade schien der Winter zurückzukehren, da hieß es bei der Elbland Philharmonie Sachsen in der Marienkirche Pirna „Im Tale blüht der Frühling auf“. Doch Programmtitel sollte man nicht allzu programmatisch festzurren – Wintereinbrüche sind für den Frühling so typisch wie ein Trio im Menuett. Titel sind gelungen, wenn sich darin Multiplikatoren verbergen. „Dresdner Linien“ hätte es genausogut heißen können.

Denn mit einem Dresdner Komponisten, Gerhard Paulik, ging es los. Die Elbland Philharmonie verwahrt die Originalnoten einer „Suite 1962. Variationen über sorbische Tanz- und Liedmotive“ in ihrem Archiv, am Donnerstag wurde der fröhliche Reigen auch gespielt, Bläserbesetzung und rührige Trommeln betonten den vergnüglichen, ländlichen Charakter. In Pirna kam noch eine Dresdner Linie hinzu, denn in der Kirche erklang zusätzlich ein Jubilate für Orgel. Gerhard Paulik hatte vor allem mit und für die Orgel gewirkt, was in zahlreichen Aufnahmen immer noch gegenwärtig ist. Zu den musikalischen Partnern damals zählte Rudolf Mauersberger, den Platz an der Orgel hatte nun Florian Mauersberger übernommen, mit dem früheren Kreuzkantor immerhin verwandt und heute Kirchenmusiker an St. Marien in Pirna. Das Stück rahmt ein andächtiges Zitat („Lobet den Herrn“) festlich ein, Florian Mauersberger verband die drei Teile harmonisch und festlich.

Dann folgte ein Jubilar – das Konzert fand am 290. Geburtstag Joseph Haydns statt. Die Dresdner Linien setzten sich fort, denn im elften der Klavierkonzerte Haydns (Hob XVIII:11) war Emmanuel Roch Solist. Er hatte einige Jahre am Sächsischen Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber verbracht und studiert heute in München bei Antti Siirala – Dresdnern gut bekannt. Emmanuel Roch überzeugte mit stupender Technik und geläufigem Spiel, gekonnter Modulation und Klangformung. Und er hatte zwei eigene Kadenzen dabei, die aus dem ersten und zweiten Satz weit in die Zeit nach Haydn eilten. Neben Klangsinn verfügte der junge Solist noch über Mut zum (gelungenen) Experiment – den innovativen Haydn hätte das sicher gefreut. Chefdirigent Ekkehard Klemm fand eine wunderbare Balance zwischen exponierten und eingebundenen Soli sowie auftrumpfendem Tutti im Orchester.

Nach solchen Ausflügen überraschte die Zugabe, eine Eigenkomposition des Solisten, wohl nur wenige. Das Nocturne verriet neben dem Klangsinn eine dezidierte Auseinandersetzung mit dem Instrument und der Musikgeschichte.

Abschiedsserenade für einen verstorbenen Freund

Nach der Pause folgte Valentin Silvestrovs Abschiedsserenade für Streichorchester. Sie galt nicht dem kürzlich genommenen Abschied des Komponisten von der Heimat, sondern einem verstorbenen Freund. Minimalistisch angelegt, erzeugt die Serenade eine ausgeprägte Stimmung, schien den Abschied festhalten zu wollen, der in seinen Rückblick auch frohe Erinnerungen einschloss.

Robert Schumanns „Frühlingssinfonie“ war hierzu ein großer Kontrast, den die Blechbläser kräftig betonten. Sie wuchsen im zweiten und dritten Satz zu einem Chor, während die Ecksätze das Blühen heraufbeschworen, strömen ließen – wenn es im Tale noch winterlich war, so kam der Frühlingsruf diesmal aus der Marienkirche. Gleich nach dem Konzert gab es Blumen für Dirigenten und Solisten – manche Veranstalter haben die schöne Geste nach Corona (noch) gestrichen.

Wann sind die nächsten Termine?

Weitere Konzerte: Sonnabend, 17 Uhr, Kulturzentrum Schloss Großenhain, und Sonntag, 19 Uhr, Landesbühnen Sachsen, Radebeul: „Im Tale blüht der Frühling auf“, mit Emmanuel Roch (Klavier) und Ekkehard Klemm (Leitung).

Am 10. April, 16 Uhr, musiziert die Elbland Philharmonie Sachsen mit der Kantorei St. Marien in Pirna Johann Sebastian Bachs Johannespassion (Leitung: Florian Mauersberger).

Von Wolfram Quellmalz