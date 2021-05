Pioniertaten im Lößnitzgrund: Winnetou als Startschuss für die Restspielzeit

Radebeul

Lößnitz- statt Wehlgrund: In Radebeul, direkt zwischen der Straße zum Bilzwellenbad und der Schmalspurstrecke gen Radeberg, direkt neben Fort Henry, wartet seit Sonnabend eine sandige Arena historischer Natur. Landesbühnen-Intendant Manuel Schöbel und Oberbürgermeister Bert Wendsche wagten nämlich bereits am 14. Mai die Entscheidung zur Pioniertat: „Wir spielen hier“ – und gelten nun als echte Kulturneustarter, denn sie rauben vielen Zauderern Argumente oder gar Alibis: Die sächsische Theaterrestspielzeit 2020/21 hat endlich begonnen, das Theaterzelt Rathen, die Seebühne Kriebstein und der Klosterhof Zittau wollen nächstes Wochenende folgen. Allesamt leibhaftig und mit Publikum. Dazu metaphorisch durchaus passend: Olaf Hörbes Neufassung von „Winnetou I“, die Regisseur Schöbel in der ihm eigenen Art 2015 für die Felsenbühne Rathen umsetzte, die derzeit baulich für ein tolle Zukunft im dritten Jahrtausend ertüchtigt wird.

Startschuss für den Freiluft-Theatersommer

Erinnern wir uns kurz: Mit „Der Schatz im Silbersee“ legten die Landesbühnen Sachsen 1984 einen tragenden Grundstein für die erfolgreiche Sommerbespielung im Rathener Wehlgrund, vorher war die indianisch-sächsische Blutsfreundschaft anderen Rothäuten und -geistern hierzulande eher ein Dorn im Gewebe. Die Story vom grünbehörnten Landvermesser mit der harten Faust und seiner unzertrümmerbaren Freundschaft mit dem tollkühnen Apachenjüngling von Karl May ist bekannter als Schulstoff und führt über mehrere Duelle zur Blutsbrüder- und Ehrenbürgerschaft. Hörbes Fassungen, deren sechs er selbst von 1995 bis 2010 in Rathen inszenierte, folgen dem Werk des berühmtesten Radebeulers weitestgehend originalgetreu.

Es war der Startschuss für einen zumindest seitens der Landesbühnen durchaus üppigen Spielzeit-Neustart und den sächsischen Freilufttheatersommer. Das Wetter bot Ende Mai anno 2021 sozusagen Mittelmaß. Bei „Winnetou I“ am 12. Juno 2004 schauerte es zur Premiere ab und an, der Wind heulte frisch durch die Felsen. Elf Jahre darauf hatte die Premieren-Inszenierung mit 35 Grad um 17 Uhr hingegen blanken Hochsommer zu bieten. Diesmal hörte um 17 Uhr der Regen auf, ein wenig Sonne brach hervor – es wurde ein sanfter Abend, dem dann nach zweieinhalb Stunden Spieldauer neben dem berühmten Bilzbad in der Dunkelheit ein wenig Kühle und Tau zustanden.

Auch bleiben die 1237 Premierenbesucher von 2015 sicher noch ein paar Wochen für Theater in Sachsen unerreichbar. Heuer waren es dank der Abstandsregeln (je drei Sitze und eine Reihe Platz zwischen den Infektionsgemeinschaften) rund 200, die sich auf den verfügbaren 800 Sitzplätzen tummelten, auch einmal das Sujet – ein künftiger Pfad fürs Dampfross durch die Prärie – leibhaftig schniefend und pfeifend in der Nähe von „Little Paradise“ erlebten und mit Beifall, auch als Zwischenapplaus, nicht geizten.

Zugunsten von Kampf, Action, Reiterei, Musik und einigen Slapstickchoreografien kamen die philosophischen Momente im Gegensatz zur Hörbes Inszenierung von 2004 zu kurz. Das war zu erwarten. Beide, Hörbe wie Schöbel, verzichteten auf den typischen May’schen Patriotismus, dass nur ein sächsischer Weißer ein guter Weißer sei – nur Grian Duesberg als Sam Hawkins sächselt wie ehedem, auch beim steten Nichtirren.

Besetzungsfrage besonders spannend

Die jetzige Neuinszenierung beraubt Schöbel um ein paar ihrer Rathener Längen. Der damals neue Fokus auf rasante Körperlichkeit durch die Großschönauer Awego-Frauen und -Männer, deren Chef Holger Kahl als Kiowa-Kampfmonster und als böser Rattler groß kämpfen und spektakulär sterben darf, wird hier nur aufgrund kürzerer Reitwege gebremst. Dafür baute Ausstatter Stefan Wiel eigens einen orangenen Pappfelsen zum Auf- und Abseilen und Abstürzen in die Talkulisse.

Auch durch die Parallelplanung fürs Theaterzelt in Rathen (nun Start am 5. Juni) und die Neuen Burgfestspiele Meißen (Mitte Juni, vorfristig abgesagt) sowie die enorme Verpflichtung per Tradition war die Besetzungsfrage besonders spannend. Neben Olaf Hörbe, als Winnetous Vater wie ehedem hoch zu Ross und körperlich wie stimmlich präsent, besonders bemerkenswert: Jan Baake, vor fast zwei Dekaden als Ostoberindianer namens Weitspähender Falke auf der Waldbühne Jonsdorf in der Hauptrolle ein guter Kahl-Reitschüler, meistert nun die Gastrolle als Old Shatterhand ebenso souverän, wie Michael Berndt-Cananá seit sieben Jahren einen Winnetou verkörpert, der wie einst Gojko Mitic von hinten aufs Pferd springt. Jürgen Haase, von 1984 bis 1989 allererster Rathener Winnetou und von 1991 bis 2018 mit kleinen Pausen Old Shatterhand, spielt nun den bösen Santer – und erinnert damit an Matthias Henkel, der 2015 echt über Nacht einsprang und damit Schöbels Premiere rettete. Er – zuvor als Tangua ebenso unverzichtbar – verstarb im November.

Julia Vincze spielt seit 2004 die tapfer sterbende Schwester Winnetous, Thomas Förster, einst Intschu-tschuna, war nun wieder als Mr. Henry und Bancroft zu erleben. Bautzens Intendant Lutz Hillmann, jüngst dort noch Nathan, gibt als Überraschungsgast als Debüt den altersweißen Klekih-petra. Auffallend auch: Christin Rettig als Sams Kurzzeitflamme Kliuna-ai sowie als singende Chefin der Mädchenband.

Einfach ehrliches Theater

Radebeuler wissen: Wer partout den „freiwilligen“ tagesaktuellen Test, der laut Meißner Gesundheitsamt zum Eintritt berechtigt, nicht mag, findet auch am Hang hinter den Traversen oder oben auf der Felslichtung ein nettes Plätzchen mit etwas Sicht und vollem Sound. Denn dieser Winnetou im Lößnitzgrund wird in die Geschichte eingehen: ein erster Theaterlichtschein nach dem finstersten Winter, mit großem Aufwand und vollem Einsatz: Oder um es mit den Worten des neuen Greenhorn zu sagen: Einfach ehrliches Theater – das via Pioniergeist Mut macht für einen Sommer im Geiste von Freiheit und Brüderlichkeit, zumindest als Inszenierung.

Echte Karl-May-Fans aller Herren Bundesländer, die bekannt sind für sattsames Pilgern, werden allerdings dann – nach Rückkehr auf die neue Rathener Felsenbühne – alsbald den alten Rhythmus fordern: aller drei Jahre ein neues Werk (garantiert gern aus der Feder Hörbes), das dann stets läuft. Denn am 2. September 2024 wartet schließlich schon der 150. Todestag und 2040 der 200. Geburtstag des Häuptlings der Mescalero-Apachen.

Von Andreas Herrmann