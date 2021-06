Pinocchio als Pinocchia: Puppenspiel-Abenteuer  an den Landesbühnen Sachsen

Radebeul

Die bestens bekannte Geschichte von Pinocchio, einst zur Freude aller aufgeschrieben von Carlo Collodi, muss sich wohl im Kern eher wenig ändern, damit die abenteuerlustige Holzpuppe vom Meister Geppetto justament auch als eine forsche Pinocchia auf der Bühne erscheinen kann. Denn so hat sie Odette Bereska in ihrer Bühnenfassung nach Collodi wie auch in ihrer Inszenierung angelegt, und die Puppenspielerin Marie Bretschneider erweckt diese Gestalt nun als solche auf der Studiobühne der Landesbühnen Sachsen.

Viel Beifall für die Darsteller

Wobei die Pinocchia zuweilen aber auch der Obhut des in dieser Aufführung nicht minder viel beschäftigten Konrad Bruno Till anvertraut ist. Denn die beiden inspirierten Darsteller haben vollauf damit zu tun, gemeinsam diese bekanntermaßen turbulente Geschichte szenisch zu erzählen, verwandeln sich immer wieder (zum Beispiel in den Meister Geppetto oder in die blaue Fee), zaubern verrückte Perücken, kuriose Kostüme hervor und wetteifern in Sprachvariationen oder was sonst noch so alles möglich ist.

Denn da passiert schon mancherlei in diesem Stück. Und es kommt beileibe auch nicht immer so, wie man es vielleicht gerade erwartet hat. So verzaubert Pinocchia im vertrauten, aber dennoch abgewandelten Habitus sowie in ihrer launig gelöst-schlenkernden Gangart zur stimmigen Musik von Jan Maihorn spürbar ihre großen wie kleinen Zuschauer. Die zur Premiere in der Studiobühne quasi „handverlesen“ dabei sind, sich jedoch weniger als sonst mit ins Spiel „eingemischt“ haben. Zumal da doch allerhand Aufregendes passiert. Und für Pinocchia wäre beispielsweise in den Szenen mit dem Betrüger-Duo Fuchs und Kater auch noch etwas Beistand von den Kinder gut gewesen. Oder nicht?

Dafür aber gibt es nach der abenteuerlichen Vorstellung deutlich viel Beifall für die Darsteller sowie alle Beteiligten, und offenbar hatten die Jüngeren dann doch viel zu erzählen, wer da was und wie und warum… Besonders ging es ihnen dabei wohl vor allem um den Walfisch. Der in seiner launigen „bespielbaren“ Präsenz auch eine recht wandlungsfähige Bühne ist.

Anregend für Fantasie und Vorstellungskraft

Eine liebenswerte Erzählweise insgesamt, mit deutlicher Präsenz auch im Gestalterischen, die Spieler natürlich mit einbezogen. Allein schon diese Einfälle bei Puppenbau und Bühne von Stefan Spitzer oder bei Bühne und Kostüme von Irina Steiner, was sich ja voneinander wohl kaum trennen lässt. Und dazu mit schöner Stimmigkeit die Musik von Jan Maihorn. Das ist doch deutlich anregend für Fantasie und Vorstellungskraft. Und im Studiotheater ist zudem jeder auch ganz dicht dran am Geschehen.

Was ein Vorteil, zuweilen aber auch ein Nachteil sein kann. Man fokussiert sich auf eine der Figuren, blendet andere zwar nicht aus, aber streift sie doch eher mit einem „Seitenblick“. Und hat so beispielsweise ganz besondere Freude am lässigen Endlos-Lauf von Pinocchia, bekommt sicher auch mit, wenn die Nase länger und länger wird, verpasst dabei möglicherweise aber auch etwas anderes.

So ist das eben. Wahrscheinlich müssen wir alle nach diesen Zeiten des bedingten „Leerlaufs“, mancher Entwöhnung oder auch merkwürdiger Gewöhnung wieder lernen, dass eine quasi leibhaftige Aufführung mit allem, was dazu gehört, eben auch voraussetzt, dass man sich aufeinander einlassen kann.

Nächste Aufführungen: 3.7. und 4.7., Beginn 16 Uhr (Studiobühne der Landesbühnen Sachsen), zuvor am 27.6. (11 Uhr) Uckermärkische Bühnen Schwedt/Oder zu den 19. Landesbühnentagen

Von Gabriele Gorgas