Picknick-Konzerte im Dresdner Ostragehege starten am 11. Juni

Mahlzeiten an der frischen Luft sind so alt wie die Menschheit selbst. Adam und Eva aßen so, die Bergpredigt war nichts anderes als ein biblisches Massen-Picknick. Die Hochzeit des Picknicks brach an, als gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Aristokratie das Essen im Freien als Flucht aus lauten, dreckigen Großstädten für sich entdeckte – und nebenbei mit lästigen, lustfeindlichen Konventionen brechen konnte, denn unter freiem Himmel brauchten Männlein und Weiblein sich nach dem Mahl nicht in getrennte Räume zurückzuziehen, wie es sonst Sitte und Anstand geboten.

Europas größte Picknick-Enthusiasten

In der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts entstand auch der Begriff Picknick, der sich aus den französischen Wörtern „piquer“ für stechen und „nique“ für Kleinigkeit zusammensetzt. Allerdings beanspruchen auch die Engländer die Wortschöpfung für sich und bemühen als Beweis dafür „pick“ für Greifen und „nick“ für Augenblick.

Wie auch immer, Engländer und Franzosen gelten als Europas größte Picknick-Enthusiasten. Doch die Deutschen können jetzt aufschließen, auch wenn sie eher nicht zu jenen auf Sandwiches, Scones und Shortbread (=schottisches süßes Mürbeteiggebäck) zurückgreifen werden, wie sie von den Briten seit Queen Victorias Zeiten so geliebt werden. Nun ist Picknick-Korb nicht gleich Picknick-Korb, jeder packt ihn anders, was den einen Beluga-Kaviar, Kobe-Rind-Carpaccio, pochierte Wachteleiern und Alba-Trüffel sind, sind den anderen Fettbemme, Essiggurke, Salami-Stulle und Fleischbällchen. Beide Varianten haben aber den Vorteil, dass sie nicht jenen Müll zur Folge haben, wie er Wochenende nach Wochenende das Dresdner Elbufer „ziert“: fettige Pizza-Kartons, Styroporschachteln vom Asia-Imbiss voller Glutamat-Tunke, Überreste kulinarimperialistischer Fast-Food-Fürchterlichkeiten, Einweggrills aus Tankstellenbeständen für Schlachtabfälle, die als Bratwürste getarnt sind.

Picknick-Konzerte starten am 11. Juni

Picknickkörbe mit hoffentlich besserem Inhalt dürfen auf alle Konzerte für die 18 Konzert-Shows gepackt werden, die zwischen dem 11. Juni und 4. Juli unter dem Motto „Picknickkonzerte in der Rinne im Ostragehege über die Bühne gehen sollen. Es gibt eben auch noch andere Lockungen des Lebens mal abgesehen von Wein, Weib und einem Sonderposten Astra Zeneca beim Hausarzt. Eröffnet wird der Reigen von der elfköpfigen Hamburger Techno-Marching-Band Meute, den Schlusspunkt setzt die Berliner Indie-Pop-Band „Von wegen Lisbeth“. Freuen darf man sich auch auf Darbietungen der Singer/Songwriterin Lotte (17.6.), der für Hip Hop stehenden Antilopen Gang (25.6.) oder auch des Rappers Majan (1.7.).

Die besondere Picknick-Konzertvariante, die 2020 erstmals in der Rinne kredenzt wurde, kam so gut an, dass die Veranstaltung auch anderenorts durchgeführt wird, in insgesamt 14 Städten der Republik – von Hamburg im hohen Norden bis zu Konstanz im tiefen Süden.

Entwickelt hat das Format, bei dem der Funke trotz Corona-Auflagen inklusive Abstandsregeln überspringen soll, die Landstreicher Kulturproduktionen GmbH (Dresden, Berlin). Wie Martin Vejmelka, der Geschäftsführer mitteilte, mitteilte, für diverse Geschmäcker etwas dabei, vom Hip Hop über Indie-Rock bis hin zum Entertainment für Familien mit mittelgroßen Kindern.

Tanzen nur auf der Decke

Speisen und Getränke (bis zu zwei Litern, keine Spirituosen) dürfen mitgebracht werden. Platz hat man auf einer Decke zu nehmen, die man nur im vorgezeichneten, vom Personal abgemessenen und zugewiesenen Bereich ausbreitet. Wenn man als Single kommt, hat man viel Platz, Maximum in Sachen Deckenbelegung sind zehn Menschen aus zwei Haushalten. Ist man auf der Decke (der Liedaufforderung „Komm unter meine Decke“ sollte später andernorts Folge geleistet werden), darf man auch die Maske ablegen, die sonst auf dem Gelände, etwa beim Gang zur Toilette oder zum Gastronomie-Stand, Pflicht ist. Wer den Speck schütteln, sprich tanzen will, darf das auch nur auf dieser Decke tun, viele Musiker und Gruppen wurden aber bewusst so ausgewählt, dass man ihrer Darbietung eher entspannt im Liegen oder Sitzen verfolgt und damit keinem die Sicht versperrt, was nicht zuletzt jene Frauen zu schätzen wissen, die bei reinen Stehkonzerten häufig null Sicht auf das Bühnengeschehen haben.

Die Bühne ist genau so groß wie im Vorjahr, aber es gibt eine neue, größere Beschallungsanlage. Wessen Decke hinten liegt, muss nicht barmen, rechts und links von der Bühne werden große Monitore aufgebaut, so dass es auch auf den hinteren „Rängen“ nicht auf ein reines Hörerlebnis hinausläuft.

Bestand bei der Erstauflage im vergangenen Jahr eine Obergrenze von 1000 Besuchern, so dürfen in diesem Sommer bis zu 2000 Gäste sich auf dem Gelände tummeln. Mag auch Ende Mai eine neue Corona-Verordnung erlassen worden sein, Vejmelka tendiert zur „Testpflicht für alle“. Da es für das Einlasspersonal arbeitstechnisch viel zu kompliziert, weil zeitaufwendig wäre, jeden Impfausweis auf Impfstoff und Datum zu prüfen und außerdem auch schon schwer erkennbare Fälschungen kursieren, bedeutet das, dass Konzertbesucher einen tagesaktuellen Corona-Test vorlegen müssen. An der Westecke der Messe gibt es ein Testzentrum.

Von Christian Ruf