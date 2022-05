Dresden

Draußen strahlte die Sonne, und drinnen im Dresdner Kulturpalast wurde singend und instrumental dem kommenden Frühling gehuldigt. Nicht nur im Parkett des großen Festsaals fanden sich an diesem Vormittag viele Kinder – samt Familien – ein, die alles in allem dem kurzweiligen Programm aufmerksam lauschten, sondern auch die Bühne war Kindern und Jugendlichen vorbehalten.

Eine Zukunft, auf die man sich freuen kann

Innerhalb der Konzerte zum kleinen, fünften Jubiläum des „neuen“ Kulturpalastes präsentierten die Veranstalter einen wahren Schatz, den es zu hüten und zu fördern gilt: junge Ensembles, aus denen nicht nur künftige Musikergenerationen erwachsen können, sondern auch das dringend benötigte Publikum von morgen.

Dazu gehört in jedem Falle der von Gunter Berger eindrucksvoll geformte und an alte Leistungsstärke wieder herangeführte Philharmonische Kinderchor Dresden. Er sang klangschön und fein ausgewogen Schumann, Mendelssohn und Schubert (behutsam sekundiert von Iris Geißler am Klavier). Mit Begeisterung und Einfühlsamkeit war der Chor auch bei moderneren Klängen, nämlich in „Cover me in sunshine“, dabei.

Leidenschaftliche Förderer, begabter Nachwuchs

Den Spagat des Stilwechsels schafften ebenso mühelos die klangprächtig in sonorer und makelloser Tongebung aufspielenden Blechbläser des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik. Einer Intrada von Daniel Speer und Henry Purcells „Auf dieser frühlingsbunten Heid“ folgte mit Drive und Schwung eine Zusammenstellung von bekannten Gershwin-Melodien. Die Arrangements stammten in allen Fällen vom Solobassposaunisten der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Frank van Nooy, der die Bläser schon seit langer Zeit sehr engagiert betreut.

Man kann es nicht genug preisen, wie sehr sich gestandene Profimusiker um den musikalischen Nachwuchs bemühen. Das gilt auch für die Cellistin Juliane Gilbert, die hier mit ihren Schützlingen einen Hymnus von Julius Klengel zu Gehör brachte – in weicher, geschmeidiger Klanglichkeit.

Das Junge Kammerorchester am Sächsischen Landesgymnasium für Musik gibt es schon seit 1965. Und auch hier hinterlassen Musiker der großen Orchester deutlich ihre Handschrift im Bemühen um die Weitervermittlung einer sehr spezifischen Klangkultur. Energisch nahmen sich Sebastian Dietrich und seine jungen Musiker der St.Paul’s Suite von Gustav Holst an. Die Hörer konnten nur uneingeschränkt begeistert sein, ob der farbenreichen, vielschichtigen Wiedergabe.

Insbesondere dem Philharmonischen Kinderchor ist der Komponist Rainer Lischka, der kürzlich seinen 80. Geburtstag beging, seit langem eng verbunden. Seine effektvollen, die Musizierlust fördernden und im Detail oft verblüffenden Lieder werden einfach gern gesungen und gehört. Da war es nur selbstverständlich, ein nachträgliches Geburtstagsständchen ins Programm aufzunehmen.

Zunächst gab es eine Art musikalisches Rätselraten mit seinem „Frühlingsgruß“, in dem die Instrumentalisten die Hörer aufforderten, den darin enthaltenen, gekonnt versteckten und musizierten Volksliedern – von „Nun will der Lenz uns grüßen“ bis „Alle Vögel sind schon da“ mit dem keck dazwischenfunkenden Kuckuck – auf die Spur zu kommen. Und dann vereinten sich alle Kräfte hoch einmal im von Rainer Lischka arrangierten „Komm, lieber Mai“. Eine vergnügliche Stunde!

Von Mareile Hanns