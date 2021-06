Dresden

Auch wenn sich die städtischen Veröffentlichungen über die abgeschaffte Testpflicht in Kultureinrichtungen schnell als Ente erwiesen und man am Wochenende nach wie vor mehrteilige, strenge Kontrollen über sich ergehen lassen musste, war der Ärger über das Wirrwarr bei den Regelungen in Dresden im Saal bald vergessen. Das Publikum war viel zu glücklich, „seine“ Philharmonie wieder zu haben und die Musiker (samt Intendantin, Dirigenten und Solisten) ebenso, wieder echte Publikumsreaktionen zu erleben und in richtige Gesichter zu schauen. Glück auf allen Seiten!

Verknüpfte Lebenswege: Schumann und Brahms

Für diesen Wiederbeginn hatte man zwei Komponisten ausgewählt, deren Lebenswege eng miteinander verknüpft sind: Robert Schumann und Johannes Brahms. Letzterer kam erstmals im September 1853 in Schumanns Haus, just in der Zeit, als dieser sein Violinkonzert d-Moll schrieb. Noch immer steht die Frage im Raum, ob es in all seiner Widersprüchlichkeit, mit all seinen ungelösten kompositorischen Konstellationen nun die Ausgeburt eines wirren, kranken Geistes oder der letzte Aufschrei eines Genies ist. Die Geschichte des Konzertes ist sehr widersprüchlich. Erst 1937 kam es zur Uraufführung und noch heute hat es das Violinkonzert schwer, in der Beliebtheitsskala weit nach oben zu klettern.

Lesen Sie auch Der Konzertsommer der Dresdner Philharmonie

Unter der Leitung von Louis Langré stellten Renaud Capuçon und die Dresdner Philharmonie vor allem die genialen Züge des Werkes in den Vordergrund, freilich ohne zu glätten. Fast kantig breitete das Orchester den monumentalen, herben Gestus der Einleitung im ersten Satz aus, bevor sich Capuçon nachdenklich die Gedanken weiterspinnend einmischte. Sein körperreicher, in sich ruhender Ton bestach auch hier, wobei ihm im lyrischen Gesang des langsamen Satzes Meisterliches gelang – empfindsam, tonschön, ohne rührselig zu sein. Für das Finale einigten sich alle Beteiligten auf einen leidenschaftlichen Zugriff, der einen Blick in die Schumanns Abgründe erlaubte.

Langrée entgeht der Gefahr des Pathetischen

Auch die 4. Sinfonie e-Moll op. 98 markiert das Ende eines Weges, komprimiert sie doch Brahms‘ kompositorische Ansichten in stiller, fast resignierender Größe. Noch einmal vertiefte er sich in die klassische Formenwelt. Louis Langrée verstand es geschickt und überzeugend, der Gefahr des allzu Rückwärtsgewandten, des Pathetischen zu entgehen. Seine emotionale Gestaltungskraft, die musikalische Durchdringung wirkten immer echt und nachvollziehbar. So durfte sich z.B. das wilde Allegro giocoso markant und ungebremst entfalten, wurde man vom edlen Klangzauber im Andante fasziniert (herrlich die Horneröffnung!).

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Langrée war immer ganz bei Brahms, durchsichtig, strukturell klar, mit Sinn für Proportionen und Details. Die Philharmoniker folgten ihm bedingungslos auf diesem Weg, bestens ausbalanciert in den Orchesterfarben, blühend und flexibel die Streicher, prachtvoll sämtliche Bläser. Dass Langrée am Ende jede Gruppe ihren Anteil am Beifall abhaben ließ, war nur logisch.

Von Mareile Hanns