Das ungleiche Geschwisterpaar Kunst und Wissenschaft sei „die einzige Instanz, die imstande ist, den verwucherten Urwald unserer Zeitumstände in ein rätselhaftes Labyrinth aufzulösen“, befand 2014 der österreichische Kulturpolitiker Rudolf Scholten. Tatsächlich sind beide, Kunst und Wissenschaft, in unbekanntem Terrain zuhause, wollen neue Einsichten liefern, größere Zusammenhänge finden und gesellschaftliche Transformationsprozesse anschaulich und kritisch begleiten. Dass dabei ganz unterschiedliche Wege verfolgt werden, jeweils andere Mittel und Methoden verwendet und mitunter höchst unterschiedliche Erkenntnisse zutage treten, kann beiden nur zum Vorteil gereichen, das zeigt auch die von Gwendolin Kremer kuratierte Präsentation im Rektorat der TU Dresden.

„Kunst und Kultur haben an der TU einen sehr hohen Stellenwert“

In den Gängen, Sitzungsräumen und im Treppenhaus des Amtssitzes auf der Mommsenstraße sind, nach der Ausstellung von Werken des Dresdner Architekten und Künstlers Peter Albert, nun Gemälde und Grafiken der in Pulsnitz lebenden Petra Kasten aus dem Kunstbesitz der TU, darunter zwei Neuerwerbungen, sowie Leihgaben der Künstlerin zu sehen. Kastens zumeist ungegenständliche Arbeiten werden wissenschaftlichen Objekten aus den historischen Lehrsammlungen der Universität gegenübergestellt, sodass jenseits von bloßer Illustration und Spiegelung neue Konstellationen und echte Schnittstellen entstehen, die das tradierte, häufig frustrierend ungleiche Verhältnis von Kunst, Forschung und Wissenschaft zugunsten eines echten Zwiegesprächs hinterfragen. „Kunst und Kultur haben an der TU einen sehr hohen Stellenwert“, betont deren Kanzler, Andreas Handschuh. Und diese Prämisse soll sich in der Förderung, den Inhalten und aufgelegten Programmen ebenso zeigen wie an der Ausstattung der Räume ihrer Akteure.

Mit Petra Kasten hat man sich für eine der originellsten und prägendsten Protagonistinnen des künstlerischen und gesellschaftlichen Umbruchs in der DDR in den 1980er-Jahren entschieden. Die 1955 in Dresden geborene Kasten studierte 1976 bis 1982 an der HfBK und absolvierte dort in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre ihr Meisterschülerstudium bei Günter Horlbeck. Zusammen mit den befreundeten Künstlern und Studienkollegen Lutz Fleischer und Andreas Hegewald hatte sie 1983 den Leitwolfverlag gegründet, der, auf künstlerisch hochwertige Editionen spezialisiert, bis 1996 bestand.

In ihren eigenen Werken arbeitete die Malerin und Grafikerin zu dieser Zeit gegenständlich. Wie viele ihrer Künstlerkollegen hatte sie eine ausdrucksstarke, mit Symbolen aufgeladene eigene Bildsprache entwickelt, um den in der Schlussphase der DDR von vielen empfundenen Zwiespalt zwischen Aufbruchshoffnung und Resignation ins Bild zu bannen. Ein Beispiel hierfür ist das Ölgemälde „Frau mit Booten“ von 1987 in der Sammlung Galerie Neue Meister im Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das eine von den Bildeinfassungen zusammengekrümmte Frauenfigur im strengen Profil zeigt, die ein Papierschiffchen nach dem anderen ins graue Elbwasser gleiten lässt.

Während und nach der Wende wurden die figürlichen Versatzstücke in Petra Kastens Arbeiten immer reduzierter. Menschliche Figuren, Tiere, Gegenstände und Landschaftszüge sind jeweils auf wenige, prägnante Linien konzentriert, wie in den Radierungen „Urlaub am Meer“/„Immer der Nase nach“ von 1988/90, wo die kompositionellen Leerstellen und fallenden Ebenen auch als Metapher zu verstehen sind für das weite, im Positiven wie Negativen unsichere Feld der sich auf einmal bietenden Möglichkeiten.

Ältestes Werk der Ausstellung von 1999

Zugleich deutet sich hier bereits die Verschiebung von Petra Kastens künstlerischem Fokus hin zu abstrakten Strukturen und Schichtungen an. Im Folgenden werden die Arbeiten immer reduzierter und ungegenständlicher, bestehen aus halb geometrischen, halb organischen Formen, kombiniert mit einzelnen Linien oder Linienbündeln. Deren Kontraste spielt die Künstlerin gerade im technisch anspruchsvollen Medium der Radierung gekonnt aus, wobei sie die Technik bald auch mit anderen, erhabenen Elementen wie dem Prägedruck kombinierte, was den Darstellungen neben ihrer grafisch-ornamentalen Qualität eine sinnliche Haptik verleiht. 1999 wurde Petra Kasten mit dem renommierten Felix-Hollenberg-Preis für Druckgrafik ausgezeichnet, den das Kunstmuseum Albstadt seit 1992 verleiht – unter besonderer Berücksichtigung der Radierung.

Die älteste im Rektorat der TU ausgestellte Arbeit von Petra Kasten, „Fluglinien“ von 1999, vermittelt, zusammen mit den zarten Radierungen vom Beginn der 2000er-Jahre, einen wunderbaren Einblick in die von der Künstlerin entwickelte Mischung aus Tiefdruckverfahren und Prägedruck. Die oft zweigeteilten Bilder aus unterschiedlich angeordneten Linienformationen, die wie verlaufene Tropfen oder Nahaufnahmen von Pflanzenstengeln erscheinen, sind aus den Drucken zweier Platten zusammengesetzt, deren Darstellungen einander zu spiegeln scheinen oder leicht gegeneinander verschoben sind. Die Prinzipien von Serialität, Spiegelung und Staffelung schneiden das Gezeigte von jeder mimetischen Naturnachahmung ab, gleichwohl wir, bestärkt durch die Titel, bei der Betrachtung immer wieder an Ackerfurchen, Gräser oder Vogelflug erinnert werden.

Die meisten im Rektorat gezeigten Gemälde von Petra Kasten entstanden in den vergangenen vier Jahren, in denen sich die Künstlerin in ihrer Malerei vor allem der Erkundung von Gitterstrukturen widmete. Auf die Leinwände sind in dichter Reihung horizontale und vertikale Linien aufgetragen, in nur ein oder zwei Farbtönen, die im Bild in vielen Nuancen, aufgehellt und abgedunkelt, auftreten. So entstehen regelrechte Linien-Gewebe, Darstellungen, die in ihrer Strukturalität und dem farbigen Verlauf an das Sezieren von textilen Geweben denken lassen. Zugleich entwickeln die geschichteten Gitterstrukturen eine große räumliche Tiefe, sodass hier größte Raumbegrenzung und -ausdehnung aufeinandertreffen – in der Zweidimensionalität eines vollkommen flachen Bildes, ohne Beigaben und eigentliche Bildinhalte.

Damit berührt Petra Kastens künstlerisches Werk den schwer greifbaren Kern jeder Art von Erforschung der uns umgebenden, von uns zu gestaltenden und zu bewahrenden Welt, gleich ob es sich um Kunst oder Wissenschaft handelt. Und es gehört zu den schönen Überraschungen der feinfühligen Werkspräsentation im Rektorat, wenn sich tradierte Sehmuster von Kunst und Wissenschaft plötzlich umkehren: Mitunter erscheinen hier die wissenschaftlichen Objekte, wie das historische Fischskelett, die Vitrine mit Farbstoffen aus der Historischen Farbstoffsammlung und das überdimensionierte Blütenmodell aus der Lehrsammlung des Botanischen Gartens, selbst poetisch und narrativ, während Petra Kastens geometrische Gitterraster die komplexen Dimensionen von Raum und Zeit ebenso analytisch wie sinnlich als „rätselhaftes Labyrinth“ offenlegen.

Von Teresa Ende