Zum Auftaktkonzert der Saison 2020/21 am Dienstag hat der tschechische Musiker Petr Popelka sein Amt als Chefdirigent des Norwegischen Rundfunkorchesters Oslo (KORK) angetreten. Ein großer Karrieresprung für den 1986 in Prag geborenen Künstler, schließlich war er bislang stellvertretender Solo-Kontrabassist in der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

Bereits hier hat er aus seinen vielseitigen künstlerischen Ambitionen keinen Hehl gemacht und übernahm als Gründungsmitglied der sich neuer und neuester Musik verpflichteten kapelle 21 auch deren musikalische Leitung. Unvergessen sind beispielsweise die ebenso anspruchsvollen wie langen Porträtkonzerte, in denen exemplarisch das Schaffen der Capell-Compositeure präsentiert worden ist.

Stellenangebot nach Norwegen-Tournee

Dass Petr Popelka nun der Sprung vom Kontrabassisten zum Chefdirigenten gelingt, hat er nicht zuletzt einer gemeinsamen Norwegen-Tournee zu verdanken, zu der ihn das Orchester im Herbst vergangenen Jahres eingeladen hatte. In der Folge dieser erfolgreichen Tour wurde ihm umgehend dieses Amt angetragen.

Zu seinem Amtsantritt in Oslo dirigiert Petr Popelka an zwei Abenden Werke von insgesamt zehn Komponisten – von Johann Sebastian Bach bis hin zu Pierre Boulez. In weiteren Konzerten widmet er sich dem diesjährigen Jubilar Ludwig van Beethoven und leitet beispielsweise ein Programm mit sämtlichen Scherzi aus dessen Sinfonien. Zudem soll es eine Einspielung aller Orchesterlieder von Jean Sibelius geben.

Zusätzlich zu seiner Beschäftigung beim Norwegischen Rundfunkorchester Oslo wird Petr Popelka, der in der vorigen Saison als Conductor Fellow am NDR Elbphilharmonie Orchester tätig gewesen ist, auch Erster Gastdirigent der Janácek Philharmonie Ostrava. Darüber hinaus wird er als Gast am Pult namhafter Klangkörper wie dem Bergen Philharmonic Orchestra, dem Aalborg Symphony Orchestra, den Stuttgarter Philharmonikern und der Deutschen Radio Philharmonie debütieren. Zum Leipziger Gustav-Mahler-Festival soll er gemeinsam mit Musikern des Gewandhausorchesters eine Kammerfassung von Mahlers „Lied von der Erde“ leiten.

Popelka ist auch als Komponist erfolgreich

Nach all den Jahren in der Staatskapelle will und wird Petr Popelka aber auch dem Musiktheater verbunden bleiben und plant an der Ungarischen Staatsoper Budapest eine Einstudierung von George Bizets Oper „Carmen“, an der Semperoper die Wiederaufnahme von Peter Eötvös’ „Der goldene Drache“ sowie als Neuproduktion die „Gespenstersonate“ von Aribert Reimann.

Als Dirigent ist Petr Popelka, der auch bei den Internationalen Schostakowitsch-Tagen Gohrisch für Aufsehen gesorgt hat, bereits seit 2016 aktiv. Nur ein Jahr später errang er, der eigener Aussage zufolge wichtige dirigentische Impulse Persönlichkeiten wie Vladimir Kiradjiev und Alan Gilbert sowie Meisterkursen bei Peter Eötvös, Jaap van Zweden und Johannes Schlaefli zu verdanken hat, den Neeme-Järvi-Preis der Gstaad Menuhin Festival Academy.

Mehr und mehr macht Petr Popelka auch als Komponist von sich reden, war 2015 Composer in Residence beim PODIUM Festival Mödling, wo er die Uraufführung seines Auftragswerks „Labyrinth des Herzens“ leitete, und wurde im Gläsernen Saal des Wiener Musikvereins für sein Klavierquartett „Szenen“ gefeiert. Auch in seinen Konzerten mit dem Norwegischen Rundfunkorchester und der Deutschen Radio Philharmonie werden in der kommenden Saison eigene Arrangements von diesem vielseitigen Künstler erklingen.

