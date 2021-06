„Peter Pan“ an den Landesbühnen: Ein Totalverweigerer als Held

Dresden

Der Kurzstreckenflug ist die neue Plastiktüte, er ist das Kohlekraftwerk unter den Fortbewegungsarten, dem Vernehmen nach soll sogar die katholische Kirche in einem Anflug von Populismus erwägen, den Kurzstreckenflug als neue Todsünde zu akzeptieren und dafür die Trägheit zu streichen. Insofern zeugt es von einer gewissen Chuzpe, dass nun in einer Inszenierung der Landesbühnen Sachsen geflogen wird, was das Zeug hält. Ob Peter Pan oder die Fee Glitzer-Klang, ob Wendy oder ihre Brüder John und Michael – sie fliegen wieder und wieder, allerdings heben die Vielflieger nur ab, wenn es gilt, im ewigen Duell mit den Piraten um Käptn Hook eine bessere Kampfposition zu erzielen.

André Sarrasani als Strippenzieher

Zu verfolgen sind die Flugeinlagen in den Vorstellungen von „Peter Pan“ im Theaterzelt in Rathen. Erstmals geht es für die Schauspieler dort auch ganz real in die Luft, denn die Hexe, die in der „Hänsel und Gretel“-Inszenierung in der Felsenbühne Rathen über die Köpfe der Zuschauer saust, ist nämlich nur eine (Puppen-)Attrappe.

Da an der rechtselbisch gelegenen Felsenbühne umbautechnisch noch eifrig gewerkelt wird, spielen die Landesbühnen nun auf der linkselbischen Seite von Rathen in einem weiß-grünen Theaterzelt, das man sich vom Radebeuler Magier André Sarrasani geliehen hat. Sarrasani betätigte sich sogar bei der Premiere höchstselbst als Strippenzieher, sprich, er zog, und das ist durchaus Schwerstarbeit, zusammen mit Nuno Granadero an eben jenen fast unsichtbaren Seilen, die es Felix Lydike (Peter Pan), Tammy Girke (Wendy), Julia Rani (Fee Glitzer-Klang) und Justin V. John (John) mit Hilfe der unter den Kostümen getragenen Korsette überhaupt erst ermöglichten abzuheben.

Anarchischer Fantasieüberschuss

Mit den Seilen allein war es nicht getan, Sarrasani steuerte auch eine eigens für den Spielort durchkonstruierte Traverse mit ausgeklügelten Mechanismen bei – acht Meter hoch ist das „Teil“, findet aber gleichwohl locker Platz im noch höheren Zirkuszelt. Die Illusion ist nahezu perfekt – neben Ausstattung (Stefan Wiel) oder Kampfchoreographie (Marie Spinka) ist es nicht zuletzt die Flugchoreographie, die zu den absoluten Pluspunkten der Inszenierung von Landesbühnen-Intendant Manuel Schöbel „nach Motiven des Romans von James Matthew Barrie“ zählt.

Alles in allem ist es schön mitanzusehen, wie es Regie und Akteuren des kräftig gewürzten Peter-Pan-Destillats gelungen ist, den anarchischen Fantasieüberschuss loswerden, der sonst in durchdachten, schlüssigen Inszenierungen unterdrückt werden muss. Wann immer die garstigen wie halb bis voll verblödeten Piraten um Käptn Hook geradezu slapstickhaft auf Peter-Pan-Jagd gehen oder vorm Krokodil flüchten, herrscht Stimmung – und zwar ausgesprochen gute.

Dem einen oder anderen Zuschauer dürfte Peter Pan als Totalverweigerer in Sachen Erwachsensein aus der Seele sprechen, als er der plötzlich auf Übermutter machenden Wendy angesäuert verklickert: „Eine Mutter, die alles verbietet, brauche ich nicht!“ Apart sind zudem etliche flotte Sentenzen wie „Hör auf zu denken – was da alles passieren kann!“ oder auch „Ich habe keinen Schiss, ich habe Respekt“, sehr überzeugend ist auch das Gros der Songs, deren Musik und Texte von Alexander Wulke stammen.

Applaus rettet zahlreiche Feenleben

Vor der Pause hatte die Adaption des Stoffes allerdings so einige Längen, da riss das Geschehen auf der Bühne die von mir mitgenommenen zehnjährigen Zwillinge und Juniorkritiker nicht wirklich vom Hocker. Dem Grunddilemma der Geschichte vom Jungen, der nicht groß werden will, nämlich dass Barrie zwar einerseits eine Welt der Fantasie und des erlaubten Andersseins beschwört, er einem andererseits dann aber doch mit etlichen Klischees einer heilen Familienwelt kommt, vermag auch Schöbel bei allem sonstigen Gelingen in Sachen Rührseligkeitsvermeidung nicht wirklich beizukommen. Letztlich bleiben sowohl der Konflikt zwischen einer Indianer-Häuptlingsfrau und ihrer aufmüpfigen, ihren eigenen Weg gehen wollenden Tochter als auch die verkappte Liebe der Fee Glitzer-Klang zu Peter Pan ziemlich blass.

Aber unterm Strich war das Premierenpublikum letztlich höchst zufrieden mit der in die bunte Welt von Nimmerland entführenden Inszenierung. Zuhauf wurden viele Feen gerettet, denn wie man gelernt hatte, verhindert das Klatschen von Kindern, dass Feen sterben.

Von Christian Ruf