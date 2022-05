Peter Graf in der Galerie Kunstgehaeuse Dresden: „Ich male was ich lebe“

Dresden

Die Vernissage der Galerie Kunstgehaeuse fand wie immer, raumbedingt, vor der Tür statt. Diesmal hat die Galerie zu einer Ausstellung mit einem Dutzend Ölbilder von Peter Graf eingeladen. Es waren viele Freunde und Interessierte gekommen, auch, um den Künstler zu sehen und mit ihm über Kunst zu sprechen. Peter Graf hat es sich nicht nehmen lassen, in der kleinsten Galerie Dresdens auszustellen und dem Team um Mario Pitz und Ulrich Hübner mit seiner Präsenz unter die Arme zu greifen.

Unter den Genres seiner Malerei spielt das Figurenbild eine besondere Rolle, die Konstellation der Protagonisten. Landschaft und Interieur sind meist untergeordnetes, aber nicht zu unterschätzendes Beiwerk. Das Tier wird oft in Beziehung zum Menschen gesetzt und wie in einer Fabel zum Gleichnis. Darunter gibt es Bilder mit gewitzten Anspielungen und authentischen, ganz persönlich geprägten Bildinhalten. „Ich male, was ich lebe“, sagt der Künstler von sich, darunter Blicke in und aus dem Atelier in der ehemaligen Schuhfabrik in Radebeul Ost, seine malende oder zeichnende Frau Karen, Verarbeitungen von Reiseeindrücken, Fantasiebilder, Märchenhaftes und Surreales, seltsam gemischte Ausdrucksformen aus Landschaft, Figur, Stillleben und Interieur.

Peter Graf (geb. 1937 in Crimmitschau) ist ein Ausnahmekünstler, der früh zur Kunst fand und im Dresdner Freundeskreis um Peter Herrmann, Peter Makolies, Strawalde und A.R. PENCK sowie dem Jazz-Musiker Günter Baby Sommer Anregungen und Inspiration erfuhr. Zahlreiche Versuche, den akademischen Weg zur Kunst zu gehen, schlugen fehl. Da blieben nur die Arbeit für die Existenz und die Kunstausübung als Autodidakt, die Peter Graf zahlreiche Einsichten in den praktischen Alltag in der DDR verschafften.

Kunst wurde zum Lusterlebnis, das in den arbeitsfreien Tagen und Stunden genossen wurde, aber auch zum mentalen Überlebensmoment. Als Transportarbeiter und LKW-Fahrer in zahlreichen Betrieben lernte er die „Basis“ kennen. Nähe und Freundschaften zu Produktionsarbeitern ergaben sich ebenso wie die Freiheit und Unabhängigkeit im eigenen Kopf.

Bis zum 20. Mai läuft die Ausstellung

Für Peter Graf geht es nicht ums Erzählen von Geschichten, sondern um das Bild selbst. Seine Malerei will nicht belehren, aber die Augen durch kritisches Sehen schärfen. Seine skurrile Bildwelt hält dem Menschen seinen Spiegel vor. Vor allem aber ist es die einzigartige Ausstrahlung von Peter Grafs Bildern, die etwas Unaussprechliches in sich tragen.

Zwischen „Geheimagent“(2020) und dem amourösen Ölbild „Der Pianist träumt“ (2020) offenbaren sich in dieser kleinen Ausstellung Welten. Die faszinierenden, andeutungsreichen Bilder zur Jagd („An einem Herbsttag“, „Jäger und Hirsch in vernünftiger Position“, 2008) kehren das Verhältnis Mensch-Tier um und sprechen sich für einen fairen, gewaltfreien Umgang mit der Natur aber auch unter Menschen und Völkern aus.

Bis 20. Mai. Galerie Kunstgehaeuse, Prießnitzstraße 48,

01097 Dresden.

Tel. 0172 189 67 05

mail@kunstgehaeuse.de

Von Heinz Weißflog