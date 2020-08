„Peng!“-Kollektiv zeigt „Antifa“-Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz

Chemnitz

Der brennende Einkaufswagen der Connewitzer Silvesternacht in den Kunstsammlungen Chemnitz? Das ist eine Idee von „Peng!“. „Peng!“ ist eine Gruppe von u.a. Künstlern, Aktivisten, Wissenschaftlern. Das Kollektiv entwickelt subversive Aktionskunst mit dem Ziel, die Zivilgesellschaft zu mutigeren Kampagnen zu bewegen. Ab Samstag stellt „Peng!“ im Rahmen des Chemnitzer „Gegenwart“-Festivals aus, unter dem Titel „ Antifa – Mythos & Wahrheit“. Von Josa Mania-Schlegel hat vor der Eröffnung mit der Sprecherin Nika Blum (Pseudonym) der Künstlergruppe gesprochen.

Nika Blum, Sie und das „Peng!“-Kollektiv behaupten, Steuermittel an „die Antifa“ weitergeleitet zu haben. Wie das?

Wir haben voriges Jahr eine Einladung bekommen, im Rahmen eines Festivals in den Kunstsammlungen Chemnitz auszustellen. Für unseren Beitrag hat man uns ein Projektbudget von 25.000 Euro bereitgestellt. Das Geld kommt von der Bundeskulturstiftung, vom Land Sachsen und von der Stadt Chemnitz.

Und nun liegt es bei der Antifa.

Natürlich gibt es nicht „die Antifa“. Aber wir haben 10.000 Euro aus dem Budget verwendet, um zehn antifaschistisch engagierten Gruppen und Personen verschiedene Objekte abzukaufen. Diese zeigen wir nun in den Kunstsammlungen – einer eher konservativen, ehrwürdigen Institution. Und in einer Stadt, in der es Antifaschisten aus unserer Sicht schwer haben.

Was sind das für Objekte?

Beispielsweise ist die Spraydose von Irmela Mensah-Schramm dabei. Die 75-Jährige ist bekannt dafür, dass sie Nazi-Graffiti übersprüht, also beispielsweise Hakenkreuze zu Herzen macht. Dafür stand sie schon vor Gericht und hatte Anwaltskosten zu tragen. Eine ihrer roten Spraydosen haben wir ihr abgekauft. Irmela hat damit in Bautzen einen Schriftzug „Demokratie = Volkstod“ zu „Demokratie ️= (Herz)“ verändert. Nun steht die Dose in den Kunstsammlungen.

Auch unter den Exponaten: Eine Sprühflasche der Aktivistin Irmela Mensah-Schramm. Und die Anklageschrift des Aktionsbündnisses „NSU-Komplex auflösen!“ Quelle: Peng! Kollektiv

In der Ausstellung steht auch der Einkaufswagen, der in der Connewitzer Silversternacht brannte.

Ja, aber leider nicht das Original. Wir haben ein halbes Jahr lang danach gesucht.

Und?

Angeblich liegt er als Tatwerkzeug in einer Asservatenkammer der Soko Linx. Die Polizei Leipzig sagte uns, dass wir ihn ausstellen dürften, wenn wir ihnen den Urheber des „Kunstwerks“ nennen. Sie wollten nicht, dass wir das Original zeigen. Wir haben den Einkaufswagen dann von einem Künstler originalgetreu nachbauen lassen. Das ist in der Kunst nicht unüblich. Wir verstehen die Objekte ohnehin eher symbolisch.

Parlamentarisch über bürgerlich bis militant

Damit meinen Sie vermutlich auch das Kantholz, mit dem der Bremer AfD-Politiker Frank Magnitz niedergeschlagen worden sein soll …

… Magnitz hatte damals von einem Mordanschlag mit einem Kantholz gesprochen. Er löste eine bundesweite Debatte über linke Gewalt aus. Am Schluss war das Kantholz frei erfunden. Die Angreifer waren auch keine Linken. Die 1000 Euro für das Fake-Exponat haben wir an die „Initiative in Gedenken an Laye-Alama Condé weitergeleitet. Magnitz wurde damals attackiert, als er von einer Condé-Gedenkveranstaltung nach Hause ging.

Andere Exponate sind der Antifa-Anstecker, den Martina Renner im Bundestag trug und dafür eine Rüge erhielt. Oder ein Kasten Radeberger – in Anspielung an die Bürger der sächsischen Stadt Ostritz, die während des rechtsextremen „Schild und Schwert“-Festivals sämtliche Biervorräte aufkauften. Was haben alle diese Objekte gemeinsam?

Sie stehen alle symbolisch für antifaschistisches Engagement. Und sie zeigen dabei die ganze Bandbreite dessen, was „ Antifa“ alles bedeuten kann. Von parlamentarisch (der Anstecker) über bürgerlich (der Bierkasten) bis militant.

Ist Ihre Ausstellung gewaltverherrlichend?

Natürlich gibt es Antifa-Sportgruppen, die Jagd auf Nazis machen. Und die schwere Körperverletzungen in Kauf nehmen. Einen AfD-Politiker auf offener Straße anzugreifen, hilft niemandem. Auch nicht der Angriff auf die Immobilienmaklerin, wie es in Leipzig passiert ist. Man darf aber nicht vergessen, dass Antifaschisten dort aktiv sind, wo unser Staat versagt.

„Faschisten sind längst in unseren Parlamenten angekommen“

Zum Beispiel?

Für viele weiße Menschen ist es schwer vorstellbar, aber: Es gibt in Deutschland viele People of Color, die rassistische Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Und die deshalb nicht mehr die Polizei rufen. Für solche Menschen übernimmt militanter Antifaschismus oft ein Schutzfunktion. Aber Militanz macht letztlich nur einen ganz kleinen Teil von antifaschistischer Arbeit aus.

„Gegenwarten“ ■ Mit „Gegenwarten“ findet in diesem Sommer ein Public Art-Projekt in Chemnitz statt. Gezeigt werden Projekte von 20 Künstlerinnen und Künstlern sowie von Kollektiven wie Peng!, die sich in ihren ortsspezifischen Arbeiten – Interventionen und Skulpturen, Installationen und Performances – mit Chemnitz, seiner Geschichte und Gesellschaft auseinandersetzen. ■ Das Ausstellungsprojekt wird veranstaltet von den Kunstsammlungen Chemnitz und ist Teil der Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025. ■ Am Samstag wird das Projekt 15 Uhr im Stadthallenpark eröffnet. ■ Die Ausstellung „ Antifa – Mythos & Wahrheit“ ist ab Samstag bis 25. Oktober in den Kunstsammlungen Chemnitz zu sehen.

Auch Bier kaufen kann antifaschistisch sein – wenn dadurch die Gäste eines rechtsextremen Festivals keins mehr haben.

Richtig. Unsere Ausstellung soll auch dazu inspirieren, dass unter dem Stichwort „ Antifa“ für jeden etwas dabei ist. Wir glauben, dass sich viel mehr Menschen antifaschistisch engagieren müssten. Der Staat oder der Parlamentarismus allein schützt uns nicht vor Faschismus. Faschisten sind längst in unseren Parlamenten angekommen. Es reicht nicht mehr, alle paar Jahre zur Wahl zu gehen. Dazu muss man sich nur ansehen, wie in Weißrussland oder auch Ungarn und Polen die Menschen von autoritären Regimen niedergeknüppelt werden.

Was passiert mit den Objekten nach der Ausstellung?

Wir versteigern sie am 22. August bei einer „Antifaschistischen Auktion“ in Chemnitz. Die Einnahmen spenden wir an das Alternative Jugendzentrum in Chemnitz.

Von Josa-Mania Schlegel