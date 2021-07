„Peer Gynt“ in Wort und Ton mit der Dresdner Philharmonie

Dresden

Kurz vor Ferienbeginn legt die Dresdner Philharmonie noch einmal so richtig los. Neben Kammermusik und einem großen Sinfonischen Abschied wird sie in dieser Woche noch zweimal die Musik für Stummfilme spielen. Am Wochenende beschwor sie im Kulturpalast (Freitag) und bei den Filmnächten am Elbufer (Sonnabend) die Geschichte von Peer Gynt. Beteiligt, wenn auch nicht auf der Bühne, war der letztjährige Stadtschreiber Franzobel, der den Text nach Henrik Ibsens Dramatischen Gedicht verfasste. Er hat ihn sprachlich ein wenig aufgemöbelt, ironischer gemacht, deftiger, witziger, heftiger …

Ein Haudrauf und Maulheld

Dass Peer Gynt über das „Biomaterial“ der Sennerinnen sinniert, die wie die „Asseln unter der Baumrinde“ seien, verrät, dass er kein Feingeist ist. Eher ein Haudrauf und Maulheld (und Lügner), der das Risiko sucht, gewinnt und verliert, bis nach Lampedusa und Marokko reist, irgendwann kehrt er heim. Den Frauen brachte er keine Achtung entgegen, nur die Mutter Åse galt etwas sowie „die Blonde“ – Solvejg, die ihn schließlich rettet.

Jener Lichtgestalt lieh Julia Kleiter ihren gläsernen und durchsichtigen Sopran – wie Wasser, wie das Eis in norwegischen Fjorden, doch kein bisschen spröde. Der verblüffenden Klarheit fügte sie noch ein bebendes Vibrato hinzu, blieb dabei aber dem Liedcharakter treu, um endlich, als Gynt heimkehrt und ihr fast entrissen wird, in sanftes Timbre zu münden.

Dominique Horwitz übernahm den gewichtigeren Teil des Erzählers, der plastisch auszumalen weiß, glaubhaft verdeutlicht, was „Lebenswut“ ist, der jeden und alles spricht – Könige, Königinnen, Peer Gynt … Horwitz kann offenbar sogar „Trollsch“ (Tanz der Bergkönigstochter)! Nein, ein eleganter Plauderer am Kamin war dies nicht, vielmehr ein aufregender (aufgeregter) Geschichtenerzähler, der Bilder in glühenden Farben malte, dabei ganz uneitel am Rande blieb. Bei Horwitz steht das Stück im Mittelpunkt, nicht die Selbstinszenierung.

Dominique Horwitz übernahm bei der Aufführung der Dresdner Philharmonie den gewichtigen Teil des Erzählers. Quelle: Oliver Killig

Der 1963 in Helsinki geborene John Storgårds hatte die Musik von Edvard Grieg aus der Schauspielmusik zu „Peer Gynt“ sowie den beiden Suiten zusammengestellt, das erlebt man in dieser umfassenden Form selten. Unter seiner Leitung formte die Dresdner Philharmonie zunächst die Weite der Landschaften heraus, ließ den Brautzug schon bald Kraft und Schwung gewinnen, im „Brautraub“ lag gar unterschwellig eine Beethovenattitude.

So lebensecht (oder -nah) wirkt eine konzertante Aufführung der Suiten bei weitem nicht – für „In der Halle des Bergkönigs“ gab es Szenenapplaus. Åse Tod gelang als emotionaler Trauermarsch, dagegen geriet „Peer Gynts stürmische Heimkehr“ (immerhin opfert er einen Schiffskameraden, um das eigene Leben zu retten) als gischtiger, brausender Höhepunkt. John Storgårds reduzierte sein Wirken übrigens nicht aufs Dirigieren, sondern griff für „Halling und Springtanz“ selbst zur Fiedel – folkloristisch, rau und glaubwürdig.

Den sinfonischen Abschluss bereitet die Dresdner Philharmonie mit Sebastian Weigle (Leitung) und René Pape (Bass) am kommenden Sonnabend. Dann stehen Maurice Ravels „Don Quichotte à Dulcinée“, Igor Strawinskys Symphonies d‘instruments à vent, Gustav Mahlers Lieder „Um Mitternacht“ und „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ sowie Franz Schuberts Sinfonisches Fragment D 936a (Rekonstruktion Brian Newbould) auf dem Programm.

Von Wolfram Quellmalz