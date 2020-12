Dresden

Primzahlen sind ein mathematisches Phänomen oder Mysterium. Der rätselhafte Ishango-Knochen zum Beispiel, dessen Alter auf 20.000 Jahre geschätzt wird, enthält drei Reihen mit Einkerbungen, darunter eine Spalte mit Primzahlen. Auch wenn die Deutung dieses Artefakts nicht sicher ist – Primzahlen werden spätestens seit der Antike untersucht und haben eine wissenschaftliche Bedeutung bekommen. Neben mathematischen Theorien gibt es heute eine ganz praktische Anwendung bei Verfahren zur Verschlüsselung von Daten.

Oliver Seuß ist ein hochbegabter Schüler, ein junges Genie, das nicht nur zur Mathematik-Olympiade fährt, sondern zu nationalen und internationalen Wettbewerben. 1995 schafft er es bis nach Toronto zur Internationalen Mathematik-Olympiade. Dort fällt der 15-Jjährige mit einer brillanten Lösung einer Aufgabe auf, die selbst manche Professoren nicht innerhalb der Zeitvorgabe lösen konnten.

Alkoholprobleme, Kontaktschwierigkeiten und Weltfremdheit

Allerdings wird er beim Wettbewerb dennoch weder Erster, Zweiter oder Dritter, denn Oliver Seuß hat die richtigen Lösungen zweier anderen Aufgaben aus Laxheit (oder Arroganz) kurzerhand durchgestrichen (weshalb sie nicht gewertet wurden) und mit „zu einfach“ kommentiert. Soziale Konventionen liegen schon dem Schüler nicht, auch später ist sein Leben von Alkoholproblemen, Kontaktschwierigkeiten und einer Weltfremdheit gekennzeichnet, die manchmal belustigend, manchmal erschreckend ist. Oliver wuchs ohne Mutter und bei einem Vater auf, der anderes im Sinn hatte, als sich um den Sohn zu kümmern. Entsprechend verstümmelt ist seine Seele.

Die Frage, wer seine Mutter ist, und die Welt der Verwandten – vollkommen entgegengesetzt von dem, was Oliver aus Schule und Internat kennt – sorgen für ein Spannungsfeld, welches das Kind, der Jugendliche nicht auflösen kann. Noch als erwachsener Mann, als Wissenschaftler, gelingt es ihm nur mühsam und schrittweise, zu ergründen, wer er eigentlich, welcher sein Platz in der Welt ist.

Breites sächsisch stört zunächst

Dass Patrick Hofmann seine Protagonisten teilweise im breitesten Sächsisch reden lässt, ist eigentlich nicht unbedingt notwendig und wirkt zunächst eher abstoßend, nach vielen Seiten jedoch trägt es zur Figurenzeichnung bei, bekommt man Verständnis für manchen Lebenslauf. Dann wieder entstehen ganz natürlich Momente nah am Leben, wie in einem Familienalbum, wenn sich zum Beispiel Olivers Vater, schwer erkrankt mittlerweile, dem Sohn noch einmal zu nähern versucht.

Dresden, immer wieder geht es nach Dresden, denn an der Technischen Universität studiert der in Borna geborene Oliver Seuß. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU versucht er später, die „Riemannsche Vermutung“ (eine bis heute nicht bewiesene Hypothese über die Verteilung von Primzahlen) zu knacken. Ohne dass Patrick Hofmann ein regionales Buch geschrieben hat, ist die Landeshauptstadt ein zentraler Ort, findet man viele Plätze (manchmal auch in Leipzig) wieder. Einige allerdings, wie die „Bachstube“, sind (leider) nur erdacht.

Patrick Hofmann „Nagel im Himmel“, Roman, Penguin, fester Einband, Schutzumschlag, 304 Seiten, 22 Euro, auch als e-Book (19,99)

Von Wolfram Quellmalz