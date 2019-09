Pantomime- und Puppentheaterfestival Dresden mit neuem Konzept und Träger

Dresden

„Le roi est mort, vive le roi“ („Der König ist tot, lang lebe der König“) lautete die Heroldsformel, mit der in Frankreich zur Zeit des Ancien Régime der Tod des alten Königs bekannt gegeben und gleichzeitig der neue ausgerufen wurde. Für tot erklärt wurde vor einem Jahr auch das Pantomime- und Theaterfestival Dresden, nachdem die Mimenbühne unter Intendant Ralf Herzog den Spielbetrieb eingestellt hatte, schlicht weil Kraft wie Finanzen fehlten, das Festival weiter zu stemmen.

Der neue und der alte Chef: Jan Romberg und Ralf Herzog (v.l.) Quelle: Dietrich Flechtner

Wie Phoenix aus der Asche

37 Jahre lang zog Herzog das Festival, das zuletzt von einem steten Auf und Ab geprägt war und in diverse Krisen stürzte. Jetzt feiert es wie der berühmte Phoenix gewissermaßen seine Auferstehung aus der Asche, denn Herzogs Schüler treten in dessen Fußstapfen, um das geschichtsträchtige Festival für Dresden und die internationale Pantomimewelt zu retten. Gemeinsam mit Grigorij Kästner-Kubsch, dem Leiter des August Theaters, gründeten sie den Verein Puppen- und Pantomimetheater im AUGUST Theater Dresden e.V. und übernahmen für 2019 die Vorbereitung und Ausrichtung, wobei nach der Devise verfahren wurde, Ja zur Tradition zu sagen, aber auch neue Weichen zu stellen.

Neuer Verein rettet Festival

Der leitende Kopf ist nun Jan Romberg, langjähriges Mitglied des Mimenstudios Dresden e.V., der sich von 2015 bis 2017 auch als Manager im EU-Projekt „Undercreative Network“ Meriten erwarb. Zwar geht er als studierter Ingenieur einem Hauptberuf nach, doch seiner Passion Pantomime ist er künstlerisch wie organisatorisch seit vielen Jahren treu.

Vom 19. September bis 23. November geht also das neu ins Leben gerufene Internationale Pantomime- und Puppentheaterfestival über die Bühne, also über einen deutlich längeren Zeitraum als gehabt, schlicht „um das Interesse und die Neugier des Dresdner Publikums am Genre wachzuhalten“, wie es in einer Erklärung vorab heißt. Auch biete sich so dank der Förderung durch das Kulturamt der Stadt Dresden und die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen die Möglichkeit, über eine längere Zeit hinweg renommierte Künstler nach Dresden einzuladen, was im normalen Spielbetrieb schlichtweg nicht zu finanzieren wäre.

Schüler und Lehrer - Arne König (li.) hat das Handwerk der Pantomime bei Ralf Herzog gelernt. Quelle: Sabine Mutschke

Gala mit Puppetry Slam und Varieté

Eröffnet wird das Festival am 19. September, 20 Uhr in der Schülerbühne des Vitzthum-Gymnasiums mit einer großen Gala. Es sind Künstler wie Csaba Mehes aus Ungarn, Varietékünstler wie Katja Grahl, lokale Künstler wie Arne König und das Ensemble des August Theaters, Puppetry Slam Teilnehmer wie Shani Moffat, poetische Mimen wie Hannah Senft und Nabil Zanabili aus Berlin oder auch die Meister einer modernen Auslegung der Pantomime wie das Duo Mimikry, die Kostproben ihres Könnens geben.

Am 20. September feiern dann Csaba Mehes Patomix im August Theater in Pieschen eine fröhliche Pantomime-Theater-Show. Die Szenen basieren auf den Grundlagen der Komödie und enthalten Werkzeuge der klassischen Decroux-Pantomimetechnik. Der Schwerpunkt des Programms, das durchaus grotesken Humor aufweist, liegt laut Ankündigung „auf Situationen, Konflikten, die für einen Außenstehenden oftmals humorvoll sind, aufgrund der Vielfalt von Menschen, menschlichem Verhalten, Charakteren und Merkmalen“.

Grigorij Kästner-Kubsch und Ralf Herzog (v.l.) Quelle: Dietrich Flechtner

Mimisches Varieté „Der Zauber des Pierrot“

Am 12. Oktober wiederum zeigt die Gruppe Modern Mimes aus Berlin ein mimisches Varieté mit dem Titel „Der Zauber des Pierrot“. Katja Grahl, die auch Regie führte, und Nabil Zanabili setzen auf den „Zauber der Imagination“. Alles soll wie aus dem Nichts entstehen und zugleich ungemein farbenprächtig sein. Stelzenläufer, menschliche Marionetten, erwachende Schaufensterpuppen und artistische Einlagen sollen sich zu einer spannenden, unterhaltsamen Show verbinden, die immer wieder Überraschendes zu bieten hat.

Im Zentrum steht Pierrot, der Außenseiter, der Träumer mit all seinen Facetten und Spielweisen. Er ringt mit der Welt und versucht, sie mit seinen Träumen in Einklang zu bringen. Es entwickeln sich berührende und komische Momente, die mit Leichtigkeit erzählt werden. Im Wechsel mit kurzen, slapstickartigen Szenen entsteht, wie in der Ankündigung beteuert wird, „ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie“.

Von Christian Ruf