Dresden

Sonne und Heiterkeit draußen im Großen Garten und drinnen im Festsaal des Palais. Und viele fanden Weg hierher in der Hoffnung, dass sie die Ausgelassenheit des Musenfestes anstecken und sich ihre gute Laune weiter verbessern würde. „… weil alles sich freut“ – so das Fazit und die Tatsache, dass alle Erwartungen erfüllt wurden.

Künstler mit eigener Fassung

Die Geigerin Anne Schumann hatte aus gleichgesinnten Spezialisten für Alte Musik das Ensemble Fürsten-Musik zusammengestellt und zudem eine eigene Fassung des „Theatralischen Musen-Fests welches in Dreßden von Dames u: Cavalieren gefeyert worden ist Anno 1696“ erarbeitet. Ursprünglich stammt das Opéra-ballett aus der Feder des sächsischen Komponisten und Hofkapellmeisters Johann Christoph Schmidt, der am Hofe August des Starken Karriere gemacht hatte.

Zu Ehren seines aus dem Krieg zurückgekehrten Souveräns schrieb er diese lose Abfolge von Instrumental- und Balletteinlagen, Arien, Gedichten und ließ – neben Göttern – die neun Musen der griechischen Mythologie ihre Huldigung darbringen. August der Starke dürfte sich in jedem dieser lebenden Bilder wiedergefunden haben.

Im Palais hatte nun das Auditorium sein Vergnügen an der lebhaften, inspirierenden Musizierweise der Instrumentalisten, die Bläser (Oboe, Flöte, Horn, Trompete) streuten besondere Farbtupfer ein. Welche Pracht und welcher Reichtum an Klängen! Mareike Greb bezauberte mit Tanz und Rezitation in höfischer Manier. Mit lockerer, leichter Stimmführung und Lust an den zahlreichen Verzierungen brillierten die Sängerinnen Marie Hänsel und Dorothea Wagner, die sich zudem auf plausible Charakterisierungskunst für die jeweilige Muse verstanden.

Wie es mit dem von Thomas Friedlander organisierten „Offenen Palais“ weitergehen wird, ist allerdings offen. Laut Friedlander müsse die Reihe erneut pausieren – zunächst bis zum nächsten Frühling. Die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH als Hausherrn plane bis Jahresende eine große Ausstellung, anschließend komme „Frühling im Palais“ 2023. „Wir werden unsere monatliche Kontinuität also nicht mehr realisieren können. Nichts bleibt, wie es war. Wir machen das Beste daraus“, sagt Friedlander.

Von Mareile Hanns