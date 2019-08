Dresden

Der Palaissommer 2019 endete am Montag mit einem neuen Besucherrekord. Mit rund 95.000 Zuschauern konnte das Open-Air am Japanischen Palais rund 20.000 Besucher mehr als im Vorjahr erreichen. „Das zeigt, dass es in dieser Stadt einen großen Bedarf an qualitativ hochwertigem Kulturprogramm und einen Hunger auf Bildung gibt, der mit vielfältigen Angeboten gestillt werden will“, sagt Jörg Polenz als Vertreter des Veranstaltungsteams.

Die Konzertreihe „ Klaviernacht“ wurde allein von 27.000 Besuchern gehört, das tägliche Yoga im Park von rund 14.000 Menschen frequentiert. Rund 13.000 Gäste lauschten den Konzerten im Park. Die neue Reihe Kino im Park jedoch sprengte allein im August mit 15.000 Besuchern aus dem Stand jedwede Erwartung.

Im Rahmen der Reihe Malen im Park entstanden in den Sektionen Dresden Pleinair, Gemeinsam Malen und Gemeinsam Malen mit Kindern 80 Bilder. Folglich konnten sich die Gewinner des Canaletto-Preises besonders über ihre Wahl aus dem Dresdner Ehrenpublikum beziehungsweise ihre Auszeichnungen freuen. Rita Geißler erhielt den Preis des Dresdner Pleinairs, dessen Werke unter der erfahrenen und einfühlsamen Leitung von Prof. Aleko Adamia durchgeführt worden war. Bei „Gemeinsam Malen: vom Motiv zum Bild“ unter der Leitung von Uwe Grundmann gefielen die Bilder von Cai Kramer, Gabriele Carcia und Franziska Raese den Juroren am besten.

