Päpstlicher Orden für Dresdner Trompeter Ludwig Güttler

Dresden

Der Dresdner Trompeter und Dirigent Ludwig Güttler hat den päpstlichen Silvesterorden erhalten. Damit würden seine Verdienste in fast 40-jähriger Tätigkeit als Musiker geehrt, teilte die Fördergesellschaft der Dresdner Frauenkirche mit. So wie er sich für die Frauenkirche engagiere, setze er sich auch an anderen sakralen Orten für das Musikleben ein. Güttler ist Ehrenvorsitzender der Frauenkirchen-Fördergesellschaft und hatte Anfang der 90er Jahre den Wiederaufbau des Dresdner Barockbaus mit vorangetrieben.

Die Übergabe des katholischen Ordens sei bereits Anfang Juli in Österreich erfolgt. Bei einem Konzert des Blechbläserensembles Ludwig Güttler im Stift Zwettl in Österreich habe der Abt Johannes Maria Szypulksi den völlig überraschten Musiker ausgezeichnet. Güttler war 2008 bis 2017 künstlerischer Leiter des dortigen Musikfestes.

Der Orden des heiligen Papstes Silvester ist ein päpstlicher Orden für Verdienste um die römisch-katholische Kirche und den katholischen Glauben. Er wird den Angaben zufolge mittelbar vom Papst an Laien verliehen.

Von DNN