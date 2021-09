Ostrale Dresden bisher mit 21.000 Besuchern

Dresden

Die Dresdner Ostrale hat bislang mehr als 21.000 Besucher gehabt. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Vor zwei Jahren kamen insgesamt rund 28.000 Besucher. Die Biennale für zeitgenössische Kunst läuft noch bis zum 3. Oktober in der zentral gelegenen ehemaligen Robotron-Kantine. Dazu kommen weitere Ausstellungsorte wie der Klärpark Kaditz, die Gedenkstätte Bautzner Straße und die Ostrale.Basis am Schloss Übigau.

Der 384 Seiten umfassende Ausstellungskatalog ist ab Freitag an der Kasse in der Robotron-Kantine (Zinzendorfstraße) und in der eintrittsfrei geöffneten „Ostrale.Basis“ (Rethelstraße 45) für 25 Euro erhältlich. Vorgestellt wird die Publikation um 17 Uhr in der „Ostrale.Basis“, wo noch kleinere Ausstellungen verschiedener Künstler zu sehen sind. Dann öffnet dort auch die litauische Künstlerin Gabriele Gervickaite ihren Ausstellungscontainer.

Internet: www.ostrale.de

Von DNN