Dresden

Die Tradition der Mette, also des nächtlichen frühmorgendlichen Gottesdienstes, ist uralt und vor allem in der katholischen Kirche beheimatet. Der frühere Dresdner Kreuzkantor Rudolf Mauersberger holte sie in den gottesdienstlichen Gebrauch der evangelischen Kirche und hat sich innerhalb seines kompositorischen Schaffens zweimal damit auseinandergesetzt. Die Ostermette wurde erstmals 1941 vom Dresdner Kreuzchor gefeiert. Seither zieht sie regelmäßig eine große Gemeinde an.

Eine respektvolle Bearbeitung

Peter Kopp und Kornél Magyas bearbeiteten sie inzwischen auf sehr behutsame Weise, ohne den musikalischen Gehalt zu verändern. Dieser rankt sich um Heinrich Schütz‘ „Osterhistoria“, ergänzt um weitere Sätze alter Meister, wie etwa Melchior Franck oder des Hamburger Schütz-Zeitgenossen Johann Schop. Und natürlich darf die Gemeinde kräftig mit einstimmen.

In der Mette geht es um die drei wichtigen Szenen des Ostertages nach der Auferstehung des Herrn: die zweifelnden Wächter am Grab, der Besuch der drei Frauen am leeren Grab und schließlich deren Begegnung mit den trauernden Jüngern. Am Ende bricht sich in Andreas Hammerschmidts „Surrexit Christus hodie“ der wahre Osterjubel Bahn.

Kreuzkantor Roderich Kreile, der auch die Gesamtleitung hatte, und die Kruzianer waren mit großer Sanges- und Spielfreude bei der Sache. Wie so häufig in Mauersbergers Kompositionen nutzte dieser auch in der Ostermette die räumlichen Möglichkeiten der Kreuzkirche, setzte er z.B. einen Fernchor ein, wodurch faszinierende Höreindrücke entstanden, wie auch an diesem Ostersonntag.

Der Dresdner Kreuzchor präsentierte in all seinen Gruppierungen ein wunderschön klares, durchsichtiges Klangbild. Ebenso blieb die feinsinnige Gestaltung der weiteren Chorsätze bzw. der selbstverständlich aus dem Chor heraus besetzten, solistischen Passagen im Ohr.

Als Schlusspunkt hatte Kreuzorganist Holger Gehring Bachs Choralbearbeitung „Christ ist erstanden“ (BWV 627) aus dem Orgelbüchlein erkoren – in funkelnder, überwältigender Farbenpracht.

Von Mareile Hanns