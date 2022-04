Dresden

Auf Einladung der Dresdner Philharmonie gestaltete der Dresdner Kammerchor die Ostertage im Kulturpalast. Nach einer „Late Night“ a cappella am Sonnabend gab es Ostersonntag und -montag ein Konzert mit dem Orchester.

Hans-Christoph Rademann hatte die Reihenfolge des Programms noch einmal geändert und Heinrich Schütz‘ Motette „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (SWV 464) an den Beginn gesetzt – passend auch im Kontext der Passionsgeschichte sowie musikdramaturgisch stimmig, denn mit den in der neuen Reihung nachfolgenden Werken (Johann Sebastian Bach: Oster-Oratorium / BWV 249, Georg Friedrich Händel: Erlösungsteil aus „Messiah“ / HWV 56) wurde das Osterwunder stärker herausgestrichen.

Gelungene Inszenierung

Der Klang des Dresdner Kammerchores nahm gleich zu Beginn gefangen, als er Schütz‘ Zweichörigkeit mit atemberaubender Verständlichkeit darstellte. Ganz nebenbei wurde die mit dem Auferstehungsgedanken verbundene Kernsentenz „der wird leben“ deutlich.

Bachs Oster-Oratorium und Händels „Messiah“ hätten im größeren Nachhall einer Kirche wohl noch affektiver wirken können, waren aber auch hier eine eindrucksvolle Gegenüberstellung, die unterschiedliche kompositorische Mittel wie Gemeinsamkeiten offenlegte. So erinnerten Bachs Sinfonia und sein Schlusschor mit Pauken und Trompeten an Händels Festlichkeit (prächtig: Andreas Jainz / Trompete), wobei Bach den Zuhörer überrascht, weil der Chor bereits im dritten Satz der Sinfonia einsetzt.

Während Bach Arien wie ein Duett aus Sing- und Instrumentalstimme gestaltet, erreicht Händel die Überhöhung durch Konzentration auf den Solisten – was gleichzeitig die Bedeutung des Basso continuo hervorhebt. Die „Begleitung“ sorgt ganz wesentlich für Rhythmus, für Puls, bindet die Stimmen zusammen. Mit Orgel (Hans Christian Martin), Cembalo (Andreas Hecker) und Fagott gelang dies besonders ausgewogen und sängerfreundlich.

Wechselnde Qualität im Solo

Unter den Solisten muss Altistin Marie Henriette Reinhold wieder einmal hervorgehoben werden, die Bachs Oratorium, das im Umfang einer Kantate entspricht, mit der Arie „Saget, saget mir geschwinde“ zu einem vibrierenden Höhepunkt brachte, vergleichbar mit der Bassarie „Mache dich, mein Herze, rein“ in der Matthäuspassion.

Henryk Böhm (Bass), der kurzfristig für den erkrankten Matthias Winckhler eingesprungen war, füllte seine Rolle gleichermaßen souverän aus, Catalina Bertucci (Sopran) konnte sich nach dem Duett mit der Flöte bei Bach („Seele, deine Spezereien“) im „Messiah“ noch deutlich steigern und ihren Sopran – nun wirklich solo – mühelos glitzern lassen. Etwas enttäuschend blieb Tenor Matthew Swensen, der bei Bach deutlich kehlig klang und im Quartett abfiel, sich, bedingt durch die Muttersprache, im Messiah aber besser einfand.

Der Dresdner Kammerchor (Einstudierung: Tobias Mäthger) erreichte in drei Werken mit verschiedenen Aufstellungen eine fast schon überwältigende Wirkung – gerade, weil er nicht mit Kraft und Stärke beeindruckte, sondern in feinste Piani hinabschweben konnte („Messiah“: „Since by man came death“, „Wie durch einen Tod“). Hans-Christoph Rademann lotste Chor, Orchester und Solisten sehr fordernd durch die Partitur – mit berückendem Resultat. Als Zugabe und mit den besten Wünschen zu Ostern konnte auf das doch stille „Amen“ des Schlusses nur eines folgen: Händels „Hallelujah“!

Das nächste Konzert mit dem Dresdner Kammerchor in unserer Region findet am 28. Mai im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele statt. „Brahms & die alten Meister“ heißt es dann. Es erklingen Werke von Johannes Brahms, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz und Giovanni Gabrieli, (17 Uhr, Annenkirche Dresden).

Von Wolfram Quellmalz