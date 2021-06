Osterfestspiele Salzburg: Karajan-Preis für Sächsische Staatskapelle

Dresden/Salzburg

In ihrer letzten Saison als Residenzorchester der Osterfestspiele Salzburg wird die Sächsische Staatskapelle mit dem Herbert-von-Karajan-Preis geehrt werden. Das hat Nikolaus Bachler, Intendant der Bayerischen Staatsoper München und Geschäftsführender Intendant der Festspiele, in einem Online-Pressegespräch bekanntgegeben. Damit werde die dann zehnjährige Präsenz der Kapelle an der Salzach gewürdigt. Nach der corona-bedingten Absage der Osterfestspiele 2020 und der diesjährigen Verschiebung auf Ende Oktober soll das Musikfest 2022 wieder zur angestammten Zeit vom 9. bis zum 18. April stattfinden. Christian Thielemann, seit 2013 Künstlerischer Leiter der Osterfestspiele, wird sich mit dem nächsten Jahrgang von diesem Posten verabschieden, Bachler übernimmt dann die Gesamtleitung.

Künftig wechselnde Gastorchester

Das Programm der vorerst letzten „Dresdner“ Osterfestspiele – künftig sollen jährlich wechselnde Gastorchester das 1976 durch Herbert von Karajan gegründete Ereignis bespielen – klingt nach einer soliden Dramaturgie. Die auftaktgebende Opernproduktion stammt einmal mehr von Richard Wagner, dessen „Lohengrin“ unter der musikalischen Leitung von Thielemann durch das Inszenierungsteam um Jossi Wieler, Sergio Morabito und Anna Viebrock aufgeführt werden soll. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren handelt es sich dabei nicht um eine Koproduktion mit der Semperoper, sondern um eine mit der Staatsoper Wien. Namhaft ist die Besetzung mit Eric Cattler in der Titelpartie und Jacquelyn Wagner als Elsa.

Auch die angekündigten Chor- und Orchesterkonzerte im Großen Festspielhaus dürften hohe Publikumserwartungen wecken: Thielemann dirigiert an einem Abend Anton Bruckners 9. Sinfonie sowie erstmals auch dessen Te Deum, mit dabei unter anderem die Sopranistin Camilla Nylund. Ferner leitet er Aufführungen des Konzerts für Viola und Orchester von Béla Bartók mit dem Bratschisten Antoine Tamestit sowie der Alpensinfonie von Richard Strauss. Myung-Whun Chung, der Erste Gastdirigent der Staatskapelle, dirigiert im „Konzert für Salzburg“ die 4. Sinfonie von Johannes Brahms sowie das Tripelkonzert von Ludwig van Beethoven, in dem er – neben Matthias Wollong und Norbert Anger an Violine und Violoncello – auch den Klavierpart übernimmt. In einem weiteren Orchesterkonzert unter Leitung des russischen Dirigenten Tuhan Sokhiev steht die 7. Sinfonie („Leningrader“) von Dmitri Schostakowitsch an.

Thielemann blickt nach vorn

Zwei Kammerkonzerte mit Musikerinnen und Musikern der Sächsischen Staatskapelle beinhalten Kompositionen von Bartók und Brahms sowie von György Kurtág und Richard Wagner („Siegfried-Idyll“). Fortgesetzt werden sollen die in Salzburg eingeführten Novitäten aus Dresden, also der sogenannten Beisl-Tour (als Abwandlung des neustädtischen „Ohne Frack auf Tour“) und die Kapelle für Kids, diesmal mit einem Programm unter dem sprechenden Titel „Schön war die Zeit!“ zu Musik von Leoš Janáček.

Orchesterdirektor Adrian Jones betonte, er sei froh, dass „die Osterfestspiele Salzburg nicht verloren gehen – wir freuen uns auf die Herbstfestspiele.“ Thielemann blickte bereits darüber hinaus nach vorn, schließlich ist die Kunde von seinem Dresdner Vertragsende auch nach Salzburg gedrungen: „Ich werde diesem wundervollen Orchester mein ganzes Leben verbunden bleiben.“

Die diesjährigen Osterfestspiele finden vom 29.10. bis zum 1.11. statt und beinhalten unter anderem ein Konzert namens „Winterstürme“, in dem Thielemann Ausschnitte aus Wagner-Opern sowie Stücke von Edvard Grieg und Richard Strauss präsentiert.

