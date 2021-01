Operntheater in der DDR: Ein spannendes Kapitel der deutschen Kulturgeschichte

Dresden

Dieser Autor weiß, wovon er schreibt. Als Musik- und Theaterwissenschaftler hat Eckart Kröplin (geb.1943) das Operntheater in der DDR, über das er jetzt so anregend und eine ganze Epoche zusammenfassend berichtet, nicht nur beobachtet und analysiert, sondern auch aktiv mitgestaltet. Nach dem Studium der Musikwissenschaft in Leipzig brachte er es 1982 an der dortigen Theaterhochschule bis zum Professor für Theorie und Geschichte des Musiktheaters. In Dresden war er ab 1984 Chefdramaturg und dann Stellvertreter des Intendanten der Staatsoper Dresden. Zahlreiche Publikationen weisen ihn als Experten für Wagner und Schostakowitsch aus.

Mit seinem nun im Henschel-Verlag erschienenen „ Operntheater in der DDR – Zwischen neuer Ästhetik und politischen Dogmen“ resümiert er ein zumindest zeitlich abgeschlossenes Kapitel der Opern- und Theatergeschichte. Was Vorteil und Herausforderung zugleich ist.

Anzeige

Die vier Jahrzehnte, in denen die DDR existierte, liefern die Kapitel-Struktur für einen umfassenden Blick auf die Aufführungspraxis und Rezeption, auf den Umgang mit neuen Werken und dem klassischen Erbe, auf die Rolle der Kulturpolitik und die der Kultur in der Gesellschaft – von der ersten Aufbruchseuphorie bis zur „finalen Agonie“ und der Wende.

Zum Glück gibt es die allermeisten der Opernhäuser im neuen gesamtdeutschen Kontext immer noch. Von den Dirigenten, Sängern und Regisseuren lassen sich die Bedeutendsten nicht einfach unter dem Label des untergegangenen, kleineren deutschen Staates ablegen. Von den Regisseuren etwa sind bspw. Christine Mielitz, Peter Konwitschny nach wie vor aktiv, auch Harry Kupfer war es bis zu seinem Tod vor einem Jahr. Sie waren prototypische Vertreter eines ambitionierten Musiktheaters, die mit restriktiven politischen Rahmenbedingungen zwar umgehen mussten, sich aber letztlich nicht davon blockieren ließen.

Besonders Walter Felsenstein (1901-1975), Götz Friedrich (1930-2000), Joachim Herz (1924-2010), Harry Kupfer (1935-2019) oder Ruth Berghaus (1927-1996) waren nie nur dem Operntheater in der DDR zuzuordnen. Im dritten Kapitel „Die 1970er Jahre Liberalisierung der Kulturpolitik?“ werden diese „berühmten Fünf“ als Protagonisten eines Regietheaters zwischen „Originalität und Weltläufigkeit“ herausgehoben.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es gehört zu den Besonderheiten der vier Jahrzehnte deutscher Zweistaatlichkeit, dass in deren Biografien alles vorkommt: Der Wechsel in die DDR – der Österreicher Felsenstein kam nach Ostberlin an die Komische Oper. Der Weggang aus der DDR – Götz Friedrich blieb 1972 im Westen und war dann jahrzehntelang Intendant der Deutschen Oper in Westberlin. Das Beharren auf dem Dableiben und Streiten, wie bei Herz. Oder die häufig durch Gastengagements im Westen übernommene Rolle eines kulturellen Botschafters der DDR wie bei Harry Kupfer oder Ruth Berghaus. Dass die bekennende Kommunistin Berghaus ihren Nibelungen-Ring, den man an der Lindenoper nach dem Rheingold-Versuchsballon platzen ließ, dann eben in Frankfurt am Main zu einem Meilenstein in der Rezeptionsgeschichte machte, wirft ein bezeichnendes Licht sowohl auf den Rang dieser Regisseurin, als auch auf die Engstirnigkeit bzw. Verzagtheit der Kulturpolitik der DDR.

Wie subversiv auch unter diesen Bedingungen entstandene neue Werke sein konnten, wurde in der vorigen Spielzeit mit Peter Konwitschnys Weimarer „Lanzelot“-Inszenierung in Erinnerung gerufen. Was Paul Dessau und Heiner Müller hier gemacht haben, war in der Uraufführungsinszenierung von Ruth Berghaus 1969 in Ost-Berlin ein Coup im Range eines Politikums. Auch 30 Jahre nach dem Ende der DDR verblüfft und begeistert es das Publikum noch immer. Erfüllt „Lanzelot“ selbst doch den im Libretto enthaltenen Satz „Was man noch nicht sagen kann, kann man vielleicht schon singen“ mit geradezu dialektischem Witz.

Ein spannendes Kapitel der deutschen Kulturgeschichte

Bei Kröplin erfasst der heute mitunter polemisch verwendete Begriff Regietheater vor allem „eine Qualität des Inszenierens, eine geistige Durchdringung der Intentionen der Komponisten und ihrer Partituren – was sowohl deren historische Einordnung als auch vor allem ihre zeitgemäße Aneignung einschließt.“ (S.226)

Ein unschätzbarer Vorzug dieses Buches bleibt aber die Binnenperspektive, die nur einem Autor mit Kröplins Biographie und Leidenschaft möglich ist. Dieser historische Rückblick erscheint gerade noch rechtzeitig, um vielen Opernfreunden den Vergleich mit noch lebendigen und nachwirkenden eigenen Erinnerungen zu ermöglichen.

Ein besonderes Schmankerl für den schnellen Zugriff ist der Anhang mit den wichtigsten Inszenierungen der Opernhäuser in Berlin, Leipzig und Dresden. Kröplin nimmt seine Leser auf die Reise in ein spannendes Kapitel der deutschen Kulturgeschichte mit. Genau dazu gehört nämlich das Operntheater in der DDR.

Eckhart Kröplin: Operntheater in der DDR. Zwischen neuer Ästhetik und politischen Dogmen, Henschel Verlag, 2020, 358 Seiten, 28,00 Euro. ISBN 978-3-89487-817-7

Von Joachim Lange