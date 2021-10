Oper in der Pandemie: Vera Nemirova will mehr Rückhalt für die Kunst 

Wie stellt man eine Liebesszene dar, wenn sich die Akteure nicht berühren dürfen? Die Corona-Pandemie hat Regisseure vor eine harte Probe gestellt. Auch Vera Nemirova. Im Oktober 2020 bekam sie vom Staatstheater Nürnberg den Auftrag, eine „Corona-gerechte“ Version der Operette „Der Vetter aus Dingsda“ zu machen – mit verkleinerter Orchesterbesetzung.

Musiker und Sänger mussten auf Abstand gehen. „Man durfte sich nicht berühren und sich auch keine Requisiten reichen. Der Corona-Beauftragte der Stadt Nürnberg betreute die Proben und griff immer zum Rotstift, wenn Dinge nicht ganz regelkonform waren.“

Es fehlen die Einnahmen

Die gebürtige Bulgarin hat die Pandemie zwiespältig erlebt. Auf der einen Seite interessante Projekte und Experimente. Auf der anderen Seite gerade Künstler aus der freien Szene, die ihren Beruf mangels Auftrittsmöglichkeiten an den Nagel hängen mussten. „Ich befürchte langfristige Auswirkungen der Pandemie auf den Opernbetrieb – vor allem finanzielle. Sie wird große Löcher in den Haushalt der Häuser reißen.“

Allein das Testen der Belegschaft koste auf Dauer unheimlich viel Geld. „Viel schlimmer ist aber, dass die Einnahmen aufgrund der geringen Zuschauerzahlen fehlen. Denn noch immer dürfen Opernhäuser nicht vor vollen Rängen spielen.“

„Wie kann Kultur so überleben?“

Vera Nemirova kann das nicht nachvollziehen. Im Sommer habe sie volle Stadien bei der Fußball-EM gesehen, und auch die Kaufhäuser seien voll. Dabei sei die Luft am Wühltisch viel schlechter als in einem klimatisierten Saal.

„Wie kann Kultur so überleben?“ Viele Leute hätten in der Pandemie Einsamkeit verspürt. „Es gibt neben der körperlichen Gesundheit auch eine emotionale.“ Menschen brauchten Kunst, die Künstler eine Bühne. Ein Sänger verliere stimmliche Potenzen, wenn er nicht auftreten und proben könne.

Großer Hunger oder Skepsis?

Nach Ansicht von Nemirova gibt es noch einen anderen Aspekt. Man sei immer davon ausgegangen, dass die Menschen nach der Pandemie großen Hunger auf Kunst und Kultur verspüren. „Das wird bestimmt so sein. Es gibt bei vielen aber auch Angst und Skepsis, öffentliche Einrichtungen zu besuchen. Wir müssen den Leuten die Angst nehmen, sich hier anzustecken.“

Die Rückkehr nach Sofia

Am Freitag hatte ihr „Don Carlo“ (Verdi) in der Semperoper Dresden Premiere. Demnächst folgt an der Nationaloper in Sofia die bulgarische Erstaufführung von „Ariadne auf Naxos“. „Strauss in einem Land zu etablieren, wo er noch nicht so oft aufgeführt wurde, ist mir ein besonderes Anliegen.“

Die Rückkehr nach Sofia wird für Vera Nemirova auch eine Rückkehr an das Grab ihrer Mutter. Die bekannte Sopranistin und Gesangspädagogin Sonja Nemirova war im August im Alter von 79 Jahren gestorben.

Mischformen als Zukunft der Oper

Das neue Jahr fängt für Vera Nemirova an der Staatsoper Wien an. Dort ist sie eingeladen, die Wiederaufnahme ihrer Inszenierung von Tschaikowskis „Pique Dame“ einzurichten – in einer russischen Besetzung und unter musikalischer Leitung von Valery Gergjev.

Wenn es um zeitgenössische Musik geht, sieht Nemirova die Zukunft der Oper aber in Mischformen. Gern würde sie ein Stück inszenieren, bei dem Oper, Schauspiel und Tanz zusammenfließen und so geballte Energie in den Saal abgeben.

Von Jörg Schurig