Open Air-Konzerte in Dresden lassen mit Blick auf den Sommer Hoffnung keimen

Dresden

Der Sommer rückt langsam aber sicher immer näher und damit auch die Open Air-Shows Anfang Juli, die einige Bands und Künstler wieder auf die großen Freilichtbühnen Dresdens locken. Mit dabei sind in diesem Jahr Deichkind, Clueso, Wardruna, Faber, Cro, Von Wegen Lisbeth, Kummer und Wanda.

Bei den Filmnächten am Elbufer tritt am 8. Juli um 20 Uhr die Hamburger Hip-Hop- und Electropunk-Band Deichkind auf, gefolgt von Clueso mit seinem neuen Album „Album“ einen Tag später um 19.30 Uhr.

Clueso Quelle: Anja Schneider

Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch ist am 14. Juli ist die Band Wardruna anlässlich ihrer Nordic Night Open Air-Tour zu erleben. Besondere Gäste werden an diesem Abend Kalandra und Lindy-Fay Hella sein. Das Konzert ist bereits restlos ausverkauft. Das gilt auch für das Konzert von Faber am 15. Juli. Dafür findet einen Tag später eine Zusatzshow um 19 Uhr auf dem Konzertplatz statt, wofür noch Karten zu erhalten sind.

In der Jungen Garde tritt Cro im Rahmen seiner Tour „trip is (a)live 2022“ am 30. Juli um 19.30 Uhr auf. Im August geht es ebenda mit der Indie-Pop-Band aus Berlin Von Wegen Lisbeth weiter, die am 5. August ab 18 Uhr zu erleben ist. Mit „Bye, bye Kummer“ gibt Felix Kummer eine finale Tournee und singt dafür in der Jungen Garde am 11. August um 19.30 Uhr. Auch dieses Konzert ist bereits ausverkauft.

Den Abschluss der Open Air-Shows in Dresden macht die österreichische Rock-Band Wanda mit ihrer Tour „CIAO! Open Air 2022“ am 10. September um 19 Uhr.

Alle Karten der verschobenen Konzerte behalten ihre Gültigkeit, sie können jedoch auch an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

landstreicher-konzerte.de

Von cs