Dresden

Das Eis hat schwarze Augen. Manchmal liegen sie ganz dicht beieinander, als hätte Argus eine neue Heimat gefunden, abseits des Mythischen. Dieser Zauber mag wirken auf den, der sich den Fakten dahinter verschließt. Sobald aber dieses Wissen einsetzt, ist es um die Magie der schwarzen Augen geschehen.

Sie sind, nüchtern betrachtet, Sammelbecken von Ruß. Wie schwarze Spots bedecken sie das Grönlandeis. Dabei wirken sie wie Sonnenkollektoren – und sorgen auf ihre Weise mit dafür, dass sich das Gletschereis auf der weltgrößten Insel in Wasser verwandelt. Der Mann, der diese stummen Zeugen des vom Menschen stark beeinflussten Klimawandels aufruft, ist der Fotograf Olaf Otto Becker. Unter dem Titel „Landscapes. Signs of Change“ präsentiert er in den Technischen Sammlungen Dresden knapp 70 Arbeiten.

Forscher, Einzelgänger, Grenzgänger

Becker ist Fotograf, Forscher, Einzelgänger, Grenzgänger. Schon seit knapp 20 Jahren fährt er immer wieder mit dem Schlauchboot, einem Zodiac, Grönlands Küste ab, allein zwischen 2003 und 2006 etwa 4000 Kilometer. Ein Missgeschick kann hier fatale Folgen haben. Als er einmal aus Unachtsamkeit mit einer Eisscholle kollidierte, auf ihr landete und sich dabei ein paar Rippen brach, sah er das Boot schon wegdriften. Becker aber entschied sich dafür, ins eiskalte Wasser zu springen, erreichte das kleine Schiffchen, hievte sich beim dritten Versuch an Bord – und weiter ging’s. Schon am nächsten Tag fotografierte er wieder.

Solche Erzählungen mögen anekdotisch wirken, ihnen wohnt aber Grundsätzliches inne. In dieser lebensfeindlichen Umwelt spurlos zu verschwinden, dass nur noch ein leeres Boot von einem Menschen kündet, erscheint fast wahrscheinlich. Zumindest ist das Risiko zweifellos hoch. Und nicht jeder hat Beckers Glück. Der Glaziologe Konrad Steffen, der mit Becker befreundet war und für dessen Bildband „Above Zero“ von 2009 einen Essay beisteuerte, stürzte im August 2020 auf dem Grönländischen Inlandeis wohl in eine Gletscherspalte, vermuten seine Kollegen. Steffens Leichnam wurde bis heute nicht gefunden. Selbst wenn Becker vorbaut und nie ohne Ersatzmotor und zahllose Treibstoffkanister losfährt, bleibt die große Unbekannte, die Natur. Ein Sturm ließe die Zodiac-Nussschale zu einem Spielball der Wellen werden.

Von diesen Gefahren künden Beckers Fotos jedoch höchstens untergründig. Seinen Aufnahmen aus dem hohen Norden wohnt naturgemäß eine hohe Ästhetik inne. An Grönlands Westküste begann für ihn alles, vor knapp 20 Jahren, bei der Stadt Ilulissat an der berühmten Disko-Bucht, wo die Eisberge regelmäßig vorbeitreiben. Becker fotografiert die Riesen, die er als „schwimmende Skulpturen“ bezeichnet. Er nimmt sie damals vom Boot aus auf, wohlgemerkt noch analog. Das heißt vor allem: Warten. Bis das Wasser gänzlich ohne Bewegung bleibt, bis das Licht passt, bis eine Spiegelung im Wasser kaum perfekter wird. Dann drückt er ab. „Broken Line“ nennt Becker die daraus entstandene Serie, aus der ein Eisfjord-Panorama-Triptychon hervorsticht.

Es geht hier natürlich (auch) ums Format. Die oft großen Aufnahmen wirken erhaben, selbst wenn sie nur ein laues Abbild sind. Das wirkt auch bei dem ersten Foto so, das der Besucher sieht: „Point 660“. Dort werden Passagiere von Kreuzfahrtschiffen ins grönländische Gletschereis gekarrt, wo sie Aufnahmen von einer Natur machen, an deren Zerstörung sie nicht unmaßgeblich beteiligt sind, die Realität also zum absurden Theater modernen Reisekonsums mutiert. Es ist Beckers einziges ausgestelltes Foto vom Eis, auf dem sich Menschen tummeln.

„River 2“ heißt die Aufnahme von Schmelzwasser auf einem Gletscher. Sie entstand im Juli 2008. Quelle: Otto Olaf Becker

„Point 660“ gehört wie die „River“-Fotos zur Reihe „Above Zero“. Dafür machte sich Becker zusammen mit dem Tourguide Georg Sichelschmidt 2007 und 2008 auf zu den Schmelzzonen von Grönlands Inlandeis, eine rund 500 Kilometer lange Tour. Das Ergebnis waren Bilder eines namenlosen Schmelzwasserflusses. Wo das Eis zu Wasser wird auf Beckers Fotos, verschwimmen die Farben Blau und Weiß genauso wie Aggregatzustände, genau an dem Punkt, wo der Gletscher sich auflöst. Eine höhere, fast abstrakte Schönheit schimmert dort.

Die Ausstellung birgt aber ebenfalls noch nicht Gezeigtes, wie die Serie „Siberian Summer“ von 2019. Becker reiste dafür an die Nordpolarmeerküste Russlands, nach Tiksi, unweit der Lena-Mündung. Dort porträtierte er nicht nur die meist jungen Bewohner, er fand auch so etwas wie Hoffnung. Denn das milder werdende Klima sorgt für eine schiffbare Nordostpassage. Hat Tiksi etwa als Hafen eine Zukunft?

„Flieger FD5“, aus der Serie „Siberian Summer“, 2019, aufgenommen in Tiksi an der Lena-Mündung. Quelle: Olaf Becker

Die Aussichten der Insel Muostakh in der Laptew-See vor Tiksi sind dagegen trüb. Die tauende Eisküste lässt aus dem schwindenden Permafrost eigenwillige Skulpturen entstehen, die nicht von Dauer sind. Sie wirken wie Wächter, die nichts mehr zu beschützen haben und irgendwann einfach zusammensacken, weil die Kälte, die bislang alles zusammenhielt wie Ewigkeitskleber, peu à peu verschwindet. Auch hier verschränkt sich das Eigenwillig-Schöne mit harten Fakten. Permafrost hält Methan, Stickstoffoxid und Kohlendioxid, drei Treibhausgase. Man darf sich ausrechnen, was das Tauwetter alles freisetzt.

Becker ist aber auch in anderen Gefilden unterwegs, zeigt die Abholzung von Sumpf-, Regen- und Mangrovenwäldern, ob auf Sumatra oder in Indonesien. In Singapur fand er schließlich das Gegenteil von Natur, inszenierte Landschaften unter Glaskuppeln. Sieht so die Zukunft aus? Wer Beckers Bilder liest und nicht nur anschaut, könnte durchaus zu diesem Schluss kommen.

bis 13. März, Technische Sammlungen, Junghansstraße 1-3, geöffnet Di-Fr 9-17, Sa & So 10-18 Uhr

Internet: tsd.de

Von Torsten Klaus