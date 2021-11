Altenberg

Als Landschaftsmaler ist man in einer komfortablen Situation: Die Motive liegen direkt vor der Haustür, die täglichen Veränderungen der Natur bringen immer wieder neue Ansichten hervor. Landschaftsmalerei ist Last und Lust zugleich. Wer sich nicht von Sonne oder Regen, tiefem Schnee oder einem stürmischen Herbsttag abhalten lässt, dem präsentiert sich die Landschaft von allen Seiten. Und dass jede Jahreszeit ihre ganz eigenen Reize hat, zeigt Olaf Amberg derzeit in der Ausstellung „Wege übers Land“ im Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein.

Seine Motive findet er vor allem im Elbsandsteingebirge bis nach Dresden. Ausgangspunkt der Maltouren ist seine „Wanderhütte“ in Gohrisch. Königstein, Pfaffenstein, Papststein, alles in kurzer Zeit zu erreichen. In Tagesausflügen geht es ins Tschechische, oder er erkundet die rechtselbische Gegend bis hin zur Ostrauer Scheibe. Größere Reisen gingen unter anderem nach Italien, Finnland, an die Ostsee und immer wieder nach Sankt Petersburg. Die dort entstandenen Aquarelle haben alle eine leichte, lockere Grundhaltung, sie leuchten vielfach in reinen Farben. Gelb, Grün, Rot und immer wieder ein dominierendes Blau erinnern an freundlich heitere Sommer- und Herbsttage.

Weite Himmel, expressive Landschaften

Viele seiner Arbeiten strahlen eine innere Ruhe aus, laden zum Träumen ein: romantisch und melancholisch zugleich. „Winter in der Sächsischen Schweiz“ (Öl auf Leinwand, 2021) zeigt eine gewachsene Kulturlandschaft, Wiesen und Felder. Im farblich abgestuftem Blau lässt er die Schwere eines Winterhimmels erahnen, bevor es wieder schneit. Über eine Baumgruppe an einer Landstraße geht der Blick zum Lilienstein. Davor die verschneiten Felder, hier und da schimmert der Acker durch.

Olaf Ambergs "Sankt Petersburg" (Aquarell) 2016. Quelle: D. Hoefer

Nicht nur Harmonie: Brachen, Industrie und Abrisse als Motive

Olaf Amberg ist 1975 im thüringischen Meiningen geboren, hat von 1999 bis 2005 an der Hochschule der bildenden Künste in Dresden bei Elke Hopfe und Hans Peter Adamski Malerei und Grafik studiert und dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Für ein halbes Jahr konnte er 2003 in Wien studieren, und ein Reisestipendium der Stadt Dresden führte ihn nach Salzburg. Besonders geprägt hat ihn jedoch Siegfried Klotz. Klotz’ Stadtlandschaften sind expressiv, haben eine innere Spannung und konzentrieren sich auf das Wesentliche. Auch bei ihm wird die Weite der Landschaft ausgelotet.

Aber nicht nur die „harmonischen“ Landschaften reizen Olaf Amberg. Orte der Veränderung, Abrissgebiete und Brachen innerhalb der Stadt, haben es ihm angetan. Als Künstler hält er fest, was ansonsten der Vergessenheit anheim fällt. Es ist ein Malen gegen die Zeit. Die Abwesenheit von Personen zeigt deutlich, dass diese Orte dem Verfall preisgegeben wurden oder bald werden. Der im Laufe der Zeit entstandene morbide Eindruck entbehrt jedoch auch hier nicht einer gewissen Melancholie. Bei „Komposition Industrie“, einer Ölarbeit von 2017, hat man nicht das Gefühl, dass die Industriegebäude die Harmonie des Bildes stören. Sie gehören einfach mit dazu.

"Komposition Industrie" (Öl auf Leinwand, 2017) fügt die Industriegebäude ganz selbstverständlich in die Landschaft ein Quelle: D.Hoefer

Neben seinen Ölarbeiten, die einen beträchtlichen Teil seines Œvre ausmachen, beschäftigt sich Amberg immer wieder mit Grafik. Bevorzugte Themen sind Akte und Stillleben. Die Motive, die seit Jahrhunderten Künstler inspiriert haben, spielen auch bei ihm eine große Rolle. Leere Gläser und Flaschen, die Verschwendung, aber auch das entleerte, ausgelebte Leben darstellend. Immer wieder tauchen Vanitas-Symbole auf: Der Totenschädel, die erlöschende Kerze, die Sanduhr, die verwelkte Blume, um an die Vergänglichkeit des Lebens und der irdischen Güter zu erinnern.

Olaf Amberg ist der zweite Künstler in der 2021 begonnenen Ausstellungsreihe „HEIMAT.ERZGEBIRGE“. Ein kleines informatives Katalogbüchlein (20 Seiten, 17 Farbabbildungen, 5 Euro) begleitet die Ausstellung und wurde von Gabriele Gelbrich und Dieter Hoefer herausgegeben.

Bis 21. November: Olaf Amberg „Wege übers Land“, Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein, Di–So und an Feiertagen: 10–16.30 Uhr (letzter Einlass: 16 Uhr).

Im Museum gilt: Kontakterfassung erforderlich und Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Genesenenachweis (2G-Regel)

Internet: www.schloss-lauenstein.de

Von Siegfried D. Peter