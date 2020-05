Ohne Publikum wechselt die Leitung am Dresdner Societätstheater

Dresden

An diesem Montagnachmittag ist die Sofaecke im Foyer des Societätstheaters der einzige belebte Platz im Haus. Auch hier haben das Virus und die Verantwortlichen, die auf die Infektionsgefahr reagieren müssen, durchgegriffen. Eben erst musste das für Mai geplante Festival Off Europa abgesagt werden. Auf den Lederpolstern sitzen zwei Herren, die hier schon sehr oft gesessen haben.

So still war die Übergabe nicht geplant

Andreas Nattermann, doch schon kaum glaubhafte 67 Jahre alt geworden, kam als Geschäftsführer Ende April 2006 vom Staatstheater Mainz hierher, wo er als Chefdramaturg und Leiter des Schauspiels gearbeitet hatte. Ihm gegenüber sitzt einer der häufigsten Gäste auf den beiden Bühnen. Heiki Ikkola, 50, agierte hier oft mit seiner Compagnie „Freaks & Fremde“, die 2015 mit dem Dresdner Kunstpreis ausgezeichnet wurde. Eine Findungskommission hatte ihn unter 29 Bewerbern ausgewählt, zum 1. Mai die Nachfolge Nattermanns an der Theaterspitze anzutreten. „Eine glückliche Wahl“, kommentierte der scheidende Geschäftsführer.

Eine ruhige Übergabe sollte es ohnehin werden, aber so still war sie auch nicht geplant. Am 11. September zur voraussichtlichen Spielzeiteröffnung wird sie etwas lauter nachgeholt. Für den lange sehr frei und sehr engagiert spielenden Ikkola bedeutet das Leitungsamt die Rückkehr in einen festen Job, den er von 1998 bis 2005 schon einmal als Puppenspieler und Regisseur am Theater Junge Generation ausübte. Auf ihn geht übrigens auch der Scheune-Schaubuden-Sommer zurück. 1999 konnte dank des Engagements von Bernhard Freiherr von Loeffelholz und seiner Kulturstiftung Dresden der Dresdner Bank das im 18. Jahrhundert von bürgerlichen Theaterfreunden gegründete Societätstheater wieder eröffnen.

Vorgänger und Nachfolger im Leitungsbüro unter dem Dach sind mental verschiedene Typen. Andreas Nattermann eher leise, überhaupt kein Selbstdarsteller, im Hintergrund die Strippen ziehend. Heike Ikkola war oft vehement und druckvoll zu erleben, manchmal als ein „Frontschwein“. Der Übergang zwischen beiden ist aber nicht nur äußerlich ruhig verlaufen, er bedeutet auch alles andere als eine Revolution im spätbarocken Kleinod hinter der Hauptstraße.

Gegenwartsschauspiel, freie Gäste und internationale Gastspiele

„Nach 14 Jahren ist es, meine ich, auch Zeit, dieses Haus abzugeben. Nicht, dass einem nichts mehr einfällt, aber der Bereich, den man durchschreiten wollte, ist irgendwann durchschritten, und es braucht auch einen neuen Impuls“, zeigt Andreas Nattermann jedenfalls offen keinen Abschiedsschmerz und verweist auf sein Alter. „In aller Bescheidenheit ist die Bilanz der Jahre nicht zum Schämen“, fügt er später hinzu, als über Erinnerungen geplaudert wird. Klar war von Anfang an, dass dieses Theater vor allem der Freien Szene gehören sollte, aber in aller Breite. Drei Säulen des Repertoires nennt Nattermann, die er gemeinsam mit Leitungspartnerin Brit Magdon aufgebaut habe: Gegenwartsschauspiel – allein im ersten Jahr zwölf Premieren –, freie Gäste vor allem aus Dresden und internationale Gastspiele.

Das erste Festival der Sächsischen Freien Theater nach der Gründung des Landesverbandes 2007 findet der bisherige Chef erwähnenswert, ebenso die 2008 beginnenden langfristigen Kooperationen mit den Gruppen Dramaten ( Volker Metzler), Freaks & Fremde, Shot AG, The Guts Company und La Lune. 2019 fand zum letzten Mal das von Brit Magdon organisierte internationale Festival „Szene: Europa“ mit Gruppen aus neun Dresdner Partnerstädten statt. 2007 startete mit dem Bandcontest auch eine Musikstrecke. Und in den vergangenen Jahren wurden im Stadtraum neue Akzente gesetzt wie mit dem sozial engagierten Projekt „Zuhause in Prohlis“. „Theater ist aus seiner Substanz heraus immer politisch, weil es sich zu einer Gegenwart verhält“, betont der scheidende Geschäftsführer einen immerwährenden Anspruch.

„Das Haus in seiner Verschiedenartigkeit neu lesen

Die Zuschauerzahl konnte auf bis zu 35.000 jährlich verdoppelt werden, ebenso die eigenen Einnahmen auf 365.000 Euro in dem 870.000 Euro umfassenden Etat. Andreas Nattermann dankt der Stadt für die Finanzierung, wohl wissend, wie schwer das Theater in seinen ersten Amtsjahren kämpfen musste. Von einem „gut aufgestellten Haus“ spricht denn auch Nachfolger Heiki Ikkola, auch wenn das allgemeine Problem von Honoraruntergrenzen für Künstler noch nicht gelöst ist. Die Einnahmeausfälle während der verordneten Schließzeit stellten allerdings eine Errungenschaft der Nattermann-Ära infrage. Künstler erhielten nämlich nicht nur ein Honorar, sondern auch einen Produktions-Grundzuschuss für ihre Gruppen. 92.000 Euro wurden dafür im Vorjahr ausgezahlt.

Inhaltlich und konzeptionell intensiviert „der Neue“ die bekannten Kooperationen noch, nennt sie jetzt „Residenzpartnerschaften“. Speziell zwei Ensembles sind ausgewählt worden. Der neue künstlerische Leiter der TU-bühne Max Schumacher mit seinem 1999 in New York gegründeten Post Theater wird dabeisein, eine interdisziplinäre Medien-Performance-Company. Ikkola schwärmt auch von vier Puppenspielerinnen namens Quadriga, die sich trotz oder wegen ihrer Mutterrolle zusammengefunden haben. Generell will er mit allen zusammenarbeiten, die „das Haus in seiner Verschiedenartigkeit neu lesen“, will selber auch noch gelegentlich spielen. „Interessante Keime finden und zum Blühen bringen“, drückt er es noch blumiger aus.

Die Hauptbühne und die im Keller erlauben es, Stücke künftig häufiger en suite zu spielen. Mit dem Festspielhaus Hellerau könnte künftig enger zusammengearbeitet werden, eine Kammeroper aller zwei Jahre wird ebenso erwogen wie die Wiederbelebung des Philosophie-Festivals „Denkfiguren“. Der öffentlich Raum soll sozusagen mit einer Straßen-Offensive erobert werden. Zur Spielzeiteröffnung ist ein Open Air am unweit gelegenen Goldenen Reiterstandbild geplant. Wenn nicht auch die ausgebremst wird. „Ich dachte, wir sind so die fleißigen Bienen, und dass das nun nicht funktioniert, finde ich schon krass“, schüttelt Heiki Ikkola den Kopf und philosophiert: „Aber ich frage mich auch, ob wir nicht wie andere ebenfalls dem Wachstumswahn gefolgt und damit auf Grund gelaufen sind.“

Von Michael Bartsch