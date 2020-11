Ohne Publikum: ZDF-Adventskonzert der Staatskapelle Dresden in der Frauenkirche

Dresden

Seit 2002 ist die Frauenkirche der Ort für das Adventskonzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden, diesmal freilich ohne Zuschauer vor Ort. Aber der kerzenbeleuchtete Rahmen der Kirche stimmte, die festlichen Klänge sowieso, und solistisch war alles auf hohem Niveau, so dass es ein Genuss war, auch von zuhause aus mit dem Blick auf die sich drehende Pyramide zuzuhören. Und dass alle Mitwirkenden von Herzen froh waren, überhaupt spielen zu dürfen, prägte das ganze Konzert.

Die Werkauswahl glich auch in diesem Jahr einem musikalischen Allerlei. Von der Shakespearezeit über den Barock bis ins 19. Jahrhundert war alles dabei. Sein Debüt bei der Kapelle gab der Italiener Antonello Manacorda. Er tat dies mit viel Schwung und mitreißender Lebendigkeit, wobei er sich auf die instrumentale Güte und die gestalterische Flexibilität des Orchesters verlassen konnte, eigentlich viel mehr als das.

Antonello Manacorda dirigierte die Staatskapelle Dresden, die Gesangssolisten waren Aida Garifullina (Sopran) und Daniel Behle (Tenor). Quelle: Markenfotografie

Ob es nun die wunderbare Holzbläsergarde um Bernd Schober war oder die makellose Brillanz, mit der sich der Soloflötist Andreas Kißling in den Girlandenschmuck der Hirtenarie aus Bachs Weihnachtsoratorium“ vertiefte – großartig. Eine so fein „gesungene“ Sinfonia habe ich lange nicht mehr gehört. Die Continuo-Gruppe um Johannes Wulff-Woesten setzte Glanzlichter.

Wenn es schon in diesem Jahr vermutlich nicht möglich sein wird, Bachs Weihnachtsoratorium in Gänze live zu erleben, so tröstete das hier Gehörte ein wenig darüber hinweg. Mit erlesener, blühender Tongebung widmete sich Solooboistin Céline Moinet dem Adagio aus Alessandro Marcellos berühmtem Oboenkonzert d-Moll.

Solooboistin Céline Moinet beim Adventskonzerts der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Antonello Manacorda . Quelle: Markenfotografie

Während draußen auf dem Neumarkt Semper Brass Dresden (Blechbläser der Staatskapelle) sonore Bläserpracht funkeln ließ, hatte man drinnen seine Freude an der strukturell klar aufbereiteten, glutvollen Interpretation des Finales aus Mozarts „Jupitersinfonie“.

Daniel Behle überzeugte mit seinem schön timbrierten, kraftvollen Tenor, z.B. in der Haydn-Arie „Mit Würd und Hoheit angetan“. Als ausgesprochen koloratursicher erwies sich die Sopranistin Aida Garifullina bei Mozart, genauso aber mit Ausdruckskraft im „Ave Maria“ aus Verdis „Otello“.

Der Chorpart, in dem man einige bekannte Adventsliedersätze wiederfand, oblag dem mit nur acht Stimmen besetzten Kammerchor der Frauenkirche unter Kantor Matthias Grünert. Saubere Intonation und feine gesangliche Differenzierungskunst zeichnete das Ensemble aus, ob nun bei „Hosianna, dem Sohne Davids“ oder William Byrds „Ave verum corpus“.

Zu den wichtigsten Weihnachtsliedern gehört Adolphe Adams „Cantique de Noël“, das in einer klangschönen, englisch-deutschen Bearbeitung zu Gehör kam und beide Solisten vereinte.

Am Ende entfaltete der uralte Satz „Es ist ein Ros entsprungen“ von Praetorius eine in sich gekehrte Adventsstimmung, an der alle Künstler teilhaben durften, auch die wohltuend zurückhaltende Moderatorin Stephanie Stumph.

Von Mareile Hanns