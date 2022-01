Offener Brief der Dresdner Kultur: „Wir sind Teil der Lösung, nicht Teil des Problems“

Dresden

„Häuser wie die Dresdner Philharmonie mit ihrer nun fast zweijährigen Corona-Expertise, mit einem streng überwachten effizienten Hygienekonzept, einem hochmodern belüfteten Konzertsaal und einem außerordentlich disziplinierten Publikum sind Orte, die nachweislich nicht zu den Pandemietreibern gehören.“ Das sagt Frauke Roth, Intendantin des Dresdner, im Kulturpalast beheimateten Orchesters. „Wir sind Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Kultur ist kein Sahnehäubchen, Kultur ist tägliches Brot, das man nicht einfach weglassen kann.“ Roth gehört zu den Unterzeichnern eines am Dienstag an die sächsische Staatsregierung übergebenen Offenen Briefes von Kultureinrichtungen in Dresden und fordert, „Kultur endlich wieder als integralen Teil unserer Gesellschaft zu achten und dementsprechend zu behandeln“.

Am vergangenen Freitag hatte das sächsische Kabinett Eckpunkte der neuen Corona-Schutzverordnung vorgestellt, die danach in den Ausschüssen beraten wurde, heute im Kabinett beschlossen werden und ab 14. Januar gelten soll. Für die Kultur sieht die Verordnung (Stand 7. Januar) vor, dass Museen, Gedenkstätten und Ausstellungen unter 2G und einer Beschränkung von Besuchern nach einer Quadratmeterregelung (wie im Einzelhandel) öffnen dürfen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, wie zum Beispiel Kinos oder Theater, dürften unter 2G+ und einer maximalen Besuchermenge von 50 Prozent der Kapazität spielen. Es wurde eine Höchstbesucherzahl von 250 Personen vorgeschlagen. Clubs und Diskotheken bleiben zu, die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken besteht in Innenräumen, die öffentlich zugänglich sind.

Hoffnung auf eine verlässliche Perspektive

Alle diese Regeln werden zudem unter den Vorbehalt erneuter Einschränkung oder Schließung gestellt: Sachsen hat eine Überlastungsstufe festgelegt, wenn die Inzidenz von 1500 überschritten wird oder die Bettenbelegung mit Covid-19-Patienten auf den Normalstationen der Krankenhäuser 1300 oder auf den Intensivstationen der Krankenhäuser 420 übersteigt. Sobald die Überlastungsstufe eintritt, müssen zum Beispiel Kulturbetriebe wieder zumachen.

Die Kultureinrichtungen haben die erneute Schließung seit dem 22. November 2021 mitgetragen in der Hoffnung, damit eine verlässliche Perspektive für das neue Jahr zu ermöglichen, heißt es in dem Offenen Brief, den u.a. Andrea Hilger (Ostrale), Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke), die Intendanten Felicitas Loewe (tjg), Heiki Ikkola (Societaetstheater), Carena Schlewitt (Hellerau), Joachim Klement (Staatsschauspiel), Kathrin Kondaurow (Staatsoperette), Olaf Becker (Boulevardtheater), Peter Theiler (Semperoper), Jan Vogler (Dresdner Musikfestspiele), die Kinobetreiber Bernhard Reuther und Stefan Ostertag, Wir gestalten Dresden – der Branchenverband der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft e.V., Christiane Mennicke (Kunsthaus Dresden), Roland Schwarz (Technische Sammlungen Dresden), Lutz Hillmann (Landesverbandes Sachsen im Deutschen Bühnenverein), Milko Kersten und Torsten Tannenberg (Sächsischer Musikrat) und weitere Vertreter der bildenden Kunst, Literatur und Musik sowie das Klubnetz Dresden und die Scheune unterschrieben haben.

Der Entwurf der sächsischen Corona-Schutzverordnung ab 14. Januar trübe die Freude auf die in Aussicht gestellten Öffnungen, denn es droht erneut eine verordnete Arbeitspause, „insbesondere wenn man den Prognosen der Wissenschaft hinsichtlich der Ausbreitung der Omikron-Mutation folgt“, heißt es weiter.

KMK: Schließungen nur in äußersten Notlagen gerechtfertigt

Die Kulturministerkonferenz (KM) hatte sich am 5. Januar zur Rolle der Kultur in Pandemiezeiten geäußert. Kulturangebote böten Möglichkeiten der öffentlichen Verständigung, die gerade in diesen Zeiten geboten ist, dem sei politisch Rechnung zu tragen. Schließungen seien nur in äußersten Notlagen gerechtfertigt und dürften nicht isoliert erfolgen, sondern müssten in ein Gesamtkonzept eingebunden sein, fordern die Unterzeichner des Offenen Briefes.

Die Kultureinrichtungen in Sachsen seien auf das Szenario vorbereitet, dass es Zugang zu Kultur nur für Geimpfte und Genesene gebe, mit Mindestabständen und FFP2-Maske. „Einen unbeschwerten Kulturgenuss haben wir alle noch anders in Erinnerung, aber Kulturinstitutionen wie die große Mehrheit des inzwischen geimpften Publikums sind verantwortungsbewusst und bereit, diese Auflagen zeitweilig auf sich zu nehmen, um endlich wieder Kultur und Kunst vor Ort im Museum, Kino, Konzertsaal und Theater erleben zu können.“ Umso ernüchternder sei nun die Rückfalloption im Entwurf der Staatsregierung, monieren die Unterzeichner und sehen sich mit ihren Institutionen vor einem vierten Kultur-Lockdown.

„Wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen“

Einen Nachweis, dass Theater, Kinos, Museen und Konzertsäle mit Raumluftfilteranlagen und reduzierter Kapazität einen Infektionsherd darstellen, gebe es nicht, wird nicht zum ersten Mal argumentiert. Jedoch einen Passus im Infektionsschutzgesetz, das der Bundestag am 10. Dezember 2021 verabschiedet hat. Demnach dürften die Landesregierungen weder Versammlungen verbieten noch das Verreisen. Auch die Anordnung von Ausgangbeschränkungen oder das Schließen von Sporteinrichtungen seien demnach nicht zulässig. Nur für die Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen sehe der Gesetzgeber die Option der Schließung vor. Dabei handele es sich jedoch um eine Ermessensentscheidung.

„Wenn nun die Sächsische Staatsregierung mit Verweis auf eine Minderheit der Ungeimpften begründet, warum alle Kultureinrichtungen erneut unter dem Vorbehalt der Schließung stehen, wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen und gegenüber den Kultureinrichtungen – im Unterschied zum Einzelhandel und anderen Bereichen – indirekt ein besonderes Misstrauen hinsichtlich der Kontrolle und Durchsetzung von 2G/2G+-Regeln suggeriert. Eine Art Erziehungsmaßnahme oder Symbolpolitik, die die Falschen trifft, Vertrauen verspielt, Existenzen gefährdet und diejenigen, die es zum Impfen und Maske tragen bewegen soll, ohnehin nicht überzeugen wird.“

Für die vielfältigen Kultureinrichtungen in Sachsen bedeute das eine weitere Marginalisierung und Demotivierung bis hin zur Existenzbedrohung für privatwirtschaftliche Veranstalter. „Ein weiterer Kultur-Lockdown ist nicht mit Geld zu heilen. Das mehrfache kurzfristige Schließen, zwischenzeitliche Öffnen und erneute Schließen zermürbt Veranstalter, Betreiber, Beschäftigte und Publikum gleichermaßen und gefährdet Kunst und Kultur in ihren Grundfesten“, wird in dem Brief kritisiert. „Kultureinrichtungen – unabhängig von Rechtsform und Trägerschaft – sind Teil unseres gesellschaftlichen Selbstverständnisses und Zusammenhaltes ... Mit Verweis auf die Kulturministerkonferenz bleibt festzustellen: Wer die Notlage der Kultur nicht erkennen will, wird sie mit Verweis auf mögliche Notlagen geschlossen in die Notlage treiben.“

Von Kerstin Leiße