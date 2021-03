Ölbilder und Aquarelle von Viktoria Graf in der Zentralbibliothek Dresden

Dresden

Die Bilder der Dresdner Malerin und Zeichnerin Viktoria Graf haben einen ganz eigenen, unwiederbringlichen Zauber: Als geübte Zeichnerin füllt sie täglich lustvoll ihre Skizzenbücher mit Zeichnungen und linearen Experimenten, allesamt Ergebnisse von Bruchstücken und Fragmenten eines innerlich bewegten Lebens im Auftrag der Kunst.

Das zeichnerische Können schlägt sich vor allem aber in der Malerei und im Aquarell nieder. Eigenes und Fremdes fließen in ihrem Werk zusammen, vor allem Träume und Visionen, in denen eine reizvolle Dualität der geistigen Kräfte wirkt. Alltagserlebnisse, die sie fasziniert oder auch schockiert haben, bringt sie in ihren aktuellen Arbeiten surrealistisch und zeitgemäß in Verbindung. Offenbar werden „Seelenwelten, welche wir alle in uns tragen, uns alle angehen“ (V. Graf).

Imagination von Figur, Ornament und Landschaft

In ihren hellen, regenbogenlichtdurchfluteten Bildern waltet die Imagination von Figur, Ornament und Landschaft in einem eigenwilligen, vom Surrealismus, dem Expressionismus und dem Jugendstil beeinflussten subjektiven Realismus jenseits aller lokalen Traditionen. Viktoria Graf geht ihren eigenen, ganz besonderen Weg, der, wenn überhaupt, Züge des Comic enthält, also intensiv erzählerisch ist. So bietet die Zentralbibliothek Dresden als Ort des Buches, der Literatur und Dichtung den idealen Ort für ihre Präsentation von mehreren Dutzend Arbeiten, die Fantasien über die Welt als Traumregion und Fluchtpunkt zugleich enthalten. Alle eigens für die Ausstellung „Tagträume“ geschaffenen Arbeiten sind im Rahmen des Arbeitsstipendiums „Denkzeit“ der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen entstanden.

Gewissermaßen das Hinter- und Untergründige ihrer Traumwelten beleuchtend, bringt sie figürliche Konstellationen hervor, die durch ihre erotische und sinnliche Ausstrahlung berühren. Um es mit dem mexikanischen Dichter Octavio Paz in seinem Gedicht „Sonnenstein“ zu sagen, das mir kongenial zu einigen Arbeiten von Graf erscheint: „gekleidet in die Farbe meiner Wünsche,/wandelst du nackt umher, nackt wie mein Denken,/durch deine Augen geh ich wie durchs Wasser,/die Tiger trinken Traum in diesen Augen, /der Kolibri verbrennt in diesen Flammen,/wie durch den Mond geh ich durch deine Stirnwand,/und wie die Wolke zieh ich durch dein Denken,/ich geh dir durch den Leib wie durch die Träume.“ Körper und Raum wirken locker zusammen, gleichsam schwebend und imaginär, oft umhüllt von floralen Ornamenten, Teichrosenidyllen und exotischen, dem Orient zuneigenden Palmenoasen, in denen zauberische Menschenwesen mit schlaftrunkenen Augen agieren. Jedes der einzelnen Bildelemente ist fast naturalistisch genau erfasst, manchmal nur in Umrissen auf dem Weiß des Bildgrundes skizziert, wird aber in seiner Zusammenschau eher symbolisch, leicht allegorisierend in einem einmaligen offenen Raum präsentiert.

Kraft und Zartheit

Die besondere Schönheit des weiblichen Aktes ist ein Kennzeichen von Viktoria Grafs Kunst. Im Blütenornament und massiv vorgetragenen floralen Rausch geborgen, gleichsam selbst Knospe und Blüte, trägt er alle Kraft und Zartheit seiner sinnlichen Formen zur Schau, hier im paradiesischen Gefilde, dort nahe am Abgrund, erhoben und bedroht.

Das Ölbild trägt letztlich die Umsetzung der Zeichnung in sich. Mittelgroße Formate konzentrieren sich auf eine komplexe Bildaussage von Haupt- und Nebensächlichkeiten zwischen Vorder- und Hintergrund, zwischen denen immer eine dynamische Beziehung besteht. Das Bedrohliche greift manchmal abwartend in das Bildgeschehen ein, gleichsam aus dem Hintergrund hervorbrechend. Orgiastisch dagegen erscheinen die Paarbilder von badenden Mädchen und Frauen, die zwischen Teichrosen und Wasserpflanzen ihr Miteinander genießen. Hedonistische Töne des Lebens sind immer Gegenstand in Viktoria Grafs Bildern, werden aber nie vordergründig angesprochen, sondern sehr zurückhaltend angeschlagen. Immer stehen Lust und Genuss in ihrer Zerbrechlichkeit gegen das Dunkle, Bedrohliche der Existenz, das selbst bis in die Traumräume dringt. In den Aquarellen werden lineare Strukturen oder auch Farbflecken, je nachdem, zum Ausgangspunkt der Komposition, die sich aus dem Zentrum des zeichnerischen Gedankens nach alle Seiten des Blattes hin ausbreitet. Zufall wird so zur ungekünstelten Idee, die, einmal angestoßen, ihre Folgerichtigkeit entwickelt, in der Rationalität und Irrationalität seltsam schwebend zusammenwirken.

Der Reiz dieser Bilder ist ungeschlagen. Gerade in den vergangenen beiden Jahren ist Viktoria Grafs Kunst weiter gewachsen: Das Verspielte ihrer früheren Bilder ist einem fundierten Ernst gewichen, der sich weiterhin spielerisch in einer seltsamen Balance von Assonanz und Dissonanz dem Drama und der Schönheit der menschlichen Existenz widmet und etwas ganz Eigenes darstellt.

bis 11. März, Viktoria Graf, „Tagträume“, Zentralbibliothek Dresden, Wilsdruffer Straße 18, geöffnet Mo-Sa 10-19 Uhr. 30 Minuten Aufenthaltsbegrenzung

www.viktoriagraf.de

Von Heinz Weißflog