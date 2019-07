Dresden

Dresdner sind also doch helle! Sie lassen sich „Klassik Picknickt“ einfach nicht nehmen, koste es, was es wolle. In diesem Fall bis zu über 50 Euro für die besten Karten. Weil ja nun nicht mehr die Wiese vor der Gläsernen Manufaktur bespielt wird, sondern die Freilichtbühne Junge Garde im Großen Garten. Kein Wunder, dass einige der hellsten Elbtalbewohner ihr Picknickzeugs samt Tisch und Stühlen vor die Garde gerückt haben. Ein paar hundert Musikenthusiasten hatten sich da am Samstag versammelt, um mitgebrachte Speisen und Getränke sowie das solcherart kostenlos servierte Konzert zu erleben.

Die Akustik sei ganz leidlich gewesen, hieß es hernach bei einigen spontan befragten Picknick-Gästen. Dank Windstille habe man die Musik auch draußen gut genießen können.

Drinnen, also im Bezahl-Rund der Garde, hatte gutgetan, wer seine Getränke in der eigenen Kühlbox mitgeführt hatte. Denn es gab nur Bier und sächsischen Traubensaft – und den muss man schon sehr mögen, wenn bis zu acht Euro pro Glas dafür hingelegt werden sollen. Doch solch ein Konzert – dieses Jahr erstmals das direkte Äquivalent zu den Symphoniekonzerten der Staatskapelle Dresden Sonntagvormittag sowie Montag und Dienstagabend in der Semperoper – lauscht man ohnehin eher nüchtern. Denn es beschwingt von ganz allein. Der Schwips kommt sozusagen durch die Ohren.

Klassik-Tauglichkeit der Spielstätte

Das ging beim Auftakt mit der „Karnevals-Ouvertüre“ von Antonín Dvorák schon los: Manfred Honeck, kurzfristig eingesprungen für den als krank gemeldeten Franz Welser-Möst, ließ sich vom eher mauen Begrüßungsapplaus aus den locker gefüllten Publikumsreihen nicht beeindrucken und riss das Orchester in die ungestüme Vitalität dieser Klangmalerei hinein. Achtung, jetzt wird sich die Klassik-Tauglichkeit dieser Spielstätte erweisen! Da werden Paukenschläge recht dröhnend reflektiert, doch der gut durchmischte Streicherapparat fängt das auf, im Holz blitzt ein Estraden-Charme durch, das Blech (anfangs nicht ganz ohne Dellen) überstrahlt die Karnevelistik, die allerdings auch innige Momente etwa im Zusammenspiel von Violine und Englischhorn bereithält.

Manfred Honeck, kurzfristig eingesprungen für den als krank gemeldeten Franz Welser-Möst. Quelle: Matthias Creutziger

Abgesehen von den dröhnenden Generatoren schräg hinter der Bühne ist dieser Ort also durchaus für solche Konzerte geeignet, zumal die Staatskapelle – vorausgesetzt, die Musikerinnen und Musiker sind gut drauf und wissen einen ebenso akzeptierten wie inspirierenden Dirigenten vor sich – ohnehin spielen kann, wo immer sie will. Dann klingt jede Musik sehr gut bis atemberaubend.

So auch das 2. Violinkonzert von Bohuslav Martinu, das man gemeinhin nicht im Open-Air-Bereich angesiedelt hätte. Doch es funktioniert, möge da noch so gern in die Satzpausen applaudiert werden, denn dieses (viel zu selten gespielte) Stück von 1943 steckt voller Effekte, die Martinus böhmische Herkunft verraten, ans Herz gehen und doch ein Bekenntnis zur Moderne darstellen.

Für Frank-Peter Zimmermann, der sich mit diesen Konzerten als Capell-Virtuos von Dresden verabschiedet, ist es ein Herzensstück, das er mit verschmitzter Hingabe interpretiert, als wären die technischen Anforderungen gar nicht vorhanden. Dabei ist der Solist hier fast durchweg präsent, bringt sich ins vielfarbige Blühen des Orchesterparts, überspielt es und fügt sich kaleidoskopartig in diese ebenso lyrische wie lebenstolle Meisterwerk.

„Unter Donner und Blitz“, „Frühlingsstimmen“ und „Auf der Jagd“

Nach diesem böhmisch angehauchten Melodiereigen ging „Klassik Picknickt“ ins Wienerische über und widmete sich Franz von Suppés vergnüglicher Ouvertüre zu „Dichter und Bauer“, deren Themenfülle Manfred Honeck hörbar und im Cello-Solo von Simon Kalbhenn geradezu weidlich auskostete. „Die Libelle“ von Josef Strauß zog ihre Runden, um das Finale mit schwungvoll mitreißenden Kompositionen von Johann Strauß (Sohn) einzuleiten. Ob „Furioso-Polka“, ob „Unter Donner und Blitz“ – bestechend scharf sind diese Rhythmen gelungen, durchhörbar fein die „Frühlingsstimmen“ und gewollt witzig „Auf der Jagd“ mit großem Schießgewehr. „Im Krapfenwald’l“ tönten Kuckuck und andere Vögel um die Wette, die „Amboss-Polka“ als Zugabe verriet schließlich, dass es in der Kapelle auch schauspielerisches Talent gibt – Soloschlagzeuger Simon Etzold erheiterte und regte das Publikum zum Mitklatschen an –, wodurch das ohne Pausen gespielte Picknick-Konzert auf immerhin eineinhalb Stunden gestreckt worden ist.

Sowohl die Gäste in der Garde als auch jene auf den freien Wiesen konnten noch im Hellen den Heimweg antreten – dem scheidenden Orchesterdirektor Jan Nast blieb die Hoffnung, dass im nächsten Jahr wieder alle zusammen „Klassik Picknickt“ erleben würden.

Von Michael Ernst