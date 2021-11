Dresden

Das Leben ist schön. Derzeit vielleicht weniger, aber vielleicht doch, wenn man bereit ist, das Glas nicht halbleer, sondern halbvoll zu sehen. „Das Leben ist schön“ ist (auch) der Titel des grotesk-komischen Holocaust-Films von und mit Roberto Benigni, in dem er versuchte, dem KZ-Horror mit humoristischen Mitteln beizukommen. Die israelische Sängerin Noa sang in dem Streifen das Titellied (im Original „Life is beautiful“). Und es fehlte nicht beim Konzert Noas bei den Dresdner Musikfestspielen in der unter Corona-Prämissen gefüllten Frauenkirche. Der Song war die letzte Zugabe – und von der Kernaussage her die Botschaft, sich von Widrigkeiten, Wirren und Willkür (jeglicher Art) nicht unterkriegen zu lassen.

Rührendes, Unorthodoxes und manchmal unglaublich Schnulziges

Die Musikerin, die eigentlich Achinoam Nini heißt und 1969 als Kind jemenitisch-jüdischer Eltern in Tel Aviv geboren wurde, bot zunächst eine Art „Best of Noa“, Lieder, die vom Text wie auch der Musik von ihr oder anderen Songwritern stammen, so etwa den von Stephen Sondheim und Leonard Bernstein gestrickten Jazz-Hit „Something’s Coming“. Es gab auf Englisch und Hebräisch – und minimalistisch-meisterhaft begleitet vom (Lebens-)Partner und Gitarristen Gil Dor – manchmal unglaublich Schnulziges, meist aber durchaus Rührendes und auf alle Fälle Unorthodoxes zu hören; mit „Yuma“ auch die Adaption eines jemenitischen Volksliedes, bei dem Noa sich mit der Faust wiederholt auf die als Trommelersatz dienende Brust schlug. Das Lied ist eine Hommage an die jemenitisch-jüdische Großmutter.

Noa ist bekannt dafür, dass sie sich für den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern einsetzt, in dem mit dem Largo aus Bachs Klavierkonzert Nr. 5 f-Moll unterlegten Song „Look at Me“ versichert sie einer arabisch-muslimischen Frau auf der anderen Seite der israelischen Speeranlagen beschwörend: „Wir werden diese Mauer zertrümmern.“ Die alten wie neueren Melodien hoben mit dem ersten Ton ab und glitten scheinbar schwerelos durch den Raum des prächtigen Kirchenschiffs. Und das, obwohl die Stücke ganz unterschiedlicher Natur waren. Doch die variable, in den Höhen bemerkenswert tremolierende Stimme Noas hielt alles zusammen, auch die Lieder im zweiten Teil des Abends, der unter dem Motto „Letters to Bach“ stand.

Herbst-Festival beendet Die Dresdner Musikfestspiele mussten ihr November-Festival vorfristig beenden. Die sächsische Staatsregierung hat aufgrund der Infektionslage im Freistaat eine Schließung aller Kultureinrichtungen bis 12. Dezember angeordnet. Alle in diesem Zeitraum geplanten Konzerte der Dresdner Musikfestspiele sind somit abgesagt. Gekaufte Tickets werden über den Besucherservice zurückerstattet. Internet musikfestspiele.com

Nun dürfte es kaum einen Komponisten geben, der mehr Künstler motiviert hat, sein Werk zu adaptieren, als Johann Sebastian Bach. Nicht immer gelingt das gut, aber manchmal erwachsen aus der Auseinandersetzung mit dem musikalischen Erbe ganz eigenständige wie großartige Musik-Nummern. Noa versicherte beim Konzert, Bach zutiefst zu verehren, für sie braucht die Welt nicht zuletzt schon „wegen des Bedarfs an Schönheit“ dessen Musik. „All of the Angels“ war inspiriert zum einen vom Choral „Zion hört“ aus der Kantate 140, zum anderen von einem Besuch Noas bei einer Frau mit der Nervenkrankheit ALS, die beschlossen hatte, ihrem Leben in der Schweiz ein Ende zu setzen, aber an ihren letzten Tagen beeindruckenden Mut und Gelassenheit zeigte.

Von Christian Ruf