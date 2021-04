Nimmerland an der Elbe: Theatersommer in Rathen nimmt Gestalt an

Rathen

„Alle Kinder, außer einem, werden erwachsen“, heißt der berühmte erste Satz der Romanfassung, die James Matthew Barrie nach dem großen Erfolg seines am 27. Dezember 1904 uraufgeführten, durchaus abgründigen Theaterstücks „Peter Pan“ schrieb.

Dieses ewige Kind Peter Pan, das nicht größer und nicht älter wird, das alles vergisst und keine Pläne kennt, wird – sofern Inzidenzlagen und wie auch immer geartete Infektionsschutzgesetze es zulassen – am 22. Mai und dann noch einmal in elf weiteren Vorstellungen im Theaterzelt in Rathen die drei Kinder der Familie Darling und alle anderen kleinen wie großen Kindsköpfe unter der Zuschauerschaft dazu ermuntern, ihn nach Nimmerland, wo er Anführer der „verlorenen Jungs“ ist, zu begleiten.

Coronatests vor Ort geplant

Nun ist Manuel Schöbel, Intendant der Landesbühnen Sachsen, erklärtermaßen „nicht ganz optimistisch“, was die Einhaltung des Premierentermins angeht, „sonst wäre ich blauäugig“, aber derzeit ist eben auch noch nichts absagt. Das Zelt in Rathen wird aufgebaut. Steht es erstmal, dann wird wie schon im Vorjahr auch gespielt, notfalls etwas später, die Sommersaison endet schließlich nicht im Juni.

Schöbel und seine Mitstreiter haben alles Erdenkliche getan, damit wieder Vorstellungen über die Bühne gehen können. So hat man nicht nur in Rathen, sondern auch an den beiden anderen Spielorten, der Nordterrasse von Schloss Moritzburg und im Lößnitzgrund von Radebeul, wo „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bzw. „Winnetou I“ gegeben werden, Partner gefunden, um Hygiene-Auflagen inklusive Coronatest vor Ort zu erfüllen. Auch sonst laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Texte wurden gelernt, Kostüme genäht (und schon ersten Belastungstests in Form von Proben unterzogen), Bühnenbilder und Dekorationen gebaut...

Gerade bei „Peter Pan“, den man „unbedingt inszenieren wollte“ (Schöbel), so lange die Felsenbühne in Rathen renoviert wird, aber im Vorjahr dann doch nicht wie geplant konnte, darf man gespannt sein, wie die Flugeinlagen Pans oder auch der Fee Glitzerklang bewältigt werden. Ja, es taucht eine Fee auf! Wer jetzt einen Anflug von Skepsis verspürt, dem sei hiermit verklickert, was Barrie seine Figur Peter Pan versichern lässt: „Beim ersten Lachen eines neu geborenen Kindes kommt eine neue Fee auf die Welt, immer wenn ein Kind seinen Glauben an die Feenwelt verliert, stirbt eine auf der Stelle.“

Bei der Uraufführung 1904 wurde geballter Kulissenzauber in Gestalt von Gerüsten und Seilen, Winden und Flaschenzügen eingesetzt, wobei die Technik heute natürlich weiter ist. Aber „geflogen“ wird, insbesondere von Felix Lydike, der Peter Pan spielt, sowie von Julia Rani, die als Fee Glitzerklang ein Kostüm tragen darf, das es jungen Zuschauerinnen schwer macht, als Berufswunsch Anwältin oder Pharma-Lobbyistin statt Fee oder Prinzessin anzugeben. Wie Schöbel, der die Regiezügel in die Hand genommen hat, durchblicken ließ, hat man sich jedenfalls einiges einfallen lassen, um „viel Bewegung und Burlesque in den Stoff hineinzubringen“. Wenn sich der Vorhang für Peter Pan & Co zur Premiere am 22. Mai 18 Uhr, hebt, richten vorher noch die Landesbühnen gemeinsam mit dem Kurort Rathen zwischen 15 und 17.30 Uhr ein Theaterfest vor Ort aus.

Felsenbühne-Umbau im Plan

Fliegende Kinder, verkommene Piraten und ein verfressenes Krokodil sind aber nicht die einzigen, die in den Sommermonaten im Theaterzelt in Rathen zum Stelldichein bitten. Zehn Vorstellungen des Musicals „Annie Get Your Gun“ sind ab 3. Juli sukzessive angesetzt, zudem wird ab dem 30. Juli peu à peu elfmal die musikalische Komödie „Kiss me, Kate“ gezeigt. Sage und schreibe 18 Mal soll die Inszenierung „Petersson und Findus“ zu sehen sein, in dem der altgediente, aber noch immer die Zuschauer in seinen Bann ziehende Bühnenhase Jürgen Haase agiert. Bei der Kinderoperette „Der Frosch muss weg“ nach dem bekannten Märchen „Der Froschkönig“ begnügt man sich mit zwei Vorstellungen.

Eine Fortsetzung findet auch der Liederabend „Ja, so warn’s die alten Rittersleut’“ nach einer Idee von Alexander Wulke, dargeboten von sechs Studenten und Studentinnen der Theaterakademie Sachsen in Delitzsch. In dem Werk Wulkes stehen eher die Frauen der Ritter im Fokus, frei nach der Erkenntnis: „Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die mit den Augen rollt und mit ihm Schlitten fährt, wenn er nicht das macht, was sie will.“ Auch drei Gastspiele sind im Programm, u.a. feiert das Zwingertrio mit „Abgetaucht“ das 39. Bühnenjubiläum.

Was den Umbau der Felsenbühne Rathen, Sommerspielstätte der Landesbühnen Sachsen, angeht, liegt man laut Schöbel im Großen und Ganzen im Zeitplan. Bis zum Frühjahr 2022 sollen der Zugangsweg durch den Amselgrund fertiggestellt, ein zweistöckiges Funktionsgebäude errichtet und die Bühne modernisiert sein. Die geplanten Kosten liegen bei gut 14 Millionen Euro.

Diesen Sommer ist aber noch einmal Zeltbetrieb in Rathen – in einem Tipi XXXXXL, das man sich vom Zirkus Sarrasani geliehen hat, mit einem Fassungsvermögen zwischen 800 und 900 Personen. Um unter einschlägigen Hygiene-Konzepten in Pandemie-Zeiten spielen zu können, wurden nun die Stühle so arrangiert und drapiert, dass 250 Menschen hineingehen. Ein bisschen Luft ist nach oben, Familien mit mehreren Kindern werden nicht auseinandergerissen. Die Frage, ob sich das rechne, sei nicht unwichtig, räumt Landesbühnen-Intendant Schöbel ein, aber zur Verpflichtung eines Theaters gehöre es, „Visionen zu finden, unter denen man spielen kann“.

