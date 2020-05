Nie für ein Geldbad zweckentfremdet – Das Dresdner Münzkabinett

Dresden

Dagobert Duck ist die unangefochtene Nummer eins der Entenhausener Finanzwelt. Die anderen Mitglieder des ortsansässigen „Milliardärsclubs“ können dieser „Heuschrecke in Erpelgestalt“ nicht mal ansatzweise das Wasser reichen. Selbst sein ärgster Konkurrent Klaas Klever kommt über die Rolle des ewigen Zweiten in Sachen Krösus-Status nicht hinaus. Dabei ist nie ganz klar, wie viel Geld die reichste Ente der Welt, die für die Occupy-Bewegung zur Symbolfigur des Menschen- (und Geflügel-) verachtenden Finanzkapitalismus ist, genau hat.

Das Bild „The Expert“ von Carl Barks zeigt Onkel Dagobert beim liebevollen Betrachten einer Münze. Quelle: dpa/Heritage Auctions

Anzeige

In der sechsbändigen Biografie „Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden“ beziffert der berühmte Zeichner Don Rosa das Vermögen des großen Finanzmoguls, Goldschürfers und Geizhalses auf fünf Fantastilliarden und neun Trillionen Taler und 16 Kreuzer. In den Geschichten anderer Zeichner werden variierende Summen genannt, entscheidend ist das aber nicht, weil ohnehin niemand weiß, wie viele Nullen eine Fantastilliarde hat.

Weitere DNN+ Artikel

Zu den Raritäten gehören auch Klappmützentaler

In einer anderen Liga spielten Sachsens Herzöge, Kurfürsten und Könige, aber auch sie nannten zahlreiche Münzen ihr eigen. Was Dagobert Duck sein Geldspeicher ist, das war diesen ihr Münz-Cabinett, in dem sie ausgesuchte Raritäten lagerten. Es war Herzog Georg der Bärtige, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts den Grundstock für die Bestände des Münzkabinetts legte.

Die heute zum Bestand der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehörende Münzsammlung gehört dank Herzog Georg zu den ältesten ihrer Art in Deutschland, wobei es ih­ren Wert ausmacht, dass auch zahlreiche Raritäten wie etwa ein Klappmützentaler aus dem Jahr 1500 in ihr zu finden sind. Ihren Namen erhielten die Klappmützentaler von den Kopfbedeckungen der beiden auf der Rückseite abgebildeten Herzöge. Die Klappmützentaler gehören zu den ersten Talerprägungen in Deutschland, die am Geldumlauf maßgeblich beteiligt waren. Als Vorbild für die böhmischen Joachimstaler ist der Klappmützentaler der direkte Ahnherr vieler europäischer und amerikanischer Silbermünzen. Bis 1525 wurden die hochwertigen Silbermünzen in großen Stückzahlen geprägt, gleichwohl blieben nur wenige erhalten.

Die Geschichte der Münzsammlung bleibt bis in das 18. Jahrhundert eng verbunden mit der Auftragstätigkeit des sächsischen Fürstenhauses. August der Starke etwa erwarb 1716 die Sammlung des Generals von Birckholtz und 1718 eine Sammlung antiker Münzen aus dem Nachlass von Herzog Moritz Wilhelm von Sachsen-Zeitz. 1717 be­teiligte sich der Kurfürst-König über einen Agenten mit der Lizenz zum Kaufen an einer Auktion in Danzig, um seltene europäische Münzen und Medaillen anzukaufen. Im Archiv des Münzkabinetts hat sich eine Abschrift aus dem begleitenden Auktionskatalog erhalten. Die Wunschliste führt ausgewählte polnische und brandenburgisch-preußische Goldmünzen auf.

„Histoire métallique“ zur Verherrlichung des Monarchen

Belegt ist auch, dass der sich als „Hercules Saxonicus“ gerierende Herrscher gelegentlich auf die Ar­beit der an den Münzstätten Dresden und Leipzig angestellten Künstler Einfluss nahm und über die Entwürfe der auf seine Heldentaten geprägten Medaillen persönlich entschied. Im Lauf seiner 39-jährigen Regierungszeit beschäftigte August der Starke 20 Künstler, die insgesamt 180 Medaillen schufen, auf denen mehr oder minder alle wichtigen Ereignisse im Leben des Monarchen festgehalten wurden. Nach französischem Vorbild diente diese sächsische „Histoire métallique“ der Verherrlichung des Monarchen und seiner Dynastie, von der nach derzeitigem Stand der Forschung aber nie einer im Geld badete wie Dagobert Duck dies in schöner Regelmäßigkeit tut. Und während der bis an die Grenzen der Menschlichkeit geizige Dagobert einmal versicherte, „Leute, die Geld ausgeben, verstehen nichts von den wahren Freuden eines Kapitalisten“, gab August der Starke das Geld mit vollen Händen aus.

Das älteste Inventar im Münzkabinett stammt aus der Regierungszeit Johann Georgs II. (reg. 1665–1680) und trägt den Titel „Verzeichnis Derjenigen Alt- und Neuen güldenen Medaglien und Schaupfennige, wie solche an Strich und Gewicht befunden und (…) in beygefügte Ordnung eingelegt und disponiret worden“. Der schmale Band, aufgrund seiner Beschränkung auf Münzen und Medaillen in Gold kurz „ Goldinventar“ genannt, entstand vermutlich zwischen 1665 und 1669 und verzeichnete in 319 Po­sitionen insgesamt 446 Objekte.

Titelblatt des Goldinventars, dem „Verzeichnis Der Alt- und Neuen güldenen Medaglien und Schaupfennige“. Quelle: SKD

Der Aufbau des Inventars folgt möglicherweise der Anordnung der Stücke in zwei Münzschränken. Zunächst werden antike Münzen aufgeführt, denen anschließend neuzeitliche Münzen und Medaillen in loser thematischer Gliederung folgen. Bereits mit diesem Goldinventar wird der universelle Charakter der Sammlung deutlich, denn ne­ben Stücken aus Sachsen und dem nicht unerheblichen „Rest“ des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation sind auch Münzen und Medaillen aus diversen anderen Ecken Europas vertreten.

Vom Privatlehrer zum Inspektor des Münzkabinetts

Was im Goldinventar erst in Ansätzen erkennbar war – eine systematische Gliederung nach Ländern, Münzherren und Chronologie – erfüllte letztlich aber erst Johann Gottfried Lipsius (1754–1820) anderthalb Jahrhunderte später mit der Übersicht des „Königlich-Sächsischen Münz-Cabinetts“ (1816/17), das er „geographisch, historisch und chronologisch“ ordnete. Lipsius, der als Sohn des Oberältesten der Dresdner Schneiderinnung in ei­ner Handwerkerfamilie aufwuchs, besuchte ab 1767 die Kreuzschule. 1775 begann er ein Studium der Theologie an der Universität Leipzig und kehrte Ende September 1778 nach Dresden zurück.

Hier verdiente er seinen Lebensunterhalt zunächst als Privatlehrer. Darin war er so erfolgreich, dass er eine eigene Privatschule gründete. Neben der Theologie und der pädagogischen Tätigkeit lagen Lipsius’ Interessen vor allem im Studium der Antike. Wie seine Schrift „ Europa im Kleinen“ belegt, hatte Lipsius nicht zuletzt ein Faible für die Numismatik, wobei er selbst eine umfangreiche Münzsammlung besaß (die dann 1833 gemeinsam mit der seines Sohnes Justus versteigert wurde). Diesen Interessen folgend, bewarb er sich 1795 nach dem Tod des mit ihm befreundeten Inspektors der Kurfürstlichen Antikengalerie und des Münzkabinetts Dresden, Johann Friedrich Wacker, um dessen Stelle – zunächst erfolglos, er musste erst mal mit einer Anstellung als Bibliothekssekretär an der Kurfürstlichen öffentlichen Bibliothek Dresden vorlieb nehmen.

Erst 1807 wurde Lipsius als Nachfolger Christian August Semlers auf das erst 1804 geschaffene Amt des Unterinspektors der Königlichen An­tikengalerie und des Münzkabinetts berufen. Höhepunkt seines Schaffens war dann die 1801 erschienene „Bibliotheca numaria“. Diese in zwei Bänden publizierte Bibliografie umfasst etwa 7000 Titel und wird bis heute als eines der wichtigsten Verzeichnisse numismatischer Literatur für die Zeit bis 1800 angesehen.

www.skd.de

Von Christian Ruf