„New York Songs“ im Dresdner Kulturpalast

Zum ersten Mal gehen im Oktober der Dirigent Kristjan Järvi, die Pianistin SoRyang und das Zagreb Philharmonic Orchestra mit der Premiere von Kristjan Järvis Neuschöpfung seiner „ New York Songs“ zusammen auf Europatournee und machen am 9. Oktober, 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden Station.

Pianistin SoRyang Quelle: Oliver Killig

Das traditionsreiche Orchester ist bereits in nahezu allen europäischen Ländern sowie in den USA und Japan aufgetreten und arbeitete mit renommierten Dirigenten und Komponisten zusammen. Neben Järvis Komposition für Klavier und Orchester stehen im Kulturpalast Jakov Gotovacs Symphonischer Kolo op. 12, das Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16 von Edvard Grieg und „Fratres“ von Arvo Pärt, komponiert für Streichorchester und Schlagzeug, auf dem Programm.

Außerdem ist „Schneeflöckchen ohne Schleier“ – Suite und Arrangement von Kristjan Järvi aus Peter Tschaikowskis „Schneeflöckchen“ op. 12 im Dresdner Konzert zu erleben.

Die Koreanerin SoRyang absolvierte ein Klavierstudium in der Meisterklasse bei Professor Detlef Kraus an der Folkwang-Musikhochschule in Essen mitAbschluss als Konzertpianistin. Sie erhielt den Ersten Folkwang-Preis und den ersten Sonderpreis beim Internationalen Brahms-Wettbewerb in Hamburg.

Seit ihrem Aufbaustudium in Wien spielt SoRyang weltweit Klavier-Recitals, u.a. in New York, Los Angeles, Dallas, Hong Kong, Shanghai, Barcelona, London, Rom, Hamburg, Wien, Salzburg, Dresden und Berlin. Sie arbeitete mit Orchestern wie dem Essener Folkwang-Orchester, dem Brandenburgischen Staatsorchester, der Deutschen Streicherphilharmonie und dem Los Angeles Chamber Orchestra zusammen und trat in Kammermusik-Konzerten europaweit mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker auf.

