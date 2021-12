Neues Dresdner Heft widmet sich den „(un)Sichtbaren Frauen“

Dresden

„Die Hälfte des Himmels: Wie Frauen weltweit für eine bessere Zukunft kämpfen“ lautet der Titel eines Sachbuchs der Pulitzer-Preisträger Nicholas D. Kristof und Sheryl WuDunn, in dem es um Themen wie Zwangsprostitution, Gruppenvergewaltigung, Zwangsverheiratung und Müttersterblichkeit in Indien, Pakistan, Südostasien und Afrika geht.

Frauen sichtbar zu machen ist nun explizit das Anliegen des aktuellen Dresdner Heftes, denn „mit der Sichtbarkeit verändert sich der Blick auf die Geschichte, werden Zusammenhänge überhaupt erst deutlich, die vorher verborgen schienen“, schreibt Caroline Förster, die Geschäftsführerin des Dresdner Geschichtsvereins, u. a. in ihren einleitenden Vorbemerkungen.

Künstlerinnen und Frauen in der NS-Zeit

Nach einem Interview mit Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah, der Gleichstellungsbeauftragten der Landeshauptstadt Dresden, wird an die unlängst verstorbene Galeristin und Kunstvermittlerin Claudia „Wanda“ Reichardt und die Villa Marie erinnert. Das Titelbild zeigt Reinhardt in einer Inszenierung aus den 1990er Jahren ihres Weggefährten Holger Stark. Der Dresdner Künstler hatte das Foto nie veröffentlicht, nun wurde es zum Titelbild erkoren.

Im Fokus stehen diverse Künstlerinnen an der Königlich-Sächsischen Akademie der bildenden Künste Dresden wie auch die Sängerin Wilhelmine Schröder-Devrient und die Musikerin Clara Schumann. Ein Aufsatz erinnert an Ärztinnen in Dresden, ein anderer an zahlreiche Diakonissen, die im 19. Jahrhundert im „Dienst der Barmherzigkeit“ standen.

Darüber hinaus wird zum einen ein Blick auf die nationalsozialistische Geschlechterpolitik und deren Auswirkungen auf Studentinnen der TH Dresden geworfen. Nicht uninteressant auch ein Beitrag über sächsische Frauen während des „totalen Krieges“. Hier sind Briefe an Ehemänner, die an der Front standen, eine wichtige Quelle. Sie spiegeln die Vielfalt politischer Haltungen wider.

Nicht wirklich reflektiert wird allerdings, dass solche Briefe als Quelle heikel sind. In der NS-Diktatur war die Zensur von Briefen gang und gäbe, es empfahl sich, mit Kritik hinterm Berg zu halten, war doch allgemein bekannt dass „Wehrkraftzersetzung“ drakonische Strafen bis hin zur Todesstrafe nach sich zog.

Von DNN