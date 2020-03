Neues Buch über Fürst Pücklers Wirken in Branitz und Muskau

Muskau

Nach dem Tod des Vaters trat Graf Hermann von Pückler-Muskau, Baron von Groditz und Erbherr zu Branitz Ende Januar 1811 die Nachfolge als Standesherr an, aber seine Begeisterung darüber, nach Jahren des Reisens wieder in Muskau zu sein, hielt sich ziemlich in Grenzen. Er soll sogar gesagt haben, er habe bereits zu viel Schönes gesehen, als dass es ihm trotz seines Patriotismus in einem wendischen Kiefernwald gefallen könne. Zwar konstatierte er die ansehnliche Größe des ererbten Besitztums, aber er fand es – dem eigenen Schaffen damit zusätzlichen Reiz verleihend – „fast von jeder äußeren Annehmlichkeit entblößt; wohl einige Pracht, aber nichts, was der Kultur des Schönen angehört, war vorhanden, und die Gegend in ihrer ganzen Armut und Reizlosigkeit sorglos überlassen worden“.

Es änderte sich dann aber etwas in Sachen Schönheit der Gegend – was alles, das vermittelt das von Ulf Jacob, Simone Neuhäuser und Gert Streidt herausgegebene Buch „Fürst Pückler. Ein Leben in Bildern“. Es informiert zum einen über das Leben des „fashionabelsten aller Sonderlinge“ (so Heinrich Heine über Pückler) – und dabei auch über die gelebten Selbstinszenierungen vom jugendlichen Draufgänger über den Dandy und kosmopolitischen Homme des lettres bis zum Melancholicus und altersweisen „Zauberer der Oasen“. Zum anderen gewährt der Sammelband aber auch tiefe Einblicke in das kulturelle und politische Leben jener Epoche.

Eine Biografie im eigentlichen Sinn ist das Werk nicht, die mit zwölf Essays zu den unterschiedlichsten Themen aufwartende Publikation „kann und will nur auf die Fülle der Überlieferung verweisen, Zugänge eröffnen und mögliche Betrachtungsperspektiven aufzeigen“, wie im Vorwort vermittelt wird. Immer wieder stößt der Leser auf markante Zitate, die den Originalton des Fürsten und seiner Zeitgenossen in Erinnerung rufen.

Von Schinkels Umbauplänen wurde fast nichts umgesetzt

Herausgegeben wurde der Band im Auftrag der Stiftung Fürst-Pückler-Park und Schloss Branitz, aber auch zu Muskau gibt er viel her. Die bis 1815 zu Sachsen gehörende Oberlausitzer Standesherrschaft Muskau – das war zunächst mal ein Besitz, zu dem außer der „Stadt“ gleichen Namens 41 Dörfer, 21 Vorwerke und sieben Vasallengüter gehörten und in dem summa summarum wohl etwa 8500 Menschen lebten. Pückler machte sich hier im Lausitzer Outback umgehend an die Ar­beit, wobei erst mal viele Bäume weichen mussten, was heute die üblichen Protestierer auf die Palme, okay, die Kiefer bringen würde.

Ansicht des Hermannsbades bei Muskau von der Morgenseite. Lithographie von Ludwig Eduard Lütke, Lithographisches Institut, Berlin, 1825. Quelle: Repro

Auch sonst machte Pückler, der mit seinem Buch „Andeutungen über die Landschaftsgärtnerei“ (1834) eines der einflussreichsten gartentheoretischen Werke des 19. Jahrhunderts verfassen sollte, Tabula rasa. 1817 ließ er die alten Befestigungsanlagen, die das Muskauer Schloss umgaben, abreißen und den Schlossgraben zuschütten. An seiner Stelle wurde der aus der Neiße abgeleitete künstliche Wasserlauf angelegt. 1822 wurde der alte Marstall abgebrochen. Für die Umbaupläne von Schloss und Amtshaus gewann Pückler den renommierten Berliner Architekten Karl Friedrich Schinkel, den er sehr schätzte. Letztlich wurde von dessen Entwürfen nur 1825 die Rampe vor dem Schloss ausgeführt.

Einer der Entwürfe, nach denen das Schloss verändert werden sollte: Die Zeichnung stammt vom Briten John Adey Repton. Quelle: Repro

Aber wie das Leben so spielt: Als im Juni 1828 als Teil der Reihe „Ansichten von Landsitzen“ in der einflussreichen englischen Zeitschrift „Repository of Arts, Literature, Commerce, Manufactures & Politics“ ein Artikel zu „ Muskau in Selesia“ erschien, wurde der mit dem Entwurf Schinkels illustriert. Der Text ist schillernd, er könnte sogar zum großen Teil von Pückler selbst geschrieben worden sein oder zumindest auf vom Fürsten „uneigennützig“ bereitgestellten Notizen beruhen.

Wie verdeutlicht wird, war es nicht der 1822 gefürstete Pückler allein, der in Muskau seine Passion für die Gartenkunst auslebte. Seine Seelenverwandte und bessere Hälfte Lucie hatte erheblichen Anteil am Gartenparadies rechts und links der Lausitzer Neiße. Da Pückler oft un­terwegs war, beklagte die Fürstin schon mal die Einsamkeit in den „stillen Mauern von Muskau“. Und später häuften sich in ihren Briefen gar die Assoziationen Muskaus mit einem Grab: „Es ist in der That, wie in einem Grabe so still hier“.

An Pücklers Seite entwickelte sich Lucie zu einer versierten, selbstständigen und dem Fürsten in vielerlei Hinsicht ebenbürtige Gartengestalterin. Ihr oblag in großen Teilen die praktische Umsetzung der Ideen Pücklers, der oft durch Abwesenheit „glänzte“. Lucies eigener Kopf in Gartenfragen sorgte sogar für Konflikte mit dem Göttergatten, der nicht ganz zu Unrecht seine Autorität schwinden sah. Bald war der Park ungemein bekannt, 1843 schaute etwa Dorothea von Sagan, geborene Herzogin von Kurland, vorbei. Sie schrieb dann u. a.:„Der Weg ist nicht schlecht, aber in der Nähe gerät man in ein Sandmeer zum Versinken, so dass man nur langsam vorwärts kommt … Ich fand den Fürsten Pückler am Fuss der Treppe, umgeben von Jägern, Lakaien, Arabern, Negern, von einer fremdartigen, buntscheckigen Truppe.“

Pücklers Frau Lucie lebte für zwei Jahre in Dresden

Dass der Fürst nach seiner Rückkehr die attraktive Gespielin Machbuba mitbrachte, konnte Lucie ihm gerade noch so verziehen, nicht aber, dass er trotz ihres Bittens und Flehens Muskau verkaufte. Er mutete ihr zu, im Alter von fast 70 Jahren mit ihm in Branitz den Neustart zu wagen. Von 1848 bis 1852 lebte Lucie in Dresden, dann bezog sie ihre Wohnung in der Beletage des Branitzer Schlosses. Um den Verkauf von Muskau anzukurbeln, hatte sich Pückler mal wieder als PR-Genie in ei­gener Sache erwiesen. Zwar blieb der Verfasser des Artikels in der Zeitschrift „ Europa“, in dem der Zustand von Park und Schloss Muskau in höchsten Tönen gelobt wurde (… „Es ist ein großartiges Unternehmen, eine Oase mitten in der Sandwüste“... ) anonym, aber der Fürst war es vermutlich gewesen, der diesen Artikel lanciert hatte.

Käufer von Muskau waren der preußische General Graf August Ludwig von Nostitz und seine angeheirateten Verwandten, die Grafen von Hatzfeldt-Weissweiler und Maximilian Hatzfeldt. Da das Geld nicht reichte, erhielt Pückler auch das Schloss Waldstein im schönen Glatzer Bergland in Niederschlesien, aber dessen baulicher Zustand entsprach dann so gar nicht den Erwartungen. Der „blonde Judas“, wie Lucie Pückler Nostiz nannte, hatte wohl etwas übertrieben, Fürst Pückler notierte jedenfalls: „In Waldstein fand ich mich in den Aprill geschickt. Der romantische Kitzel eine Besitzung zu kaufen, ohne sie vorher gesehen zu haben, u. die noch romantischere Narrheit alle Leute für ehrlich zu halten bis man nicht von ihnen betrogen worden ist, kosten mir diesmal 100 000 Thaler ...“

Interessant auch, was zum Verhältnis Pücklers zu Preußen vermittelt wird. Er, der 1825 (zehn Jahre, nachdem er und Muskau preußisch geworden waren) geschrieben hatte: „Als der liebe Gott mich preußisch werden ließ, wandte er sein Antlitz von mir, denn was habe ich davon!“, strebte durchaus einen Gesandtschaftsposten im preußischen Staatsdienst an und hatte bei aller Kritik an den Zuständen im preußischen Staat engen Kontakt zur königlichen Familie. „Geht es um die Verbundenheit zum König, wird Pückler zum preußischen Patrioten, der er vorher nie war“, schreibt der Kulturwissenschaftler Gert Streidt.

Im Krieg Preußens ge­gen Österreich und Sachsen 1866 meldete der Fürst, an sich hochbetagt, sich zu den Waffen. Die entscheidende Schlacht bei Königgrätz verpasste er mangels Kenntnis des geänderten Marschbefehls. Beim Krieg gegen Frankreich 1870/71 konnte nur ein persönliches Schreiben Wilhelms I. Pückler davon abhalten, fürs Vaterland ins Feld zu ziehen. Am 23. Januar 1871, fünf Tage nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs in Versailles, huldigte Pückler in einem Brief Wilhelm als „neuen Kaiser der Deutschen“. Wenige Tage später am 4. Februar, starb Pückler in Branitz, das er wie Muskau zu einem Gesamtkunstwerk aus Garten- und Landschaftsgestaltung, Architektur und Raumkunst gemacht hatte.

Ulf Jacob, Simone Neuhäuser,

Gert Streidt (Hrsg.): Fürst Pückler.

Ein Leben in Bildern. be.bra Verlag, 480 Seiten, 564 farbige und 289 s/w-Abbildungen, 34 Euro

Vom 14. bis 16. Mai wird im Schloss die Tagung „ Politik und Gärten“ abgehalten, bei der es um „Gärten im Spannungsfeld von politischer Inanspruchnahme und gesellschaftlichen Herausforderungen – Geschichte, Erfahrungen, Perspektiven“ geht.

