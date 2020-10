Neue hölzerne Invasion von Georg Schulz in Dresden

Dresden

Vielleicht müsste es besser heißen: Intervention. Denn Dresden ist groß, ja man sollte meinen, die größte aller Großen. Wer fühlt sich nicht gerne auch groß, obwohl er doch nun recht klein und kleinmütig zu werden scheint? Während viele angesichts der „Lage“ eine Tendenz zum Schrumpfen um und in sich spüren, sind die geschnitzten Seelenwesen des Hamburger Künstlers Georg Schulz meist ein Stück gewachsen. Auch sind sie durchweg unmaskiert. Denn so grob sie auch geschnitzt sind – die Figuren leben durch subtile Geste und markantes Antlitz hindurch. Nähme man ihnen das Gesicht, wären sie ein Stück Material, also nicht mehr große kleine Charaktere unserer Zeit!

Schluss mit inhaltsleeren Formalien und Konzeptgeplapper

‚Be-Koffert‘ im Kreisverkehr könnte man das Mini-Ensemble „Guglhupf“ auch nennen. Oder: „Er verfolgt sich selbst folgend“? Oder: „Er folgt sich selbst verfolgend“? Vielleicht ein ganzes Volk, was nun folgt? Hermetische Zirkulation im Kleinen als Symbol für die ganz groß geblasenen Zirkulationen zwischen Air-Port, Börse, Kongress, Parlament und Labor. Wo soll denn die Reise nun hingehen? Ist die Insellösung – die Kanaren lassen grüßen – ins Zimmerformat gerutscht? Fragt der Elbe-Hamburger nun hier die Elbe-Dresdner: ‚Wolltet ihr 89 nicht grenzenlos frei sein? Am liebsten über den Wolken schwebend?‘ Illusionen sind wie Blasen dazu geschaffen, dass sie über kurz oder lang platzen. Auch gut. In die instabile Lage gebracht hat Georg Schulz einige seriös gekleidete größere und kleinere Herren. Vor Hinter-Glas-Malflächen schweben sie – fallend oder steigend(?) – über Spiegel-Architekturen („Besetzung – Rothko 1/2“ und „Besetzung – Kline“).

Anzeige

Endlich kommt hier das nach-kriegerische Kunstspiel mal auf den Punkt: Schluss mit dem inhaltsleeren Formalien und Konzeptgeplapper. Hier geht es wieder zur Sache. Der frech Geschnitzte will es wissen. Unverhohlen steckt er seinen Kopf in einen Bilderschlitz moderner Fetisch-Kunst („ Fontana“). Wer leere Leinwände „künstlerisch“ aufschlitzt, muss sich nicht wundern, wenn da mal einer seinen ganzen Kopf dazwischensteckt. Etwas tiefer schauen kann manchmal nicht schaden. Aber scheinbar ist da nichts, was wirklich anzuschauen wäre. Oder doch: „Es war immer schon etwas teurer, einen guten Geschmack zu haben.“ hieß es einst bei Attika.

Ansammlung von Hot-Spots und Spielzonen

Ja, es ist die „zweite Welle“ der in die Galerie Ines Schulz Contemporary Art Eingewanderten. Die erste fand unter dem Titel „Ungehobelt I“ 2018 statt. Nun hier völlig neue Konstellationen und Anordnungen. Die große Inszenierung mit den kleinen Holz-Akteuren geht weiter, spitzt sich aber als ein geistreich liebevoll inszeniertes Neben-, Hinter-, Über – und Durcheinander zu. Allein, die Besucher einer Galerie wie hier am Obergraben sind ja auch nicht mehr ganz die gleichen. Die groß gemachten Regeln sind nun handgreiflich geworden: Maskenpflicht und Abstand halten wie überall in Begegnungsräumen.

Doch den Figuren von Schulz kann sich der Besucher bis auf Atem-Hauch durchaus nähern. Das ist doch schon mal was. Oder? Zu kaufen sind die Figuren – vereinzelt, in Gruppe oder in Bildinstallationen integriert – wie eh und je. Schon jetzt wimmelt es von roten Punkten. Bargeld wird noch angenommen. Auch während es sich die Herren im Anzug, direkt über einer Dart-Zielscheibe aufgereiht, mehr oder weniger bequem machen („Zielscheiben“): ‚Wird schon nichts schief fliegen – wir haben die besten Schützen weltweit!‘

Auch bei der Ausstellung „Ungehobelt II“ handelt es sich um übergreifende Inszenierungen. Figuren sind nun stärker in diverse Versuchsanordnungen hineingestellt. Man könnte in dem Ganzen auch eine Ansammlung von „Testgebieten“, „Hot-Spots“ oder „Spielzonen“ sehen. Jedes Schachspiel, jede Verhandlung und jede Absprache verfügen über ihre eigenen Regeln und Strategien.

Ein großes Ganzes bis ins kleinste Detail

Bei Georg Schulz geht es immer um die Spannung zwischen Lebendigkeit und Einordnung, zwischen leibhaftiger Präsenz und Inszenierung, Raster und Psyche, Gruppierung und Persönlichkeit. „Seelenforschung“ in der Mitte der Gesellschaft: Chirurg als „Herzensbrecher“, das gespaltene „Paar mit Herz“ bei Scheidung, wackere „Verfassungsrichter“ in roten Roben, mehr oder weniger beherzte Anstreicher, Kunstmaler und Sammler mit Kopien „großer Meister“ (Picasso oder Baselitz). Und ganz im Stillen die etwas klein geschrumpften Figuren im hermetisch engen Einweckglas („Im Glashaus“). Mutet da die lieb gewordene Geschäftigkeit nicht etwas komisch an? Plastisch, eben nicht systemisch, wird in und zwischen den Konstellationen völlig unaufgeregt nachgefragt. Ironie sieht, wer sie sehen kann. Beeindruckt ist, wer das Handwerk schätzt. In die Tiefe schaut, wer in sie hineinzuschauen vermag. Sich selbst begegnet, wer sich zu offenbaren traut.

Sitzt da eine Kanzlerin auf Holzware im Einkaufswagen, den ihr Finanzminister fest im Griff zu haben scheint („Zu verkaufen“)? Es ist wohl ähnlich wie in Zeiten, in denen Heinrich von Kleist feststellte, dass Marionetten präziser Auskunft geben über das Seelenleben so einiger Menschen.

Es ist ein großes Ganzes bis ins kleinste Detail: Plastik, Malerei, Installation und alles zusammen ganz große Inszenierung mit Augenzwinkern. Also mehr Performance und weniger Theater! Mehr Geist aus dem Herzen und weniger Kalkül! Erfrischend!

Ines Schulz Contemporary Art, Obergraben 21, Di- Fr 10-18 Uhr, Sa 11-14 Uhrwww.galerie-ines-schulz.de

Von Klaus Nicolai