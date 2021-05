Neue Wege ohne Thielemann – Das meinen DNN-Leser zum Weggang des Staatskapell-Chefs

Dresden

2024 werden der Intendantenposten der Sächsischen Staatsoper und die Stelle des Chefdirigenten der Staatskapelle neu besetzt. Peter Theiler und Christian Thielemann werden die Semperoper verlassen. Ein Paukenschlag, den auch die DNN-Leser kontrovers diskutieren.

Ein Dirigent von Weltrang – leider teuer, leider anstrengend

Gratulation, die goldene Kultur-Abwrackprämie des Jahres geht schon jetzt an Staatsministerin Barbara Klepsch: Einfach einen Dirigenten von Weltrang – leider teuer, leider anstrengend – auf recht rustikale Weise abservieren, sein nicht minder berühmtes Orchester – leider auch teuer, zudem eigensinnig – düpieren und dieses Sparpaket dann stolz als „Perspektive Semper 2030“ verkaufen. Damit dürfte auch dem Letzten aufgegangen sein, was dem Freistaat Sachsen nach über einem Jahr aktiver Kunstvereitelung seine Kultur noch wert ist.

Christine Heinke per E-Mail

Langfristige Entwicklung, die hinter den Möglichkeiten bleibt

Ich möchte Christian Thielemann anerkennen, dass er es geschafft hat, die nach dem Tode von Dr. Giuseppe Sinopoli tief verunsicherte und zerstrittene Staatskapelle zu konsolidieren. Nach den wenig inspirierenden Kurzzeitchefs Bernard Haitink und Fabio Luisi wurde mit Christian Thielemann eine langfristige Entwicklung möglich und schließlich die Salzburger Osterfestspiele den Berliner Philharmonikern abgenommen.

Dennoch bin ich froh, wenn er endlich geht. Sein Auftreten und seine offene Ablehnung renommierter, wie erfahrener Kapellmitglieder sind ebenso wenig zuträglich wie sein künstlerisches Niveau, was sich zwar stabilisierte, jedoch weit hinter den Möglichkeiten, wie es sie einst mit Rudolf Kempe, Herbert Blomstedt und Giuseppe Sinopoli gegeben hatte, zurückblieb. Ebenso wenig erfreulich ist die geringe Neigung von Peter Theiler, einen pandemiebedingten Notfallspielbetrieb mit Internetauftritten und Plattenaufnahmen zu ermöglichen. Hier haben die Spitzenklangkörper in Wien, Leipzig und Berlin wesentlich mehr ermöglicht.

Bezeichnend, wenn geeignetere Künster wie Riccardo Chailly, Dennis Russell-Davies, Ulf Schirmer oder Andris Nelsons Leipzigs Spitzenorchester vorziehen, oder wie Franz Welser-Möst, die Jurowskis und Kirill Petrenko nur zu Gastspielen bereit sind.

Es wäre nur angemessen, wenn es möglich wäre, dass die gemeinsame Arbeit mit Christian Thielemann und Peter Theiler einen würdigen und vertragsgemäßen Abschluss fände.

Cornelius Ludwig per E-Mail

Der Beginn vom Ende der deutschen Kultur

Erschütternd, welche Arroganz der Macht sich hier zeigt. Die Sächsische Staatsregierung zerstört jahrhundertealte Dresdner Traditionen. Das Orchester hat die Entscheidung der Politik zu akzeptieren! Ein Affront gegenüber Christian Thielemann und dem Orchester. Ein Nichteinbeziehen von Orchestervorstand und Orchester hat es nicht mal bei den Berliner Philharmonikern, ein vom Rot-Rot-Grünen Senat bezahltes Orchester, gegeben!

Wer ist mit den neuen Zielgruppen gemeint? Für mich ist das der Beginn vom Ende der deutschen Kultur. Quo vadis Deutschland.

Petra Schmidt per E-Mail

Politik ohne Herz und Verstand

Schlimmer geht immer! Politik ohne Herz und Verstand. Sonst würde man sich an die stehenden Ovationen erinnern, die es am Ende jedes Konzertes und jeder Opernaufführung der Sächsischen Staatskapelle unter Leitung des Chefdirigenten Christian Thielemanns gab. Ausverkaufte Vorstellungen, Begeisterung pur, internationales Publikum. Mein Herz haben sie immer erreicht. In unserer Stadt lässt man sich nicht nur die Juwelen rauben, man schmeißt sie auch noch weg.

Frank Neubert 01309 Dresden

