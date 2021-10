Dresden

„Wer Kunst versteht, versteht es sie zu fördern.“ Seit beinahe drei Jahrzehnten prangt dieser Satz mit zumeist fehlendem Komma in den Publikationen der Sächsischen Staatsoper Dresden, um das Engagement der Stiftung Semperoper zu bewerben. Natürlich stets mit dem Ziel, weitere Stiftungsmitglieder und zusätzliche Mittel für den Theaterbetrieb zu gewinnen.

Insgesamt mehr als 15 Millionen Euro kamen im Laufe der Jahre für diverse Projekte zusammen, ganz im Sinne des Gründers und Stifters Rudi Häussler, um aus einer persönlichen Passion heraus Kunst von Weltrang zu fördern.

Es geht um Geld

Seit Mittwoch nun gibt es eine Neugründung mit quasi identischer, zumindest sehr ähnlicher Zielsetzung: Die Sächsische Semperoper Stiftung [sic!] braucht zwar kein Komma, hätte aber zwei Bindestriche verdient, wie bei solchen Komposita üblich. Doch es geht hier natürlich nicht um Grammatik, sondern ums Geld. Die bisherige Stiftung werde damit keineswegs überflüssig, so Opernintendant Peter Theiler: „Förderer kann man nicht genug haben.“

Gerhard Müller, frischgekürter Vorstandsvorsitzender der neuen Stiftung und nun nicht mehr Mitglied der „alten“, kommt ebenso wie sein Stellvertreter und weitere Vorstandsmitglieder aus einem Bankhaus. Sowohl die Ostsächsische Sparkasse Dresden als auch die Landesbank Baden-Württemberg in der Nachfolge der nach ihrer millionenschweren Pleite liquidierten Landesbank Sachsen sind darin vertreten, darüber hinaus Sachsens Ministerpräsident und Dresdens Oberbürgermeister sowie der Intendant des Hauses. Im Stiftungsrat befinden sich überwiegend Wirtschaftsvertreter sowie Juristen. Die neue Stiftung mit einem Grundkapital von 300 000 Euro stehe aber ausdrücklich allen Menschen offen, die das Wirken der Semperoper mit bürgerschaftlichem Engagement unterstützen wollen, hieß es.

Gerhard Müller (r), designierter Vorstandsvorsitzende der Semperoper Stiftung, und Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, sprechen nach den Konstituierenden Sitzungen des Vorstands und des Stiftungsrates nach der Gründung der neuen Stiftung im Rundfoyer der Oper zu Journalisten. Quelle: Robert Michael/dpa

Der finanzielle Hauptanteil solle durch Mitgliedsbeiträge und zweckgebundene Spenden eingeworben werden, so Gerhard Müller. Man wolle „die Marke Semperoper“ weiter stärken und insbesondere neue, also jüngere Zielgruppen für die Arbeit des Hauses erreichen. Neben stärkerer Unterstützung von digitalen Angeboten und ungewohnten Aufführungsformaten denke man auch an Open-Air-Übertragungen ausgewählter Produktionen auf den Theaterplatz. Laut Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) soll diese Semperoper-Stiftung Impulse in die Gesellschaft setzen, um das kulturelle Erbe nicht nur zu bewahren, sondern zu mehren. Mit einem „herzlichen Glückauf“ wünschte er dem Unterfangen viel Zuspruch, verwies allerdings auch darauf, dass die sächsischen Staatsbetriebe im Kulturbereich „auskömmlich finanziert“ seien.

International anerkannter Exzellenzbetrieb

Zuspruch kam auch von Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke), die das regionale Engagement für diesen international strahlenden Leuchtturm ebenso begrüßte wie die Wiederbelebung von bürgerlichem Engagement und Mäzenatentum. Eine zusätzliche Förderung neuer Projekte könne auch für den sächsischen Tourismus nur förderlich sein, so die Politikerin. Opernintendant Peter Theiler, der einmal mehr die gesellschaftliche Relevanz des Theaters hervorhob, betonte indes, dass die Semperoper als international anerkannter Exzellenzbetrieb auch die Funktion eines Stadttheaters habe. Das Haus sei in Dresden verwurzelt und werde künftig auch andere Orte in der Stadt sowie in Sachsen bespielen. Man habe da „tolle Ideen“ und wolle auch Menschen erreichen, die der kulturellen und ästhetischen Bildung bisher eher fern stünden.

Nachdrücklich ist betont worden, dass die mit einem neuen Logo versehene Stiftung – die Silhouette des Opernhauses unter einem angedeuteten Brückenbogen – nicht im Wettbewerb mit der bisherigen Stiftung Semperoper stehe. Man wolle sich nicht behindern, sondern ergänzen.

„Doppelmitgliedschaften“ steht nichts im Weg

Mit feiner Diplomatie wird dies auch von der etablierten Stiftung Semperoper begrüßt. „Wir freuen uns natürlich, wenn die Semperoper Dresden so viel Unterstützung wie nur irgend möglich erhält – durch höhere Spenden können mehr Projekte realisiert werden. Daher ist die Existenz mehrerer Stiftungen bestimmt von Vorteil für das Opernhaus von Weltrang“, ließ Franziska Bücker auf DNN-Nachfrage wissen.

Sie habe den Medien entnommen, dass die neu gegründete Stiftung zuvörderst Unternehmungen außerhalb der Spielstätten Semperoper und Semper Zwei plane. „Wir konzentrieren uns weiterhin auf das Ermöglichen von Premieren und auf die Unterstützung des Nachwuchses, die Stiftungen ergänzen sich demnach.“ Erst kürzlich wurde die Neuproduktion von Bellinis „Norma“ mit Hilfe der bisherigen Stiftung gefördert, ebenso würden auch die Ballettpremiere „A Collection of Short Stories” sowie Verdis „Don Carlo” unterstützt.

Es sei toll, so Franziska Bücker, wenn sich Menschen mit Leidenschaft für die Semperoper engagieren. Daher stehe auch sogenannten „Doppelmitgliedschaften“ nichts im Weg. Zumal mit dem „Programm 100“ dafür gesorgt werden soll, dass sich bald 100 Stiftungsrats- und Kuratoriumsmitglieder engagieren, um mittelfristig eine Million Euro pro Jahr für Projekte an die Semperoper übergeben zu können.

Von Michael Ernst